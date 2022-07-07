Шольц розмірковує про купівлю для Німеччини "Залізного купола", - BILD
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розглядає можливість закупівлі протиракетної системи "Залізний купол".
Про це повідомляє видання BILD, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Журналісти зазначили, що Шольц ініціював створення спеціального фонду на 100 млрд євро для модернізації армії ФРН. Однак у "Залізного купола" є недоліки для Німеччини: система розрахована на сценарій атаки з відстані близько 70 км, це означає, що агресор має бути вже у ФРН.
Водночас є альтернативна система Arrow 3 (Стріла-3). Цю гіперзвукову ракету розробляють США та Ізраїль. Виробник зазначає, що комплекс зможе перехопити ядерну ракету з відривом до 2000 км, навіть поза атмосферою у космосі.
На саміті в Мадриді НАТО у стратегічній концепції визнало Росію головною та прямою загрозою Альянсу.
Шольц заявляв, що російський диктатор Володимир Путін готувався до війни з Україною "щонайменше рік" і зможе воювати ще "довгий час".
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Захист великих масивів житлової забудови. Не вся Німеччина, звичайно, але деякі її райони схожі на Ізраїль тим, що місто від міста розташоване через стрічку шосе.
А що та як воно буде завтра...???
Німці та японці навчилися торгувати і жити мирно, євреї навчилися воювати і відстоювати своє право на життя, американці навчилися не чекати, поки з гаденя вилупиться гад, а давити його в зародку.
І тільки одна країна з тієї війни не винесла жодного уроку і поводиться так, наче на дворі 1939 рік
Він просто перед виборцями зображає "бурну діяльність по захисту країни"!
Це зараз у тренді.
Просто від 24.02.22 всім людям стало ясно, що вираз - "Цього не може бути, тому що цього не може бути ніколи" більше не працює.
75-річний період спокійного та солодкого післявоєнного життя закінчився і тепер може бути все, що завгодно.
Треба готуватись.