Оккупанты пытаются установить полный контроль над Луганщиной, перемещают подразделения, - Генштаб ВСУ
Россия пытается побороть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Луганской областью, перемещает подразделения.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6.00 7 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Так, начались сто тридцать четвертые день героического противостояния российскому военному вторжению.
На Волынском и Полесском направлениях конфигураций в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь не отмечено.
На Северском направлении признаков создания наступательной группировки противника не обнаружено. В целях демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны враг удерживает отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.
Противник производил артиллерийские обстрелы и наносил авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.
На Харьковском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках столкновения пробует вести штурмовые деяния. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно заменяли автомобильные пути.
На Славянском направлении противник пытается вести штурмовые действия. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.
Противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещение подразделений.
На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы сил и обороны, враг активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку от Спорного.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое действие по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий.
На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.
В районе Добрянки наши воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили последовавшего за вражеским штурмом врага.
В акватории Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения по определенным направлениям продолжают быть по опорным пунктам, местам сосредоточения и складм противника.
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Мне больше печально не от того, как далеко продвинулись орки, а от того, насколько примитивны СМИ и власть в своем стремлении удержать контроль над умами тылового лохтората.
Значит выборы в голове, а не как спасти страну.
И сколько ссолдат может погибнуть ради сраного зеленого пиара!
Можливо це результат тих гомельських-стамбульських договорняків, записочок через абрама та відодо? Скільки вже можна тими любовними посланнями обмінюватися? Мабуть скоро і зустріч не за горами. І звісно, що всіх зацікавить ціна питання.
Адже, якщо вчасно "переміщувати" армію із 700 тис., то вона в будь-якому випадку сильніша за армію у 100 тис.
Чи в нас 250 тис. сидять у Польських болотах, "прикривають" Північ від 4 БТГр орків у Білорусі і 4 БТГр - у курській області? І ще 50 тисяч в Одесі - чекають міфічного десанту з моря?
А в цей час ворог під Бахмутом і Слов'янськом знову матиме перевагу у 10 разів?
Свого часу місяць я читав на цензор.нет, що кацапи переміщують війська з Півночі та Півдня на Сєверодонецько-Лисичанський напрямок.
А потім тут же на цензор.нет я читав, що в кацапів там виявилась 10-15 кратна перевага у силах. Тому ми вийшли і з Сєверодонецька, і з Лисичанська.
То тепер щоб не з'ясувалось, що на Слов'янсько-Краматорському напрямку у кацапів теж буде 10-кратна перевага. Бо він "переміщує", а ми втомились...
Думай про свое место работы. Неизвестно что с тобой будет завтра.
А навіщо нам тоді хамерси?
Роздовбати всю ворожу інфраструктуру на луганщині, випалити їх звідти.
Але непотрібно при цьому нікому заглядати в очі.
Або ми, або вони.