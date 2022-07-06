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Новини Війна
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Більшість наративів, озвучених "людиною з бункера", збігаються зі змістом книги, виданої в 2017 році, - Швець

путін

Військово-політичне керівництво російської федерації, виправдовуючи напад на Україну, цитує книгу "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", яка була видана ще в 2017 році і половину тиражу якої викупила адміністрація президента Росії. Автору книги за заклики до геноциду українців Службою безпеки України повідомлено про підозру.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ розповів начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець.

"Вже є три підозри за фактами закликів до геноциду, - зазначив Швець. Їх пред’явлено директору з мовлення російського пропагандистського телеканалу RT Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до ліквідації української державності й знищення українців. І Армену Гаспаряну - автору книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", яку, до речі, цитує Путін, коментуючи своє ставлення до того, що зараз відбувається. Цю книгу видано 2017 року. Я не пам’ятаю, яким був тираж, але, за нашою інформацією, половину його було викуплено адміністрацією президента Росії. Потім вони її роздавали. І фактично ті погляди автора, які в ній відображені, пізніше стало цитувати військово-політичне керівництво Російської Федерації.

Більшість наративів, озвучених "людиною з бункера", збігаються зі змістом книги".

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За словами Швеця, наразі слідчими Служби безпеки України розслідується 5 кримінальних проваджень, в яких досліджуються обставини насильницьких злочинів проти цивільного населення в Україні з наслідками масового характеру.

"Для розуміння, в рамках цих проваджень нами відшукуються місця масового поховання загиблих від дій рашистів громадян, приміщення, які використовувались окупантами для масового утримання заручників в нелюдських умовах та як катівні, проводиться ідентифікація тіл загиблих, фіксуються наслідки артобстрілів та бомбардувань об’єктів цивільної, критичної та транспортної інфраструктури, а також невійськових об’єктів промислового значення, пошкодження та руйнування яких спрямовано на знищення запасів палива та продовольства в Україні, ускладнення транспортної логістики, та в цілому на утворення неприйнятних для проживання умов в окремих регіонах, - розповів Швець. - Для прикладу, в рамках одного з таких проваджень нами вже отримано висновок комісійної експертизи, який підтверджує, що дії представників РФ, вчинені з метою знищення українців як членів національної групи, насильного переміщення (депортації) українців з території України на територію Російської Федерації, руйнування міст, сіл, позбавлення їх електро-, газо-, водопостачання та водовідведення, руйнування медичних закладів та закладів освіти, завдання постійних ракетно-бомбових та інших ударів є створенням для українців життєвих умов, розрахованих на їхнє повне або часткове знищення, що, відповідно до пункту С статті 2 "Конвенції про запобігання злочинові геноциду та покарання за нього" від 9 грудня 1948 р., є геноцидом".

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Автор: 

путін (23746) росія (64895) Швець Андрій (5)


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Топ коментарі
+21
Да ***** уже. Валить кацапов и точка.
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06.07.2022 11:40
+17
Если кто не в курсе, Красовский в прошлом обитатель либеральной тусовки. Регулярные передачи на "Эхо москвы", ко всему прочему еще и гей. .... ну и вот.
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06.07.2022 11:41
+12
Это добавляет колорита. Глава госдумы Володин у них тоже гей и тоже антиукраинская кликуша.
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06.07.2022 11:46
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Що, що? велікій стратег куйло свого розуму не має?
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06.07.2022 11:39 Відповісти
Да ***** уже. Валить кацапов и точка.
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06.07.2022 11:40 Відповісти
Если кто не в курсе, Красовский в прошлом обитатель либеральной тусовки. Регулярные передачи на "Эхо москвы", ко всему прочему еще и гей. .... ну и вот.
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06.07.2022 11:41 Відповісти
Та при чем тут геи? Тебя укусили они?
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06.07.2022 11:43 Відповісти
Это добавляет колорита. Глава госдумы Володин у них тоже гей и тоже антиукраинская кликуша.
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06.07.2022 11:46 Відповісти
Та мне совершенно непонятно - при чем тут геи? У них индульгенция есть? Или они непосудны? Или, быть может, у них интеллект выше, чем у гетеро?

При чем тут геи?
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06.07.2022 12:29 Відповісти
да, причем тут геи, если Красовский просто п..рас?
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06.07.2022 13:38 Відповісти
В усіх слов'ян є виразні риси, характері тільки їм:
- українці -- ШОкають і ГАкають
- поляки -- ПШЕкають
- росіяни -- підараси

(ФБ)
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06.07.2022 12:15 Відповісти
многие ищут глубокий смысл в том, "шо ж они там на себе думают?"
а они ничего не думают особо. это просто дворовая гопота куражится. Это просто примитивное неолитическое сознание пользуется современными словами и всего лишь.
(см. работу советского академика Лихачова по лингвистике на материале по строительству Беломор-канала)
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06.07.2022 11:45 Відповісти
Красовский ***** ещё тот. Как впоймают первым делом яйца ему оторвать. Пускай кукарекает.
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06.07.2022 12:11 Відповісти
Алло....Цензор!

Вы ж

А потом его (соображения), как бы - вкидываете в массы
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06.07.2022 11:42 Відповісти
Розповідаючи ці плоскі байки, корупціонер та рєшала Швець ставить за мету лише демонтсрувати власну "бурхливу діяльність"в слідчому управлінні СБУ, та маскувати свою повну професійну непридатність що до займаної їм посади.
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06.07.2022 11:59 Відповісти
Лаври "Майн Кампф" не дають русні спати?
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06.07.2022 12:01 Відповісти
У бункерного була істота для озвучення марень,й жагань...,?! Хренія почалася в 1991р., працювала бригада. Мусін-Пушкін
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06.07.2022 12:05 Відповісти
Армен Гаспарян - істинний руський, бєспощадний к врагам "руського міра"...
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06.07.2022 12:07 Відповісти
Майна кампф Гитлер нацарапал против Британии и Франции.. Которые после Первой мировой войны ободрали Германию Кайзера Вильгельма что липку и заставили платить Репарации до 1966 года...
РабZeя после Первой мировой тоже полный Обсерон...Типа два брата акробата пострадали больше всех...потому и был браццкий договор..Молотов-Риббентроп...
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06.07.2022 12:09 Відповісти
Маніфест винищення з програмною назвою:- "Днеацифікація України. Страна невьіученьіх уроков" Укроїноненависництво в неприкритому вигляді квітнтесенція існування орди. Переконують себе що дохнутимуть,аби украинство знищити
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06.07.2022 12:10 Відповісти
скажіть хтось цим невігласам що є ще книги

"Країна Моксель, або Московія" автор Білоус
"Московство" Автор Штепа Павло
і "Перспективи української революції" - автор С. Бандера.

в них детально розписана вся сутність московії від прадавніх часів і до наших днів.
Жодних змін по відношенню до нас. Ці самі принципи і люта брехня.
А читаючи Бандеру прямо цілі сторінки стосуються сьогоднішніх подій, все розписано і розжовано що буде робити московія і як і чому саме так.

але для цієї клоунської публіки ці автори фашисти, а книги не цікаві. Їхня батьківщина в основному не тут. І до цього народу в них відношення нема.

А такі дурниці як історія їх не цікавлять, а головний паяц стратегічно не думає взагалі.
Отаке...
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06.07.2022 12:20 Відповісти
Першочергова ціль при нанесенні ударів по кацапії:- центри прийняття рішень фсб, і інші
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06.07.2022 12:25 Відповісти
Страна учит уроки: дерусифікація йде повним ходом !
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06.07.2022 12:29 Відповісти
Мокшандия не страна и не государство...концлагерь таваристча Сралина-Джугашвили... путлер капуты не зря взяли символы нацистов рейха с латинской литерой V....точно такая была на правом рукаве Генриха Гиммлера...
См. Любимый серьял путлера "17 мгновений дерьма"..Гиммлер там с єтой литерой...
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06.07.2022 12:32 Відповісти
Лучше бы СБУ не разъясняло поведение и обоснуи скотопарашников для геноцида, а представляло их головы. Пару голов и у скотобазы парашной сразу бы пропало какое либо желание срать ротом на Украину.
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06.07.2022 12:39 Відповісти
В СБУ почти 18 000 сотрудников...в Британии в ,6 раз меньше...
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06.07.2022 12:41 Відповісти
Армен Гаспарян - одна из наиболее злобньіх говорящих голов в команде Соловьева на росТВ.
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06.07.2022 12:45 Відповісти
А також інші "-яни": Симоньян та її чоловік Кеосаян і дебіл Кургінян.
І це не є випадковим, а має історичне підгрунтя.
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06.07.2022 13:26 Відповісти
Але це, звичайно, цікаво, коли ідеологом для москалів виступає армяшка... Ну і де всі ці русскіє націоналісти, які 10 років тому кричали "бєй хачєй, спасай рассію"?
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06.07.2022 12:57 Відповісти
Та їм (москалям) нині згодиться будь хто, чи хач чи чурка, чи негр аби тільки був антиукраїнцем.
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06.07.2022 13:13 Відповісти
Симоньян, Кеосаян, Гаспарян... Приклади того, що раби не мріють про свободу - раби мріють мати власних рабів. І з тих, хто є рабами рабів, виходять найгірші потвори
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06.07.2022 13:18 Відповісти
Зашел почитать, про которого из бункерных идет речь...

Про москальского? Да пофиг на него, ему уже 70, скоро сдохнет сам, если никто не поможет раньше
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06.07.2022 13:40 Відповісти
Ya dobre vidnoshus' do armyanskogo narodu vzagali... ale chomu bilshist' rashistskih zlobnyh propagandonov - armeny?
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06.07.2022 14:11 Відповісти
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру. Рашисти прагнуть знищити українську ідентичність, намагаючись полонити територію і населення України.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
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06.07.2022 14:29 Відповісти
чмошник арменчик гаспарян написан свою говно-книгу давно.

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06.07.2022 14:46 Відповісти
але продають це лайно до цих пiр

https://www.ozon.ru/product/denatsifikatsiya-ukrainy-strana-nevyuchennyh-urokov-gasparyan-a-s-gasparyan-armen-sumbatovich-626750185/?_bctx=CAUQh4flAQ&asb=qSmDFngp3fvKZMOliIxnIUK7reXsPCXz4VDCJDVC3KY%253D&asb2=QVgCSH8_zVOkKBCgOqoNDeKzPRPCOevGUXitq-_aP7UT7LfjJIlrueG4DwD72pw-&sh=AMrsqaQwZQ

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06.07.2022 14:50 Відповісти
 
 