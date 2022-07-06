Більшість наративів, озвучених "людиною з бункера", збігаються зі змістом книги, виданої в 2017 році, - Швець

Військово-політичне керівництво російської федерації, виправдовуючи напад на Україну, цитує книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", яка була видана ще в 2017 році і половину тиражу якої викупила адміністрація президента Росії. Автору книги за заклики до геноциду українців Службою безпеки України повідомлено про підозру.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець.

"Вже є три підозри за фактами закликів до геноциду, - зазначив Швець. Їх пред’явлено директору з мовлення російського пропагандистського телеканалу RT Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до ліквідації української державності й знищення українців. І Армену Гаспаряну - автору книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", яку, до речі, цитує Путін, коментуючи своє ставлення до того, що зараз відбувається. Цю книгу видано 2017 року. Я не пам’ятаю, яким був тираж, але, за нашою інформацією, половину його було викуплено адміністрацією президента Росії. Потім вони її роздавали. І фактично ті погляди автора, які в ній відображені, пізніше стало цитувати військово-політичне керівництво Російської Федерації.

Більшість наративів, озвучених "людиною з бункера", збігаються зі змістом книги".

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За словами Швеця, наразі слідчими Служби безпеки України розслідується 5 кримінальних проваджень, в яких досліджуються обставини насильницьких злочинів проти цивільного населення в Україні з наслідками масового характеру.

"Для розуміння, в рамках цих проваджень нами відшукуються місця масового поховання загиблих від дій рашистів громадян, приміщення, які використовувались окупантами для масового утримання заручників в нелюдських умовах та як катівні, проводиться ідентифікація тіл загиблих, фіксуються наслідки артобстрілів та бомбардувань об’єктів цивільної, критичної та транспортної інфраструктури, а також невійськових об’єктів промислового значення, пошкодження та руйнування яких спрямовано на знищення запасів палива та продовольства в Україні, ускладнення транспортної логістики, та в цілому на утворення неприйнятних для проживання умов в окремих регіонах, - розповів Швець. - Для прикладу, в рамках одного з таких проваджень нами вже отримано висновок комісійної експертизи, який підтверджує, що дії представників РФ, вчинені з метою знищення українців як членів національної групи, насильного переміщення (депортації) українців з території України на територію Російської Федерації, руйнування міст, сіл, позбавлення їх електро-, газо-, водопостачання та водовідведення, руйнування медичних закладів та закладів освіти, завдання постійних ракетно-бомбових та інших ударів є створенням для українців життєвих умов, розрахованих на їхнє повне або часткове знищення, що, відповідно до пункту С статті 2 "Конвенції про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього" від 9 грудня 1948 р., є геноцидом".

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