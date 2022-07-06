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Україна розраховує зібрати щонайменше 50 млн тонн зерна, - Мінагрополітики

зерно

Україна розраховує зібрати щонайменше 50 млн тонн зерна у 2022 році. Торік аграрії зібрали 85 млн тонн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Враховуючи обставини і складнощі посівної та матеріально-технічної бази у воєнний час, очікується, що врожай буде не таким вже й поганим - вищим за середній за останні 5 років.

"Не менше 50 тонн зерна, а може, й більше. Це залежить від урожаю кукурудзи, результати якого ми побачимо у жовтні", - сказав Висоцький.

Він також зазначив, що Україні доведеться експортувати частину цього зерна.

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"У нас внутрішнє споживання менше 20 млн тонн, тобто не менше 30 млн тонн врожаю доведеться експортувати", - сказав він.

Висоцький додав, що у березні було експортовано 350 тис. тонн сільськогосподарської продукції, у квітні - 1 млн тонн, у червні - 2,1 млн тонн.

Він також сказав, що врожай пшениці буде продовольчої якості, тобто його можна буде використовувати для виготовлення борошна і хліба, а не для годування худоби.

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Автор: 

зерно (3113) Мінагрополітики (1543) урожай (583)


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Топ коментарі
+4
Всетаки вони там,в КМУ,мають проблеми зі здоров'ям.Розраховуєте?Ну,ну.А скільки сотен гектарів зернових ВЖЕ спалили,на корню,рашисти?А скільки ЩЕ обстріляють та спалять?Чи вони розраховують,що пошкодують ракет,снарядів та агентури для підпалів?Ви не забудьте те зерно що є вивезти,а потім будемо,по всьому світу,бігати просити ХЛІБА.
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06.07.2022 18:46
+2
Варежку закрой!! Ты сначала урожай убери А не звизди!!
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06.07.2022 18:37
+1
В одессе аграрии прогнозируют 50% от прошлогоднего урожая . Откуда 50 млн. вы соберёте?
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06.07.2022 18:42
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В умовах війни, це дуже сильний результат. Аграріям дякую.
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06.07.2022 18:36 Відповісти
Варежку закрой!! Ты сначала урожай убери А не звизди!!
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06.07.2022 18:37 Відповісти
Не кажи ГОП.
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06.07.2022 18:40 Відповісти
Не "ОП", а "Але-Оп" . Это же клоуны
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06.07.2022 18:45 Відповісти
В одессе аграрии прогнозируют 50% от прошлогоднего урожая . Откуда 50 млн. вы соберёте?
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06.07.2022 18:42 Відповісти
На Вінниччині на 20% зернових менше за прогнозами, через сухе літо і брак вологи у грунті. І це не прифронтовий регіон, а якщо врахувати, що за час війни втрачено 25% орної землі, перспективи з урожаєм взагалі невеселі.
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06.07.2022 19:33 Відповісти
Всетаки вони там,в КМУ,мають проблеми зі здоров'ям.Розраховуєте?Ну,ну.А скільки сотен гектарів зернових ВЖЕ спалили,на корню,рашисти?А скільки ЩЕ обстріляють та спалять?Чи вони розраховують,що пошкодують ракет,снарядів та агентури для підпалів?Ви не забудьте те зерно що є вивезти,а потім будемо,по всьому світу,бігати просити ХЛІБА.
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06.07.2022 18:46 Відповісти
Хотите европейский анекдот ?!

В Молдове закрывают университеты.
Но анекдот не в этом. А в том, что один из них Государственный Аграрный Университет Молдовы.
АГРАРНЫЙ, КАРЛ !!!
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06.07.2022 18:57 Відповісти
В такой стране, как Молдова, должно быть максимум 3 университета.
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06.07.2022 19:01 Відповісти
Миші з держ.резерву вже приготувались ...
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06.07.2022 19:09 Відповісти
радій хлібу не в полі а в коморі !!!
та й по коморам і зерносховищам тепер ****-рашка б"є і все нищіть...

///
Враг продолжает целенаправленно бить по предприятиям и уничтожать урожай.

Так, 6 июля захватчики опять нанесли удар по Криворожскому району.
Оккупанты стреляли по Широковской и Апостоловской громадам.
Об этом сообщает https://dp.informator.ua/ Информатор со https://adm.dp.gov.ua/news/cherez-vorozhij-obstril-u-krivorizkomu-rajoni-rozbita-sonyachna-elektrostanciya-ta-gorit-pole-z-psheniceyu ссылкой на пресс-службу ДнепрОВА.
По Широкому войска рф открыли огонь из «Ураганов». Разбиты 12 солнечных панелей.
Рядом образовалась воронка диаметром 4 метра и глубиной 2 метра.
В Апостоловской громаде вражеские снаряды попали в поле с пшеницей. Там пожар.
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06.07.2022 19:13 Відповісти
немає чому радіти і в коморі - на Дніпропетровщині перекупи пшеницю нового врожаю пропонують купити по 2500 за тонну (( як думаєш , варто при такій ціні її взагалі збирати якщо відкинути гасла про "засіки Вітчизни" і чим" годуватимемо народ " ?
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07.07.2022 00:38 Відповісти
 
 