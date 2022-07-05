Росія вдарила двома ракетами по Шосткинській громаді на Сумщині, - мер Нога
Російські окупанти сьогодні зранку завдали два ракетних удари по Шостці Сумської області.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Микола Нога, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 4 годин ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія по уточненню збитків!", - зазначив він.
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Роман Тока
показати весь коментар05.07.2022 08:44 Відповісти Мені подобається 0
Чиста Пречиста
показати весь коментар05.07.2022 09:36 Відповісти Мені подобається 0
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