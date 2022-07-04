Швеція після вступу в НАТО підтримуватиме членство України, - прем’єрка Швеції Андерссон
Прем'єр-міністерка Королівства Швеція Магдалена Андерссон заявляє, що її країна після вступу в Організацію Північноатлантичного договору підтримуватиме політику відкритих дверей для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністерка Швеції сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Вона заявила, що Швеція не буде лобіювати приєднання України до НАТО, поки повноцінно сама не стане членом.
"Але я можу вам сказати, що коли ми станемо членом, ми одразу будемо підтримувати політику НАТО відкритих дверей для України", - заявила Андерссон.
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Андрюха71
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procaster
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Oleg Zaporogec
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PowerOfTheMirror
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