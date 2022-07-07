УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5465 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 199 8

Протягом 6 липня росіяни обстріляли 3 громади на Сумщині, - ОВА

сумщина,живицький

Російські військові здійснили ряд обстрілів по районах Сумської області в середу, 6 липня. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив: "Протягом дня ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільскій, Краснопільській і Хотіньській громадах. Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників. Постраждалих немає.

У Миропільській громаді ракета потрапила в сарай під час ранкового обстрілу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини. ФОТОрепортаж

По Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.

У першій половині дня прилетіло 4 ракети по Шалигінській громаді. Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.

В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сел на прикордонні вибито шибки в адмінбудівлі, вибито шибки та посічено осколками фасад філії учбового закладу та пробито цегляну стіну приватного будинку".

Також дивіться: Наслідки російських обстрілів на Білопільщині Сумської області. ФОТОрепортаж

Автор: 

Сумська область (3541) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а знищити кулеметника наказу не було ?
показати весь коментар
07.07.2022 00:30 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2022 00:44 Відповісти
Надеюсь амеры рано или поздно дадут добро валить Химарсами по кацапской территории
показати весь коментар
07.07.2022 00:59 Відповісти
Министерство обороны Украины на предложение о поставке советских истребителей Су-25 восточно-европейской страной ответило, что это не актуально. Знают ли об этом ВСУ?

у Украины всего в достатке?
показати весь коментар
07.07.2022 01:56 Відповісти
Voc, озвуч Офіційне джерело інформації.
показати весь коментар
07.07.2022 02:31 Відповісти
 
 