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Новини Війна
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Росія вдарила двома ракетами по Шосткинській громаді на Сумщині, - мер Нога

ракета

Російські окупанти сьогодні зранку завдали два ракетних удари по Шостці Сумської області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Микола Нога, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 4 годин ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія по уточненню збитків!", - зазначив він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти розбомбили підприємства у Шостці, - Живицький. ВIДЕО

Автор: 

ракети (4000) Сумська область (3526) Шостка (50)


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А чого наші не ввалять по батареї вони ж там десь стоять
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05.07.2022 08:44 Відповісти
Ракетами звідки?
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05.07.2022 09:36 Відповісти
 
 