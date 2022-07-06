Україна розраховує зібрати щонайменше 50 млн тонн зерна, - Мінагрополітики
Україна розраховує зібрати щонайменше 50 млн тонн зерна у 2022 році. Торік аграрії зібрали 85 млн тонн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Враховуючи обставини і складнощі посівної та матеріально-технічної бази у воєнний час, очікується, що врожай буде не таким вже й поганим - вищим за середній за останні 5 років.
"Не менше 50 тонн зерна, а може, й більше. Це залежить від урожаю кукурудзи, результати якого ми побачимо у жовтні", - сказав Висоцький.
Він також зазначив, що Україні доведеться експортувати частину цього зерна.
"У нас внутрішнє споживання менше 20 млн тонн, тобто не менше 30 млн тонн врожаю доведеться експортувати", - сказав він.
Висоцький додав, що у березні було експортовано 350 тис. тонн сільськогосподарської продукції, у квітні - 1 млн тонн, у червні - 2,1 млн тонн.
Він також сказав, що врожай пшениці буде продовольчої якості, тобто його можна буде використовувати для виготовлення борошна і хліба, а не для годування худоби.
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В Молдове закрывают университеты.
Но анекдот не в этом. А в том, что один из них Государственный Аграрный Университет Молдовы.
АГРАРНЫЙ, КАРЛ !!!
та й по коморам і зерносховищам тепер ****-рашка б"є і все нищіть...
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Враг продолжает целенаправленно бить по предприятиям и уничтожать урожай.
Так, 6 июля захватчики опять нанесли удар по Криворожскому району.
Оккупанты стреляли по Широковской и Апостоловской громадам.
Об этом сообщает https://dp.informator.ua/ Информатор со https://adm.dp.gov.ua/news/cherez-vorozhij-obstril-u-krivorizkomu-rajoni-rozbita-sonyachna-elektrostanciya-ta-gorit-pole-z-psheniceyu ссылкой на пресс-службу ДнепрОВА.
По Широкому войска рф открыли огонь из «Ураганов». Разбиты 12 солнечных панелей.
Рядом образовалась воронка диаметром 4 метра и глубиной 2 метра.
В Апостоловской громаде вражеские снаряды попали в поле с пшеницей. Там пожар.