Шольц розмірковує про купівлю для Німеччини "Залізного купола", - BILD

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розглядає можливість закупівлі протиракетної системи "Залізний купол".

Про це повідомляє видання BILD, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Журналісти зазначили, що Шольц ініціював створення спеціального фонду на 100 млрд євро для модернізації армії ФРН. Однак у "Залізного купола" є недоліки для Німеччини: система розрахована на сценарій атаки з відстані близько 70 км, це означає, що агресор має бути вже у ФРН.

Водночас є альтернативна система Arrow 3 (Стріла-3). Цю гіперзвукову ракету розробляють США та Ізраїль. Виробник зазначає, що комплекс зможе перехопити ядерну ракету з відривом до 2000 км, навіть поза атмосферою у космосі.

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На саміті в Мадриді НАТО у стратегічній концепції визнало Росію головною та прямою загрозою Альянсу.

Шольц заявляв, що російський диктатор Володимир Путін готувався до війни з Україною "щонайменше рік" і зможе воювати ще "довгий час".