Росія вдарила двома ракетами по Шосткинській громаді на Сумщині, - мер Нога

Російські окупанти сьогодні зранку завдали два ракетних удари по Шостці Сумської області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Микола Нога, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 4 годин ранку нашу громаду рашисти обстріляли двома ракетами! Пожежа локалізована! Працює комісія по уточненню збитків!", - зазначив він.

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