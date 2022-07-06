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Украина рассчитывает собрать как минимум 50 млн тонн зерна, - Минагрополитики

зерно

Украина рассчитывает собрать не менее 50 млн тонн зерна в 2022 году. В прошлом году аграрии собрали 85 млн тонн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Учитывая обстоятельства и сложности посевной и материально-технической базы в военное время, ожидается, что урожай будет не таким уж плохим - выше среднего за последние 5 лет.

"Не менее 50 тонн зерна, а может быть, и больше. Это зависит от урожая кукурузы, результаты которого мы увидим в октябре", - сказал Высоцкий.

Он также отметил, что Украине придется экспортировать часть этого зерна.

Читайте: В Украине начался сбор урожая-2022, - Одесская ОВА

"У нас внутреннее потребление менее 20 млн тонн, то есть не менее 30 млн тонн урожая придется экспортировать", – сказал он.

Высоцкий добавил, что в марте было экспортировано 350 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции, в апреле – 1 млн тонн, в июне – 2,1 млн тонн.

Он также сказал, что урожай пшеницы будет продовольственного качества, то есть его можно использовать для изготовления муки и хлеба, а не для кормления скота.

Также читайте: Дефицита фруктов и овощей в Украине не будет, - Минагрополитики

зерно (1068) Минагрополитики (412) урожай (210)


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Топ комментарии
+4
Всетаки вони там,в КМУ,мають проблеми зі здоров'ям.Розраховуєте?Ну,ну.А скільки сотен гектарів зернових ВЖЕ спалили,на корню,рашисти?А скільки ЩЕ обстріляють та спалять?Чи вони розраховують,що пошкодують ракет,снарядів та агентури для підпалів?Ви не забудьте те зерно що є вивезти,а потім будемо,по всьому світу,бігати просити ХЛІБА.
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06.07.2022 18:46
+2
Варежку закрой!! Ты сначала урожай убери А не звизди!!
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06.07.2022 18:37
+1
В одессе аграрии прогнозируют 50% от прошлогоднего урожая . Откуда 50 млн. вы соберёте?
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06.07.2022 18:42
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В умовах війни, це дуже сильний результат. Аграріям дякую.
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06.07.2022 18:36 Ответить
Варежку закрой!! Ты сначала урожай убери А не звизди!!
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06.07.2022 18:37 Ответить
Не кажи ГОП.
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06.07.2022 18:40 Ответить
Не "ОП", а "Але-Оп" . Это же клоуны
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06.07.2022 18:45 Ответить
В одессе аграрии прогнозируют 50% от прошлогоднего урожая . Откуда 50 млн. вы соберёте?
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06.07.2022 18:42 Ответить
На Вінниччині на 20% зернових менше за прогнозами, через сухе літо і брак вологи у грунті. І це не прифронтовий регіон, а якщо врахувати, що за час війни втрачено 25% орної землі, перспективи з урожаєм взагалі невеселі.
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06.07.2022 19:33 Ответить
Всетаки вони там,в КМУ,мають проблеми зі здоров'ям.Розраховуєте?Ну,ну.А скільки сотен гектарів зернових ВЖЕ спалили,на корню,рашисти?А скільки ЩЕ обстріляють та спалять?Чи вони розраховують,що пошкодують ракет,снарядів та агентури для підпалів?Ви не забудьте те зерно що є вивезти,а потім будемо,по всьому світу,бігати просити ХЛІБА.
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06.07.2022 18:46 Ответить
Хотите европейский анекдот ?!

В Молдове закрывают университеты.
Но анекдот не в этом. А в том, что один из них Государственный Аграрный Университет Молдовы.
АГРАРНЫЙ, КАРЛ !!!
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06.07.2022 18:57 Ответить
В такой стране, как Молдова, должно быть максимум 3 университета.
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06.07.2022 19:01 Ответить
Миші з держ.резерву вже приготувались ...
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06.07.2022 19:09 Ответить
радій хлібу не в полі а в коморі !!!
та й по коморам і зерносховищам тепер ****-рашка б"є і все нищіть...

///
Враг продолжает целенаправленно бить по предприятиям и уничтожать урожай.

Так, 6 июля захватчики опять нанесли удар по Криворожскому району.
Оккупанты стреляли по Широковской и Апостоловской громадам.
Об этом сообщает https://dp.informator.ua/ Информатор со https://adm.dp.gov.ua/news/cherez-vorozhij-obstril-u-krivorizkomu-rajoni-rozbita-sonyachna-elektrostanciya-ta-gorit-pole-z-psheniceyu ссылкой на пресс-службу ДнепрОВА.
По Широкому войска рф открыли огонь из «Ураганов». Разбиты 12 солнечных панелей.
Рядом образовалась воронка диаметром 4 метра и глубиной 2 метра.
В Апостоловской громаде вражеские снаряды попали в поле с пшеницей. Там пожар.
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06.07.2022 19:13 Ответить
немає чому радіти і в коморі - на Дніпропетровщині перекупи пшеницю нового врожаю пропонують купити по 2500 за тонну (( як думаєш , варто при такій ціні її взагалі збирати якщо відкинути гасла про "засіки Вітчизни" і чим" годуватимемо народ " ?
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07.07.2022 00:38 Ответить
 
 