Компанії свідомо зривали поставки медобладнання до військових госпіталів, кінцевим бенефіціаром був громадянин РФ, - СБУ

Зафіксовано факти свідомого зриву поставок медичного обладнання до військових госпіталів і закладів охорони здоров’я з боку підприємств, кінцевим бенефеціаром яких є громадянин РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Було виявлено, що більше 10 пов’язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов’язання. Йдеться як про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування.

Задокументована сума збитків від такої протиправної діяльності становить майже 13 млн грн.

Встановлено, що громадянин РФ - фактичний власник компаній - та їхній менеджмент з числа громадян України причетні до умисного невиконання договорів.

"Під час обшуків виявлено та вилучено: печатки підприємств, а також носії інформації та документи з доказами протиправної діяльності. Наразі громадянину рф (заочно) та керівнику однієї з компаній-постачальників повідомлено про підозру у вчиненні злочину", - йдеться в повідомленні.



Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб.

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