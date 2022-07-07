Рашисти вдарили ракетами по складу із пивом на Миколаївщині, - Кім

Російські окупанти вдарили по складу пивної продукції на Миколаївщині.

Про це в ефірі телемарафону розповів глава обладміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"За добу було три обстріли ракетами та 25 з РСЗВ. Я не вважаю, що вони стріляють ракетами по ангарах і полях, це занадто дорого. Вони просто криворукі і не можуть влучати. Сьогодні ракети потрапили в район берега та у склад пивної продукції. Вони по пиву вдарили. Вони б'ють, куди бачать.

Похибки їхніх ракет складають від 600 метрів до 1,2 км. Ракетними ударами орки залякують населення, бо не мають успіхів на фронті. Моя думка така, що там новий керівник із роскосмосу, тому він думає, що ракети це ефективно", - пояснив очільник ОВА.

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