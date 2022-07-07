Окупанти намагаються встановити повний контроль над Луганщиною, переміщують підрозділи, - Генштаб ЗСУ
Росія намагається подолати спротив ЗСУ та встановити повний контроль над Луганською областю, переміщує підрозділи.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 7 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Так, розпочалася сто тридцять четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
На Волинському та Поліському напрямках змін в стані та діяльності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь не відзначено.
На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання противника не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони, ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
Противник здійснював артилерійські обстріли та завдавав авіаційних ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Вовківка, Миропілля, Кіндратівка та Есмань Сумської області.
На Харківському напрямку ворог зосереджує зусилля на утримані зайнятих рубежів, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Здійснював вогневий вплив із артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи.
На Слов’янському напрямку противник намагається вести штурмові дії. Обстріляв із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль.
Противник намагається подолати спротив наших військ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.
На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв’язку Сил оборони ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.
На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із ствольної артилерії райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаційного удару неподалік Спірного.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій.
На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.
В районі Добрянки наші воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим.
В акваторії Чорного та Азовського морів противник утримує у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України чотири носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.
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Мне больше печально не от того, как далеко продвинулись орки, а от того, насколько примитивны СМИ и власть в своем стремлении удержать контроль над умами тылового лохтората.
Значит выборы в голове, а не как спасти страну.
И сколько ссолдат может погибнуть ради сраного зеленого пиара!
Можливо це результат тих гомельських-стамбульських договорняків, записочок через абрама та відодо? Скільки вже можна тими любовними посланнями обмінюватися? Мабуть скоро і зустріч не за горами. І звісно, що всіх зацікавить ціна питання.
Адже, якщо вчасно "переміщувати" армію із 700 тис., то вона в будь-якому випадку сильніша за армію у 100 тис.
Чи в нас 250 тис. сидять у Польських болотах, "прикривають" Північ від 4 БТГр орків у Білорусі і 4 БТГр - у курській області? І ще 50 тисяч в Одесі - чекають міфічного десанту з моря?
А в цей час ворог під Бахмутом і Слов'янськом знову матиме перевагу у 10 разів?
Свого часу місяць я читав на цензор.нет, що кацапи переміщують війська з Півночі та Півдня на Сєверодонецько-Лисичанський напрямок.
А потім тут же на цензор.нет я читав, що в кацапів там виявилась 10-15 кратна перевага у силах. Тому ми вийшли і з Сєверодонецька, і з Лисичанська.
То тепер щоб не з'ясувалось, що на Слов'янсько-Краматорському напрямку у кацапів теж буде 10-кратна перевага. Бо він "переміщує", а ми втомились...
Думай про свое место работы. Неизвестно что с тобой будет завтра.
А навіщо нам тоді хамерси?
Роздовбати всю ворожу інфраструктуру на луганщині, випалити їх звідти.
Але непотрібно при цьому нікому заглядати в очі.
Або ми, або вони.