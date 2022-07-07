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Окупанти намагаються встановити повний контроль над Луганщиною, переміщують підрозділи, - Генштаб ЗСУ

рф,орки,окупанти,арміярф

Росія намагається подолати спротив ЗСУ та встановити повний контроль над Луганською областю, переміщує підрозділи.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 7 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто тридцять четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках змін в стані та діяльності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь не відзначено.

На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання противника не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони, ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Противник здійснював артилерійські обстріли та завдавав авіаційних ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Вовківка, Миропілля, Кіндратівка та Есмань Сумської області.

На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Здійснював вогневий вплив із артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи.

Також читайте: Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу на Краматорському напрямку і змусили відійти, - Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку противник намагається вести штурмові дії. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль.

Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв’язку Сил оборони ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік Спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.

Читайте: Зупинено наступ окупантів на Слов’янському і Бахмутському напрямках, - Генштаб ЗСУ

В районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим.

В акваторії Чорного та Азовського морів противник утримує у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.

Автор: 

армія рф (17196) Генштаб ЗС (6488) росія (64923)


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Топ коментарі
+11
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07.07.2022 07:44
+9
А ми "переміщуємо" підрозділи, щоб відновити повний контроль над нашими територіями?
Адже, якщо вчасно "переміщувати" армію із 700 тис., то вона в будь-якому випадку сильніша за армію у 100 тис.
Чи в нас 250 тис. сидять у Польських болотах, "прикривають" Північ від 4 БТГр орків у Білорусі і 4 БТГр - у курській області? І ще 50 тисяч в Одесі - чекають міфічного десанту з моря?
А в цей час ворог під Бахмутом і Слов'янськом знову матиме перевагу у 10 разів?
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07.07.2022 08:07
+5
Блин, какое военное значение имеет ПОЛНОСТЬЮ оккупирована Луганская область, или одна автобусная остановка на границе с Донецкой областью еще не оклеена триколорами?
Мне больше печально не от того, как далеко продвинулись орки, а от того, насколько примитивны СМИ и власть в своем стремлении удержать контроль над умами тылового лохтората.

Значит выборы в голове, а не как спасти страну.
И сколько ссолдат может погибнуть ради сраного зеленого пиара!
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07.07.2022 07:48
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Прикол в том что скоро бронёваные инвКаляски с умниками поедут!танки коньчаются!)
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07.07.2022 07:45 Відповісти
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07.07.2022 07:44 Відповісти
Блин, какое военное значение имеет ПОЛНОСТЬЮ оккупирована Луганская область, или одна автобусная остановка на границе с Донецкой областью еще не оклеена триколорами?
Мне больше печально не от того, как далеко продвинулись орки, а от того, насколько примитивны СМИ и власть в своем стремлении удержать контроль над умами тылового лохтората.

Значит выборы в голове, а не как спасти страну.
И сколько ссолдат может погибнуть ради сраного зеленого пиара!
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07.07.2022 07:48 Відповісти
Велике значення має, репутаційне. Не захотіли станом до 24.02.2022, втратите весь донбас. Лднр проголосили ж незалежність у межах адміністративних меж регіонів, а фюрер їх визнав. То ж не виконати означало б ліцом у лайно.

Можливо це результат тих гомельських-стамбульських договорняків, записочок через абрама та відодо? Скільки вже можна тими любовними посланнями обмінюватися? Мабуть скоро і зустріч не за горами. І звісно, що всіх зацікавить ціна питання.
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07.07.2022 10:54 Відповісти
А ми "переміщуємо" підрозділи, щоб відновити повний контроль над нашими територіями?
Адже, якщо вчасно "переміщувати" армію із 700 тис., то вона в будь-якому випадку сильніша за армію у 100 тис.
Чи в нас 250 тис. сидять у Польських болотах, "прикривають" Північ від 4 БТГр орків у Білорусі і 4 БТГр - у курській області? І ще 50 тисяч в Одесі - чекають міфічного десанту з моря?
А в цей час ворог під Бахмутом і Слов'янськом знову матиме перевагу у 10 разів?
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07.07.2022 08:07 Відповісти
На Цензорі вже багато разів розписували і про 700 тисяч, і про загиблих та поранених, і про недостатність важкої зброї та техніки, і про необхідність ротацій (хлопці за 4 місяці виснажені). А диванні стратеги у кожній подібній темі по новому-одне й те саме, авторитетно рахують цифри та розказують що мають робити ЗСУ. Попутно обурюючись мобілізацією та врученням їм повісток. Усім диванним стратегам (і це не тільки моя особиста точка зору) варто звертатися зі своїми зауваженнями та рекомендаціями до Генштабу або до пана Залужного особисто.
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07.07.2022 08:24 Відповісти
А ти мабуть не диванний стратег?
Свого часу місяць я читав на цензор.нет, що кацапи переміщують війська з Півночі та Півдня на Сєверодонецько-Лисичанський напрямок.
А потім тут же на цензор.нет я читав, що в кацапів там виявилась 10-15 кратна перевага у силах. Тому ми вийшли і з Сєверодонецька, і з Лисичанська.
То тепер щоб не з'ясувалось, що на Слов'янсько-Краматорському напрямку у кацапів теж буде 10-кратна перевага. Бо він "переміщує", а ми втомились...
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07.07.2022 08:55 Відповісти
Ось тобі, "стратег", вчися, як наші предки ПЕРШУ армію світу перемагали - https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Year=-513 А то звикли до сталінського: "Ни шагу назад - позади Москва!".
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07.07.2022 12:05 Відповісти
Жаль, что ты не поживаешь на территориях под огнём, и твои родители и дети там не проживают. А то бы не критиковал никого.
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07.07.2022 17:49 Відповісти
в 10 раз по арт стволам и рсзо а не людях
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07.07.2022 10:45 Відповісти
Менше Зелю слухайте! У них нема перевищення навіть по стволам. Но Зелі треба мати причини, щоб сісти з Путлером за стіл переговорів та заглянути йому в "око".
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07.07.2022 11:09 Відповісти
А у стволи є що вкласти?
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07.07.2022 12:06 Відповісти
На жаль Луганщину втрачено. Сподіваюсь тимчасово.
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07.07.2022 08:28 Відповісти
А Гайдай из Луганской ОВА уже нашел новое место работы?
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07.07.2022 11:29 Відповісти
Он на своем месте работы в своей стране
Думай про свое место работы. Неизвестно что с тобой будет завтра.
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07.07.2022 16:58 Відповісти
Окупанти намагаються встановити контроль, а тут деякі вже поставили хрест на луганщині.
А навіщо нам тоді хамерси?
Роздовбати всю ворожу інфраструктуру на луганщині, випалити їх звідти.
Але непотрібно при цьому нікому заглядати в очі.
Або ми, або вони.
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07.07.2022 16:57 Відповісти
Некоторым плевать на занятые земли и на народ.
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07.07.2022 17:51 Відповісти
 
 