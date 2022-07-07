Протягом 6 липня росіяни обстріляли 3 громади на Сумщині, - ОВА
Російські військові здійснили ряд обстрілів по районах Сумської області в середу, 6 липня. Пошкоджена цивільна інфраструктура.
Як інформує Цензор.НЕТ про це в телеграмі написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Він зазначив: "Протягом дня ворог декілька разів здійснював обстріл по Миропільскій, Краснопільській і Хотіньській громадах. Росіяни вели мінометний вогонь, запускали ракети з БМ21, скидали вибухівки з безпілотників. Постраждалих немає.
У Миропільській громаді ракета потрапила в сарай під час ранкового обстрілу.
По Юнаківській громаді протягом дня росіяни відкривали вогонь з кулеметів та різної стрілецької зброї.
У першій половині дня прилетіло 4 ракети по Шалигінській громаді. Також ворог обстріляв з мінометів Есманську громаду.
В результаті артобстрілів зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню по Новослобідській та Білопільській громадах в одному із сел на прикордонні вибито шибки в адмінбудівлі, вибито шибки та посічено осколками фасад філії учбового закладу та пробито цегляну стіну приватного будинку".
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