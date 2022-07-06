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Компанії свідомо зривали поставки медобладнання до військових госпіталів, кінцевим бенефіціаром був громадянин РФ, - СБУ

шпиталь

Зафіксовано факти свідомого зриву поставок медичного обладнання до військових госпіталів і закладів охорони здоров’я з боку підприємств, кінцевим бенефеціаром яких є громадянин РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Було виявлено, що більше 10 пов’язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов’язання. Йдеться як про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування.

Задокументована сума збитків від такої протиправної діяльності становить майже 13 млн грн.

Встановлено, що громадянин РФ - фактичний власник компаній - та їхній менеджмент з числа громадян України причетні до умисного невиконання договорів.

"Під час обшуків виявлено та вилучено: печатки підприємств, а також носії інформації та документи з доказами протиправної діяльності. Наразі громадянину рф (заочно) та керівнику однієї з компаній-постачальників повідомлено про підозру у вчиненні злочину", - йдеться в повідомленні.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб.

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Автор: 

лікарня (1356) СБУ (12765)


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Топ коментарі
+34
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06.07.2022 14:32
+22
та ви шо ало баканов ти де
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06.07.2022 14:20
+16
Якій нах "респект"?!!
СБУ починає ворушиться, коли Кремль свого агента зливає в брухт, як відпрацьованого та безперспективного.
Можливо навіть спеціально зливають для просування ІНШИХ агентів вже у СБУ!
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06.07.2022 14:30
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та ви шо ало баканов ти де
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06.07.2022 14:20 Відповісти
Ііііі,обана хтось із зелені!
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06.07.2022 14:21 Відповісти
СБУ-респект...
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06.07.2022 14:21 Відповісти
Черговий
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06.07.2022 14:28 Відповісти
Якій нах "респект"?!!
СБУ починає ворушиться, коли Кремль свого агента зливає в брухт, як відпрацьованого та безперспективного.
Можливо навіть спеціально зливають для просування ІНШИХ агентів вже у СБУ!
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06.07.2022 14:30 Відповісти
гадюкам, п'явкам та шакал ще респект передайте
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06.07.2022 14:37 Відповісти
ты тупой идиот ! иди купи себе мозг
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07.07.2022 06:12 Відповісти
Назви фірм , імена та призвіща , фото злодіїв . документи . Де це все ?
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06.07.2022 14:21 Відповісти
Имя! Сестра!
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06.07.2022 16:03 Відповісти
Було виявлено, що більше 10 пов'язаних між собою вітчизняних компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов'язання. Йдеться як про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування, почти год Карл тупо игнорили, как же хорошо подмазали что только сейчас вылезло наружу, и это во время войны когда от этого оборудования зависит сколько наших Героев защитников сумеют спасти в госпиталях.
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06.07.2022 14:23 Відповісти
А баканов шо, чортами був зайнятий?
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06.07.2022 14:25 Відповісти
а деж наша хренодіктова ? де бакланов? де ************ і інші ери
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06.07.2022 14:28 Відповісти
Враження що всі сектори економіки країни разом з оборонним контролюються кацапськими уйобками
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06.07.2022 14:28 Відповісти
Ще з часів Кучми.
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06.07.2022 15:07 Відповісти
А хто сприяв цьому? Зеліни новиє літса. Йому теж щось перепадало.
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06.07.2022 14:29 Відповісти
«Без сумніву»
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06.07.2022 14:43 Відповісти
Пане прокурор, огласіть будь ласка, прізвища, посади, хто саме із зелених усе це кришував.
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06.07.2022 14:59 Відповісти
скільки цієї рашистської нечисті легітимізувалось в Україні,це нереально навіть уявити. Таке враження, що ця нечисть скрізь. а як це побороти без жорсткої політичної волі ніхто не знає. Ці покидьки використовуючи брудні ФСБешні нафтодолари та корумпованість українських чинуш легітимізувались у всіх без винятку ключових сферах життєдіяльності України. Саме тому, в Україні на вищих державних посадах не зустрінеш українців, все погоджувалося з ГРУ та ФСБ.
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06.07.2022 14:30 Відповісти
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06.07.2022 14:32 Відповісти
цей "експерт" у всьому і по всьому, старий кремлівсько-совковий маразматик, не вміє розмовляти українською.
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06.07.2022 14:51 Відповісти
Cimbiter, ти нашу мову довго вчив? "Паляниця" вже виходить?
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06.07.2022 16:12 Відповісти
Ага, "маразматик", "маразматик". Что из написанного Пионтковским-НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЛЕСТВИТЕЛЬНОСТИ?
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06.07.2022 18:49 Відповісти
ты спалился зелебот тупой
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07.07.2022 06:58 Відповісти
Беня Фициар.
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06.07.2022 14:34 Відповісти
Кузьминых? Тот тоже возражал против поставок оборудования в больницы мимо его кассы.
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06.07.2022 14:35 Відповісти
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06.07.2022 14:40 Відповісти
Без атентату нічого не зміниться.
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06.07.2022 14:40 Відповісти
Чомусь раніше СБУ це не бентежело. Марадьорили криптоферми та ін. Що змінилось?
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06.07.2022 14:47 Відповісти
такий сякий контроль з Європи та США.
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06.07.2022 14:56 Відповісти
А как там асфальт? Все вовремя?
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06.07.2022 14:50 Відповісти
Хто допустив ці компанії до забезпечення військових?
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06.07.2022 14:52 Відповісти
Міністерство оборони. там половина - рашкованські диверсанти
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06.07.2022 14:55 Відповісти
То по всіх міністерствах таке. В Мінкульті ще "веселіше".
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06.07.2022 16:14 Відповісти
...впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов'язання - все, що треба знати про роботу сбу...., вони так довго не могли домовитись, щоб їх не чіпали..., або сбу не бачили очевидних речей, але хтось таки розкрив очі..., або клієнт перестав платити за свою "прозорість"...
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06.07.2022 15:02 Відповісти
Допоки громадяни рф будуть в нашму бізнесі ,а ще гірше коли вони в силових структурах і навіть в ОП ?
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06.07.2022 15:10 Відповісти
Доки Бубочка при влад і і доки більшисть невіліковної вати з 73% вирішать, що в Польші, Німеччиніі,Сша і т.і. їм буде краще. Самки багатьох вже там. Проблема із самцями. Може в окопах вилікуються?
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06.07.2022 15:50 Відповісти
А скажіть для чого нам така сітка заправок Аміс ( лукойл) за три місяці ні грама топлива...
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06.07.2022 15:10 Відповісти
А идет четвертый месяц войны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.07.2022 15:15 Відповісти
Дев'ятий рік іде,а до цього ще 300років.
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06.07.2022 15:18 Відповісти
Уже давно надо было концы обрубить для всех конченых бенифициаров из рф и передать в управление государству.
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06.07.2022 15:43 Відповісти
кінцевий бенефеціаром був громадянин РФ з дозволу СБУ
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06.07.2022 15:50 Відповісти
Зеленський за високи показники в роботі дав очередне звання генералу медичної служби яка звільнила начальника Запорізького госпіталю за те що він боровся з ціею мафіею. Ну добрий в нас пре він же не за своі кошти та мабуть вона ще і з кварталу
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06.07.2022 16:06 Відповісти
 
 