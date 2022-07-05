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Новости Война
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На последних километрах Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои, - Гайдай

гайдай

На окраине Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои.

Об этом в Телеграм-канале сообщает начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"На окраине Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои. Враг задействовал много сил и средств, пытается постоянно строить переправы для переброса еще большего количества техники. Тем не менее, рашисты несут много потерь, больницы на оккупированных территориях переполнены.

В последние дни украинские защитники плодотворно уничтожают орковские склады боеприпасов в глубоком тылу. Это замедляет действия противника в поле боя.

Также читайте: Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение, - Генштаб ВСУ

Оккупанты стягивают технику на Донетчину

39-й год снова. На оккупированных территориях россияне терроризируют местное население: ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих, уничтожают все украинское", - говорится в сообщении.

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6487)


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Топ комментарии
+32
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.07.2022 21:20
+16
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05.07.2022 21:23
+16
Разумных людей в Украине было 23%. Сейчас не знаю. Ведь на фронте гибнут лучшие. А "квартальщики" все в тылах отсиживаются.
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05.07.2022 21:32
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Останні судоми *****.

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05.07.2022 21:18 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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05.07.2022 21:20 Ответить
Десь приблизно так сперечаються фанати рiзних всесвiтiв Марвел.
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06.07.2022 07:26 Ответить
От Истины не спрячетесь!
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06.07.2022 07:57 Ответить
Та вийдіть ви вже з тої Луганщини, вона немає ніякого стратегічного значення, вся увага на Сіверськ-Слов'янськ-Краматорськ. Останні кілометри принципові хіба для Зе, щоб його не тикали носом у втрату цілої області.
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05.07.2022 21:21 Ответить
може зразу і з Донецької обл. вийти?
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05.07.2022 21:38 Ответить
Добра порада... А потім вийти з Одеської та Миколаївської?Ви що,не розумієте що йде війна за Україну?Чи може гадаєте,що Х.йло зупиниця на Луганщині?!
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05.07.2022 21:44 Ответить
что ты несешь? что вы тут все несете уставшие от мобилизации случайно присосавшиеся к Украине.
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05.07.2022 21:45 Ответить
Куда потом Гайдая перекинут? Не завидую той области.
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05.07.2022 21:22 Ответить
На Северском направлении, как оказалось... с Белогоровкой ещё "не всё так однозначно". По крайней мере, судя по ряду сообщений, противнику так и не удалось её взять. Хотя его передовые подразделения и предприняли ряд атак от Лисичанского НПЗ и Золотарёвки на Верхнекаменское, что бы обойти её с юга. По ряду признаков, попытка противника прорваться "с ходу" на ближние подступы к Северску отбита.
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05.07.2022 21:22 Ответить
Тут і 1169 (знищення Києва москалями), і 1709 (Батурин), і червоний терор 1917-1921, і голодомори 1933 і 1946, масові розстріли і заслання 1937-1939, і розправа з родинами УПА- івців і терор мирняка перевдягнутими в УПА енкаведистами, аж до 1954...
Тут все разом...
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05.07.2022 21:22 Ответить
валіт иого на переправах
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05.07.2022 21:23 Ответить
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05.07.2022 21:23 Ответить
Така гарна пластична операція чекає на всі кацапські харі.
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05.07.2022 21:31 Ответить
Лежу я собі, і думку гадаю - чому я кацап, чому подихаю
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05.07.2022 21:40 Ответить
а, це мобік. Тоді так: Лежу я собі, і думку гадаю - чому за кацапів я тут подихаю?
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05.07.2022 21:42 Ответить
Перетворився у доброго москаля.Чи просто- у добриво!
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05.07.2022 21:47 Ответить
явно солнечный удар. вышел в степь данецкую, лето, спека, ховряшки в норки поховались, он без панамки и удар баххх!!! его по бошке, кровь носом пошла и каньки отбросил шахтёр малодой )) молодой хто-то позвонит, чтобы порадовать, шо случай пипца наступил и она может смело ашоту отдаваться ))
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05.07.2022 21:52 Ответить
Какое небо голубое...
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05.07.2022 22:25 Ответить
Хоч насіння з собою в кишені взяв? Хоть якась користь з нього буде
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06.07.2022 03:21 Ответить
Не розумію:то ЗСУ залишили Лисичанськ ,бо могло бути оточення,або в степах Херсонщини невигідно протистояти рашиським ордам через чисельну перевагу у всьому,а то на Луганщині йдуть бої.Я невійськовий але якось незрозуміло.
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05.07.2022 21:25 Ответить
Разумных людей в Украине было 23%. Сейчас не знаю. Ведь на фронте гибнут лучшие. А "квартальщики" все в тылах отсиживаются.
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05.07.2022 21:32 Ответить
Где-то инфа проскользнула, что Арахамия в Лондоне и в Киев не спешит - мабудь грошИ Абрамовича на рахунок кладёт
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05.07.2022 23:48 Ответить
Урод
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05.07.2022 23:50 Ответить
Околиці Луганщини, це як?
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05.07.2022 21:26 Ответить
Где наша 700 тысячная армия? На бумаге или в перспективе? Где наши "Стугеы" "Нептуны" "Булаты", "Громы", "Богданы"? Угроблены зе-коамндой - нелохом, агрохамией, дермаком,
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05.07.2022 21:26 Ответить
Виглядає як пропагандистська помийка.
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05.07.2022 21:32 Ответить
И? Только спустя больше 4-х месяцев, такое видим? Сейчас нужно все, что может стрелять, у противника тоже самое.
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05.07.2022 21:36 Ответить
Проблема у тому, що орки геть не соромляться вбивати проукраїнське населення без суду і слідства одразу після захоплення населених пунктів, а ми і знаємо, що то українофоб і сепар, а нчого йому не робимо...а той сепар потім сдає позиції, сдає всіх проукраїнських сусідів і тд.
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05.07.2022 21:28 Ответить
Так і зрадники нами керують поки що.
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05.07.2022 22:28 Ответить
если не поступит срочно десяток Хаймерсив то Сиверск будет трудно удержать
нужны удары по логистике
склады мы уже нащупали теперь очередь за железнодорожными узлами
которые задействованы в перевозке военных грузов
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05.07.2022 21:32 Ответить
В цьому випадку шкода тільки наших військових, здається, що тут є якісь підкилимні домовленості, не знаю, може так здається... но сумно від таких новин і Гайдай, як попугай все коментує і більше ніхто...
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05.07.2022 21:32 Ответить
знакомый знакомых где-то в тех краях 3 дня назад погиб ((. поехали на похорона.
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05.07.2022 21:43 Ответить
орки завжди йдуть по наміченому плану, затвердженому Правителем. Сказано було, форсувати Донецьк біля Білоговрівки і край. Тут справа орківського принципу. нашим чином вони не можуть задіяти війська Ізюмського угрупування. Вирішили наступати "в лоб" на Сіверськ. по трасі. Звузили фронт атаки, дальше нікуди. Гуртоправ Шойгу прямо сказхав, все указане Великим Кормчим, виконаємо, інакше підемо до духів.
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06.07.2022 04:58 Ответить
Який Донецьк форсувати?
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06.07.2022 08:35 Ответить
 
 