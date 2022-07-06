Украина рассчитывает собрать как минимум 50 млн тонн зерна, - Минагрополитики
Украина рассчитывает собрать не менее 50 млн тонн зерна в 2022 году. В прошлом году аграрии собрали 85 млн тонн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Учитывая обстоятельства и сложности посевной и материально-технической базы в военное время, ожидается, что урожай будет не таким уж плохим - выше среднего за последние 5 лет.
"Не менее 50 тонн зерна, а может быть, и больше. Это зависит от урожая кукурузы, результаты которого мы увидим в октябре", - сказал Высоцкий.
Он также отметил, что Украине придется экспортировать часть этого зерна.
"У нас внутреннее потребление менее 20 млн тонн, то есть не менее 30 млн тонн урожая придется экспортировать", – сказал он.
Высоцкий добавил, что в марте было экспортировано 350 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, в апреле – 1 млн тонн, в июне – 2,1 млн тонн.
Он также сказал, что урожай пшеницы будет продовольственного качества, то есть его можно использовать для изготовления муки и хлеба, а не для кормления скота.
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В Молдове закрывают университеты.
Но анекдот не в этом. А в том, что один из них Государственный Аграрный Университет Молдовы.
АГРАРНЫЙ, КАРЛ !!!
та й по коморам і зерносховищам тепер ****-рашка б"є і все нищіть...
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Враг продолжает целенаправленно бить по предприятиям и уничтожать урожай.
Так, 6 июля захватчики опять нанесли удар по Криворожскому району.
Оккупанты стреляли по Широковской и Апостоловской громадам.
Об этом сообщает https://dp.informator.ua/ Информатор со https://adm.dp.gov.ua/news/cherez-vorozhij-obstril-u-krivorizkomu-rajoni-rozbita-sonyachna-elektrostanciya-ta-gorit-pole-z-psheniceyu ссылкой на пресс-службу ДнепрОВА.
По Широкому войска рф открыли огонь из «Ураганов». Разбиты 12 солнечных панелей.
Рядом образовалась воронка диаметром 4 метра и глубиной 2 метра.
В Апостоловской громаде вражеские снаряды попали в поле с пшеницей. Там пожар.