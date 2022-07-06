Більшість наративів, озвучених "людиною з бункера", збігаються зі змістом книги, виданої в 2017 році, - Швець
Військово-політичне керівництво російської федерації, виправдовуючи напад на Україну, цитує книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", яка була видана ще в 2017 році і половину тиражу якої викупила адміністрація президента Росії. Автору книги за заклики до геноциду українців Службою безпеки України повідомлено про підозру.
Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець.
"Вже є три підозри за фактами закликів до геноциду, - зазначив Швець. Їх пред’явлено директору з мовлення російського пропагандистського телеканалу RT Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до ліквідації української державності й знищення українців. І Армену Гаспаряну - автору книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", яку, до речі, цитує Путін, коментуючи своє ставлення до того, що зараз відбувається. Цю книгу видано 2017 року. Я не пам’ятаю, яким був тираж, але, за нашою інформацією, половину його було викуплено адміністрацією президента Росії. Потім вони її роздавали. І фактично ті погляди автора, які в ній відображені, пізніше стало цитувати військово-політичне керівництво Російської Федерації.
Більшість наративів, озвучених "людиною з бункера", збігаються зі змістом книги".
За словами Швеця, наразі слідчими Служби безпеки України розслідується 5 кримінальних проваджень, в яких досліджуються обставини насильницьких злочинів проти цивільного населення в Україні з наслідками масового характеру.
"Для розуміння, в рамках цих проваджень нами відшукуються місця масового поховання загиблих від дій рашистів громадян, приміщення, які використовувались окупантами для масового утримання заручників в нелюдських умовах та як катівні, проводиться ідентифікація тіл загиблих, фіксуються наслідки артобстрілів та бомбардувань об’єктів цивільної, критичної та транспортної інфраструктури, а також невійськових об’єктів промислового значення, пошкодження та руйнування яких спрямовано на знищення запасів палива та продовольства в Україні, ускладнення транспортної логістики, та в цілому на утворення неприйнятних для проживання умов в окремих регіонах, - розповів Швець. - Для прикладу, в рамках одного з таких проваджень нами вже отримано висновок комісійної експертизи, який підтверджує, що дії представників РФ, вчинені з метою знищення українців як членів національної групи, насильного переміщення (депортації) українців з території України на територію Російської Федерації, руйнування міст, сіл, позбавлення їх електро-, газо-, водопостачання та водовідведення, руйнування медичних закладів та закладів освіти, завдання постійних ракетно-бомбових та інших ударів є створенням для українців життєвих умов, розрахованих на їхнє повне або часткове знищення, що, відповідно до пункту С статті 2 "Конвенції про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього" від 9 грудня 1948 р., є геноцидом".
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При чем тут геи?
- українці -- ШОкають і ГАкають
- поляки -- ПШЕкають
- росіяни -- підараси
(ФБ)
а они ничего не думают особо. это просто дворовая гопота куражится. Это просто примитивное неолитическое сознание пользуется современными словами и всего лишь.
(см. работу советского академика Лихачова по лингвистике на материале по строительству Беломор-канала)
Вы ж
А потом его (соображения), как бы - вкидываете в массы
РабZeя после Первой мировой тоже полный Обсерон...Типа два брата акробата пострадали больше всех...потому и был браццкий договор..Молотов-Риббентроп...
"Країна Моксель, або Московія" автор Білоус
"Московство" Автор Штепа Павло
і "Перспективи української революції" - автор С. Бандера.
в них детально розписана вся сутність московії від прадавніх часів і до наших днів.
Жодних змін по відношенню до нас. Ці самі принципи і люта брехня.
А читаючи Бандеру прямо цілі сторінки стосуються сьогоднішніх подій, все розписано і розжовано що буде робити московія і як і чому саме так.
але для цієї клоунської публіки ці автори фашисти, а книги не цікаві. Їхня батьківщина в основному не тут. І до цього народу в них відношення нема.
А такі дурниці як історія їх не цікавлять, а головний паяц стратегічно не думає взагалі.
Отаке...
См. Любимый серьял путлера "17 мгновений дерьма"..Гиммлер там с єтой литерой...
І це не є випадковим, а має історичне підгрунтя.
Про москальского? Да пофиг на него, ему уже 70, скоро сдохнет сам, если никто не поможет раньше
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
https://www.ozon.ru/product/denatsifikatsiya-ukrainy-strana-nevyuchennyh-urokov-gasparyan-a-s-gasparyan-armen-sumbatovich-626750185/?_bctx=CAUQh4flAQ&asb=qSmDFngp3fvKZMOliIxnIUK7reXsPCXz4VDCJDVC3KY%253D&asb2=QVgCSH8_zVOkKBCgOqoNDeKzPRPCOevGUXitq-_aP7UT7LfjJIlrueG4DwD72pw-&sh=AMrsqaQwZQ