Оккупанты пытаются установить полный контроль над Луганщиной, перемещают подразделения, - Генштаб ВСУ

Россия пытается побороть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Луганской областью, перемещает подразделения.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 6.00 7 июля в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто тридцать четвертые день героического противостояния российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях конфигураций в состоянии и деятельности подразделений вооруженных сил Республики Беларусь не отмечено.

На Северском направлении признаков создания наступательной группировки противника не обнаружено. В целях демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны враг удерживает отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Противник производил артиллерийские обстрелы и наносил авиационные удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Волковка, Мирополье, Кондратовка и Эсмань Сумской области.

На Харьковском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей, на отдельных участках столкновения пробует вести штурмовые деяния. Оказывал огненное влияние из артиллерии в районах населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка. Недалеко от Шестакова оккупанты дистанционно заменяли автомобильные пути.

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На Славянском направлении противник пытается вести штурмовые действия. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.

Противник пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль над Луганской областью. Перемещение подразделений.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы сил и обороны, враг активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиационный удар неподалеку от Спорного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое действие по позициям подразделений Сил обороны с целью сковывания их действий.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины. Вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибужское, Мирное, Котлярово и Благодатное.

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В районе Добрянки наши воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили последовавшего за вражеским штурмом врага.

В акватории Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины четыре носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения по определенным направлениям продолжают быть по опорным пунктам, местам сосредоточения и складм противника.