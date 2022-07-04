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Швеція після вступу в НАТО підтримуватиме членство України, - прем’єрка Швеції Андерссон

швеція

Прем'єр-міністерка Королівства Швеція Магдалена Андерссон заявляє, що її країна після вступу в Організацію Північноатлантичного договору підтримуватиме політику відкритих дверей для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністерка Швеції сказала на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Вона заявила, що Швеція не буде лобіювати приєднання України до НАТО, поки повноцінно сама не стане членом.

"Але я можу вам сказати, що коли ми станемо членом, ми одразу будемо підтримувати політику НАТО відкритих дверей для України", - заявила Андерссон.

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Автор: 

Україна (5852) членство в НАТО (1710) Швеція (947) підтримка (591) Андерсон (8)


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Жовто-Синій самий сильний!
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04.07.2022 22:22 Відповісти
Бимба!
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04.07.2022 22:31 Відповісти
Зелепітори заявку на членство до НАТО не надали
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04.07.2022 23:13 Відповісти
Dzienki!!!
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05.07.2022 00:53 Відповісти
Країни Північної Європи можуть приєднатися до НАТО без серйозної протидії з боку ведмедя, тому що Україна тримає його зайнятим у боротьбі. Приємно бачити, що вони пропонують повернути послугу.
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05.07.2022 07:27 Відповісти
 
 