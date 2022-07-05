На останніх кілометрах Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої, - Гайдай

На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої.

Про це в Телеграм-каналі повідомляє начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"На околиці Луганщини біля Лисичанська точаться важкі бої. Ворог задіяв багато сил і засобів, намагається постійно будувати переправи для перекидування ще більшої кількості техніки. Тим не менш, рашисти несуть багато втрат, лікарні на окупованих територіях переповнені.

Останніми днями українські захисники плідно знищують орківські склади боєприпасів в глибокому тилу. Це уповільнює дії противника на полі бою.

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Окупанти стягують техніку на Донеччину

39-й рік знову. на окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення: шукають проукраїнських активістів, родини військовослужбовців, знищують все українське", - йдеться в повідомленні.