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Новини Війна
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Окупанти досі не зайняли Луганську область на 100%, - Гайдай

війна,зсу,захисник

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що територія Луганської області досі не окупована російськими військами повністю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще поки що 100% Луганської області не окуповано, тому що є ще населений пункт, де тривають бої, гинуть російські солдати відповідно. Зрозуміло, що це зовсім невелика територія, проте бої досі тривають", - сказав Гайдай.

За його словами, на окупованих територіях лікарні заповнені важко пораненими окупантами.

"Ситуація у них вкрай важка і за понад 4 місяці наші військові на території Луганської області виконали навіть не на 100%, а на 200% завдання, яке перед ними стояло - вони сковували величезну кількість військ і завдали просто колосальних втрат безпосередньо цій армії", - розповів голова обладміністрації.

Також читайте: Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат. ЗСУ стримали ворога, - Гайдай. ФОТО

Він також зазначив, що до взяття Сєвєродонецька окупантам знадобилося 4 місяці, щоб просунутися на 30 км. "Наші військові тримали б ще оборону, але просто через тотальну перевагу в артилерії ну просто за 4 місяці знищили все, всі позиції, які лише можна було", - розповів Гайдай.

Автор: 

окупація (6661) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4872)


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Топ коментарі
+11
Ну добре: ти на 0,5% голова Луганської ОДА
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06.07.2022 22:37
+6
Это какой нужно быть сволочью, чтобы такое выдавать за достижение
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06.07.2022 22:50
+3
Русофашисти , тікайте на.... й з нашоі землі , так як будемо вас нищити
доти , поки не закопаємо останнього орка , який прийшов нас вбивати !!😠‼️
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07.07.2022 01:16
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Рашисты надеются остатки забрать в процессе переговоров и так называемого *мирного плана*. Где будут требовать прекращения обстрелов и отвод войск для создания серой зоны
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06.07.2022 22:31 Відповісти
Ну добре: ти на 0,5% голова Луганської ОДА
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06.07.2022 22:37 Відповісти
Это какой нужно быть сволочью, чтобы такое выдавать за достижение
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06.07.2022 22:50 Відповісти
Для Гайдая: «знімай шинель - чеши додому!»
А що робити далі ЗСУ якось і самі розберуться!
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06.07.2022 23:03 Відповісти
Цікаво скільки народу України обходиться утримування цього цілодобового відсоткового калькулятора?
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06.07.2022 23:16 Відповісти
ta ani eshi i Azovstalj nevzjali
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07.07.2022 00:56 Відповісти
Русофашисти , тікайте на.... й з нашоі землі , так як будемо вас нищити
доти , поки не закопаємо останнього орка , який прийшов нас вбивати !!😠‼️
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07.07.2022 01:16 Відповісти
Но Гайдай над этим работает. Этот кавалер грамоты и ордена РПЦ свое дело знает. Подводит общественность к очередной сдаче. Куда его перекинут после слития Луганской области, рекомендую местным сразу валить.
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07.07.2022 07:33 Відповісти
А Гайдай из Луганской ОВА уже нашел новое место работы?
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07.07.2022 11:31 Відповісти
Следующая новость: оркам не удается начать захват Днепропетровской области, ВСУ мужественно удерживает орков на границах Донецкой и Луганской областях.
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07.07.2022 12:57 Відповісти
 
 