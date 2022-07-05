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Новини Війна
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На останніх кілометрах Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої, - Гайдай

гайдай

На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої.

Про це в Телеграм-каналі повідомляє начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. Ворог задіяв багато сил і засобів, намагається постійно будувати переправи для перекидування ще більшої кількості техніки. Тим не менш, рашисти несуть багато втрат, лікарні на окупованих територіях переповнені.

Останніми днями українські захисники плідно знищують орківські склади боєприпасів в глибокому тилу. Це уповільнює дії противника на полі бою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 8 тис. мешканців залишилося в окупованому Сєверодонецьку, понад 10 тис. - в Лисичанську, - Гайдай

Окупанти стягують техніку на Донеччину

39-й рік знову. на окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення: шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців, знищують все українське", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4869)


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Топ коментарі
+32
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.07.2022 21:20
+16
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05.07.2022 21:23
+16
Разумных людей в Украине было 23%. Сейчас не знаю. Ведь на фронте гибнут лучшие. А "квартальщики" все в тылах отсиживаются.
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05.07.2022 21:32
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05.07.2022 21:18 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.07.2022 21:20 Відповісти
Десь приблизно так сперечаються фанати рiзних всесвiтiв Марвел.
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06.07.2022 07:26 Відповісти
От Истины не спрячетесь!
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06.07.2022 07:57 Відповісти
Та вийдіть ви вже з тої Луганщини, вона немає ніякого стратегічного значення, вся увага на Сіверськ-Слов'янськ-Краматорськ. Останні кілометри принципові хіба для Зе, щоб його не тикали носом у втрату цілої області.
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05.07.2022 21:21 Відповісти
може зразу і з Донецької обл. вийти?
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05.07.2022 21:38 Відповісти
Добра порада... А потім вийти з Одеської та Миколаївської?Ви що,не розумієте що йде війна за Україну?Чи може гадаєте,що Х.йло зупиниця на Луганщині?!
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05.07.2022 21:44 Відповісти
что ты несешь? что вы тут все несете уставшие от мобилизации случайно присосавшиеся к Украине.
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05.07.2022 21:45 Відповісти
Куда потом Гайдая перекинут? Не завидую той области.
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05.07.2022 21:22 Відповісти
На Северском направлении, как оказалось... с Белогоровкой ещё "не всё так однозначно". По крайней мере, судя по ряду сообщений, противнику так и не удалось её взять. Хотя его передовые подразделения и предприняли ряд атак от Лисичанского НПЗ и Золотарёвки на Верхнекаменское, что бы обойти её с юга. По ряду признаков, попытка противника прорваться "с ходу" на ближние подступы к Северску отбита.
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05.07.2022 21:22 Відповісти
Тут і 1169 (знищення Києва москалями), і 1709 (Батурин), і червоний терор 1917-1921, і голодомори 1933 і 1946, масові розстріли і заслання 1937-1939, і розправа з родинами УПА- івців і терор мирняка перевдягнутими в УПА енкаведистами, аж до 1954...
Тут все разом...
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05.07.2022 21:22 Відповісти
валіт иого на переправах
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05.07.2022 21:23 Відповісти
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05.07.2022 21:23 Відповісти
Така гарна пластична операція чекає на всі кацапські харі.
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05.07.2022 21:31 Відповісти
Лежу я собі, і думку гадаю - чому я кацап, чому подихаю
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05.07.2022 21:40 Відповісти
а, це мобік. Тоді так: Лежу я собі, і думку гадаю - чому за кацапів я тут подихаю?
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05.07.2022 21:42 Відповісти
Перетворився у доброго москаля.Чи просто- у добриво!
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05.07.2022 21:47 Відповісти
явно солнечный удар. вышел в степь данецкую, лето, спека, ховряшки в норки поховались, он без панамки и удар баххх!!! его по бошке, кровь носом пошла и каньки отбросил шахтёр малодой )) молодой хто-то позвонит, чтобы порадовать, шо случай пипца наступил и она может смело ашоту отдаваться ))
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05.07.2022 21:52 Відповісти
Какое небо голубое...
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05.07.2022 22:25 Відповісти
Хоч насіння з собою в кишені взяв? Хоть якась користь з нього буде
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06.07.2022 03:21 Відповісти
Не розумію:то ЗСУ залишили Лисичанськ ,бо могло бути оточення,або в степах Херсонщини невигідно протистояти рашиським ордам через чисельну перевагу у всьому,а то на Луганщині йдуть бої.Я невійськовий але якось незрозуміло.
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05.07.2022 21:25 Відповісти
Разумных людей в Украине было 23%. Сейчас не знаю. Ведь на фронте гибнут лучшие. А "квартальщики" все в тылах отсиживаются.
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05.07.2022 21:32 Відповісти
Где-то инфа проскользнула, что Арахамия в Лондоне и в Киев не спешит - мабудь грошИ Абрамовича на рахунок кладёт
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05.07.2022 23:48 Відповісти
Урод
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05.07.2022 23:50 Відповісти
Околиці Луганщини, це як?
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05.07.2022 21:26 Відповісти
Где наша 700 тысячная армия? На бумаге или в перспективе? Где наши "Стугеы" "Нептуны" "Булаты", "Громы", "Богданы"? Угроблены зе-коамндой - нелохом, агрохамией, дермаком,
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05.07.2022 21:26 Відповісти
Виглядає як пропагандистська помийка.
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05.07.2022 21:32 Відповісти
И? Только спустя больше 4-х месяцев, такое видим? Сейчас нужно все, что может стрелять, у противника тоже самое.
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05.07.2022 21:36 Відповісти
Проблема у тому, що орки геть не соромляться вбивати проукраїнське населення без суду і слідства одразу після захоплення населених пунктів, а ми і знаємо, що то українофоб і сепар, а нчого йому не робимо...а той сепар потім сдає позиції, сдає всіх проукраїнських сусідів і тд.
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05.07.2022 21:28 Відповісти
Так і зрадники нами керують поки що.
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05.07.2022 22:28 Відповісти
если не поступит срочно десяток Хаймерсив то Сиверск будет трудно удержать
нужны удары по логистике
склады мы уже нащупали теперь очередь за железнодорожными узлами
которые задействованы в перевозке военных грузов
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05.07.2022 21:32 Відповісти
В цьому випадку шкода тільки наших військових, здається, що тут є якісь підкилимні домовленості, не знаю, може так здається... но сумно від таких новин і Гайдай, як попугай все коментує і більше ніхто...
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05.07.2022 21:32 Відповісти
знакомый знакомых где-то в тех краях 3 дня назад погиб ((. поехали на похорона.
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05.07.2022 21:43 Відповісти
орки завжди йдуть по наміченому плану, затвердженому Правителем. Сказано було, форсувати Донецьк біля Білоговрівки і край. Тут справа орківського принципу. нашим чином вони не можуть задіяти війська Ізюмського угрупування. Вирішили наступати "в лоб" на Сіверськ. по трасі. Звузили фронт атаки, дальше нікуди. Гуртоправ Шойгу прямо сказхав, все указане Великим Кормчим, виконаємо, інакше підемо до духів.
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06.07.2022 04:58 Відповісти
Який Донецьк форсувати?
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06.07.2022 08:35 Відповісти
 
 