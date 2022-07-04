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На Дніпропетровщині цивільні під час польових робіт підірвалися на снаряді

боєприпас,касетний

На Дніпропетровщині недалеко від Інгульця під час польових робіт місцеві жителі підірвалися на касетному снаряді. Одна особа загинула, ще одна госпіталізована з численними осколковими пораненнями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила під час брифінгу голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Місцеві мешканці поблизу Інгульця на польових роботах підірвалися на залишках касетних снарядів. Один загинув, один із численними осколковими пораненнями доправлений в лікарню. Це говорить про те, що ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди, які не розриваються одразу, а ще довготривалий час зберігають ту саму небезпеку, на яку люди потім наражаються", - заявила вона.

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Автор: 

Гуменюк Наталія (804) касетні боєприпаси (123) Дніпропетровська область (3700)


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04.07.2022 15:41 Відповісти
 
 