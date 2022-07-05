На последних километрах Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои, - Гайдай
На окраине Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои.
Об этом в Телеграм-канале сообщает начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"На окраине Луганщины возле Лисичанска идут тяжелые бои. Враг задействовал много сил и средств, пытается постоянно строить переправы для переброса еще большего количества техники. Тем не менее, рашисты несут много потерь, больницы на оккупированных территориях переполнены.
В последние дни украинские защитники плодотворно уничтожают орковские склады боеприпасов в глубоком тылу. Это замедляет действия противника в поле боя.
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39-й год снова. На оккупированных территориях россияне терроризируют местное население: ищут проукраинских активистов, семьи военнослужащих, уничтожают все украинское", - говорится в сообщении.
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