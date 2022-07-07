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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты пытаются установить полный контроль над Луганщиной, перемещают подразделения, - Генштаб ВСУ

рф,орки,окупанти,арміярф

Россия пытается побороть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Луганской областью, перемещает подразделения.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6.00 7 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто тридцать четвертые день героического противостояния российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях конфигураций в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь не отмечено.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки противника не обнаружено. В целях демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны враг удерживает отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник производил артиллерийские обстрелы и наносил авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

На Харьковском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках столкновения пробует вести штурмовые деяния. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно заменяли автомобильные пути.

Также читайте: В подразделениях российских оккупационных войск фиксируется тотальное пьянство, - Генштаб

На Славянском направлении противник пытается вести штурмовые действия. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.

Противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещение подразделений.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы сил и обороны, враг активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку от Спорного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое действие по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

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В районе Добрянки наши воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили последовавшего за вражеским штурмом врага.

В акватории Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения по определенным направлениям продолжают быть по опорным пунктам, местам сосредоточения и складм противника.

Автор: 

армия РФ (19047) Генштаб ВС (6190) россия (95361)


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Топ комментарии
+11
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07.07.2022 07:44
+9
А ми "переміщуємо" підрозділи, щоб відновити повний контроль над нашими територіями?
Адже, якщо вчасно "переміщувати" армію із 700 тис., то вона в будь-якому випадку сильніша за армію у 100 тис.
Чи в нас 250 тис. сидять у Польських болотах, "прикривають" Північ від 4 БТГр орків у Білорусі і 4 БТГр - у курській області? І ще 50 тисяч в Одесі - чекають міфічного десанту з моря?
А в цей час ворог під Бахмутом і Слов'янськом знову матиме перевагу у 10 разів?
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07.07.2022 08:07
+5
Блин, какое военное значение имеет ПОЛНОСТЬЮ оккупирована Луганская область, или одна автобусная остановка на границе с Донецкой областью еще не оклеена триколорами?
Мне больше печально не от того, как далеко продвинулись орки, а от того, насколько примитивны СМИ и власть в своем стремлении удержать контроль над умами тылового лохтората.

Значит выборы в голове, а не как спасти страну.
И сколько ссолдат может погибнуть ради сраного зеленого пиара!
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07.07.2022 07:48
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Прикол в том что скоро бронёваные инвКаляски с умниками поедут!танки коньчаются!)
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07.07.2022 07:45 Ответить
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07.07.2022 07:44 Ответить
Блин, какое военное значение имеет ПОЛНОСТЬЮ оккупирована Луганская область, или одна автобусная остановка на границе с Донецкой областью еще не оклеена триколорами?
Мне больше печально не от того, как далеко продвинулись орки, а от того, насколько примитивны СМИ и власть в своем стремлении удержать контроль над умами тылового лохтората.

Значит выборы в голове, а не как спасти страну.
И сколько ссолдат может погибнуть ради сраного зеленого пиара!
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07.07.2022 07:48 Ответить
Велике значення має, репутаційне. Не захотіли станом до 24.02.2022, втратите весь донбас. Лднр проголосили ж незалежність у межах адміністративних меж регіонів, а фюрер їх визнав. То ж не виконати означало б ліцом у лайно.

Можливо це результат тих гомельських-стамбульських договорняків, записочок через абрама та відодо? Скільки вже можна тими любовними посланнями обмінюватися? Мабуть скоро і зустріч не за горами. І звісно, що всіх зацікавить ціна питання.
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07.07.2022 10:54 Ответить
А ми "переміщуємо" підрозділи, щоб відновити повний контроль над нашими територіями?
Адже, якщо вчасно "переміщувати" армію із 700 тис., то вона в будь-якому випадку сильніша за армію у 100 тис.
Чи в нас 250 тис. сидять у Польських болотах, "прикривають" Північ від 4 БТГр орків у Білорусі і 4 БТГр - у курській області? І ще 50 тисяч в Одесі - чекають міфічного десанту з моря?
А в цей час ворог під Бахмутом і Слов'янськом знову матиме перевагу у 10 разів?
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07.07.2022 08:07 Ответить
На Цензорі вже багато разів розписували і про 700 тисяч, і про загиблих та поранених, і про недостатність важкої зброї та техніки, і про необхідність ротацій (хлопці за 4 місяці виснажені). А диванні стратеги у кожній подібній темі по новому-одне й те саме, авторитетно рахують цифри та розказують що мають робити ЗСУ. Попутно обурюючись мобілізацією та врученням їм повісток. Усім диванним стратегам (і це не тільки моя особиста точка зору) варто звертатися зі своїми зауваженнями та рекомендаціями до Генштабу або до пана Залужного особисто.
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07.07.2022 08:24 Ответить
А ти мабуть не диванний стратег?
Свого часу місяць я читав на цензор.нет, що кацапи переміщують війська з Півночі та Півдня на Сєверодонецько-Лисичанський напрямок.
А потім тут же на цензор.нет я читав, що в кацапів там виявилась 10-15 кратна перевага у силах. Тому ми вийшли і з Сєверодонецька, і з Лисичанська.
То тепер щоб не з'ясувалось, що на Слов'янсько-Краматорському напрямку у кацапів теж буде 10-кратна перевага. Бо він "переміщує", а ми втомились...
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07.07.2022 08:55 Ответить
Ось тобі, "стратег", вчися, як наші предки ПЕРШУ армію світу перемагали - https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Year=-513 А то звикли до сталінського: "Ни шагу назад - позади Москва!".
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07.07.2022 12:05 Ответить
Жаль, что ты не поживаешь на территориях под огнём, и твои родители и дети там не проживают. А то бы не критиковал никого.
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07.07.2022 17:49 Ответить
в 10 раз по арт стволам и рсзо а не людях
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07.07.2022 10:45 Ответить
Менше Зелю слухайте! У них нема перевищення навіть по стволам. Но Зелі треба мати причини, щоб сісти з Путлером за стіл переговорів та заглянути йому в "око".
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07.07.2022 11:09 Ответить
А у стволи є що вкласти?
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07.07.2022 12:06 Ответить
На жаль Луганщину втрачено. Сподіваюсь тимчасово.
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07.07.2022 08:28 Ответить
А Гайдай из Луганской ОВА уже нашел новое место работы?
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07.07.2022 11:29 Ответить
Он на своем месте работы в своей стране
Думай про свое место работы. Неизвестно что с тобой будет завтра.
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07.07.2022 16:58 Ответить
Окупанти намагаються встановити контроль, а тут деякі вже поставили хрест на луганщині.
А навіщо нам тоді хамерси?
Роздовбати всю ворожу інфраструктуру на луганщині, випалити їх звідти.
Але непотрібно при цьому нікому заглядати в очі.
Або ми, або вони.
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07.07.2022 16:57 Ответить
Некоторым плевать на занятые земли и на народ.
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07.07.2022 17:51 Ответить
 
 