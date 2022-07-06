Окупанти досі не зайняли Луганську область на 100%, - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що територія Луганської області досі не окупована російськими військами повністю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще поки що 100% Луганської області не окуповано, тому що є ще населений пункт, де тривають бої, гинуть російські солдати відповідно. Зрозуміло, що це зовсім невелика територія, проте бої досі тривають", - сказав Гайдай.

За його словами, на окупованих територіях лікарні заповнені важко пораненими окупантами.

"Ситуація у них вкрай важка і за понад 4 місяці наші військові на території Луганської області виконали навіть не на 100%, а на 200% завдання, яке перед ними стояло - вони сковували величезну кількість військ і завдали просто колосальних втрат безпосередньо цій армії", - розповів голова обладміністрації.

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Він також зазначив, що до взяття Сєвєродонецька окупантам знадобилося 4 місяці, щоб просунутися на 30 км. "Наші військові тримали б ще оборону, але просто через тотальну перевагу в артилерії ну просто за 4 місяці знищили все, всі позиції, які лише можна було", - розповів Гайдай.