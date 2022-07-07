УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9890 відвідувачів онлайн
Новини
3 432 15

Шольц розмірковує про купівлю для Німеччини "Залізного купола", - BILD

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розглядає можливість закупівлі протиракетної системи "Залізний купол".

Про це повідомляє видання BILD, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Журналісти зазначили, що Шольц ініціював створення спеціального фонду на 100 млрд євро для модернізації армії ФРН. Однак у "Залізного купола" є недоліки для Німеччини: система розрахована на сценарій атаки з відстані близько 70 км, це означає, що агресор має бути вже у ФРН.

Водночас є альтернативна система Arrow 3 (Стріла-3). Цю гіперзвукову ракету розробляють США та Ізраїль. Виробник зазначає, що комплекс зможе перехопити ядерну ракету з відривом до 2000 км, навіть поза атмосферою у космосі.

Також читайте: Німеччина буде постачати озброєння Україні в рамках "кругового обміну", - Шольц

На саміті в Мадриді НАТО у стратегічній концепції визнало Росію головною та прямою загрозою Альянсу.

Шольц заявляв, що російський диктатор Володимир Путін готувався до війни з Україною "щонайменше рік" і зможе воювати ще "довгий час".

Автор: 

Німеччина (7320) оборона (4770) зброя (7435) ПРО (68) Шольц Олаф (1135)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
нахера він їм? росіяни їх на 3 дні захоплять разом з куполом.
показати весь коментар
07.07.2022 09:20
+7
Німці, в євреїв, куплять зброю, щоб захищатись від російських нацистів. в цій фразі прекрасно кожне слово
показати весь коментар
07.07.2022 09:29
+4
світ не розуміє, шо головне - це наші люди..немає зброї - травлять, палять, бандеросмузі зупиняють військову техніку. У них і партизанить ніхто не піде..складуть лапки за 3 доби..
показати весь коментар
07.07.2022 09:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну шольц ну ковбаска бойова
показати весь коментар
07.07.2022 09:15 Відповісти
нахера він їм? росіяни їх на 3 дні захоплять разом з куполом.
показати весь коментар
07.07.2022 09:20 Відповісти
світ не розуміє, шо головне - це наші люди..немає зброї - травлять, палять, бандеросмузі зупиняють військову техніку. У них і партизанить ніхто не піде..складуть лапки за 3 доби..
показати весь коментар
07.07.2022 09:37 Відповісти
Сенс є.
Захист великих масивів житлової забудови. Не вся Німеччина, звичайно, але деякі її райони схожі на Ізраїль тим, що місто від міста розташоване через стрічку шосе.
А що та як воно буде завтра...???
показати весь коментар
07.07.2022 09:26 Відповісти
от фашистов защищаться
показати весь коментар
07.07.2022 09:27 Відповісти
Німці, в євреїв, куплять зброю, щоб захищатись від російських нацистів. в цій фразі прекрасно кожне слово
показати весь коментар
07.07.2022 09:29 Відповісти
Друга світова навчила різні народи багатьом, до того не знанним речам.
Німці та японці навчилися торгувати і жити мирно, євреї навчилися воювати і відстоювати своє право на життя, американці навчилися не чекати, поки з гаденя вилупиться гад, а давити його в зародку.
І тільки одна країна з тієї війни не винесла жодного уроку і поводиться так, наче на дворі 1939 рік
показати весь коментар
07.07.2022 09:45 Відповісти
Вибачте, але "тоє-теє" не країна... То так зветься -теріторія параші.
показати весь коментар
07.07.2022 11:22 Відповісти
Та якій захист?
Він просто перед виборцями зображає "бурну діяльність по захисту країни"!
Це зараз у тренді.
показати весь коментар
07.07.2022 09:32 Відповісти
Да Шольц, для раzzийских фашистов, вы как были фашистами, так и остались, не раслабляйтесь.
показати весь коментар
07.07.2022 09:38 Відповісти
А гарантии безопасности которые предлогает нам Шольц купить не хочет? Дебилы. Если не поможите Украине то никакой железный купол вам не поможет
показати весь коментар
07.07.2022 09:39 Відповісти
Шо, від "партнерів" зібрався захищатися ? Страшно ?
показати весь коментар
07.07.2022 09:57 Відповісти
Нє, не від партнерів.
Просто від 24.02.22 всім людям стало ясно, що вираз - "Цього не може бути, тому що цього не може бути ніколи" більше не працює.
75-річний період спокійного та солодкого післявоєнного життя закінчився і тепер може бути все, що завгодно.
Треба готуватись.
показати весь коментар
07.07.2022 10:09 Відповісти
купіть Шольцу залізне очко!
показати весь коментар
07.07.2022 10:49 Відповісти
Якщо Німечина підтримає достатньою зброєю Україну (те що ми просили) то ні якого куполу їм років з 20 не потрібно буде, Україна прикриє зі сторони сходу, а далі буде видно.
показати весь коментар
08.07.2022 12:55 Відповісти
 
 