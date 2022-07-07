Рашисти вдарили ракетами по складу із пивом на Миколаївщині, - Кім
Російські окупанти вдарили по складу пивної продукції на Миколаївщині.
Про це в ефірі телемарафону розповів глава обладміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"За добу було три обстріли ракетами та 25 з РСЗВ. Я не вважаю, що вони стріляють ракетами по ангарах і полях, це занадто дорого. Вони просто криворукі і не можуть влучати. Сьогодні ракети потрапили в район берега та у склад пивної продукції. Вони по пиву вдарили. Вони б'ють, куди бачать.
Похибки їхніх ракет складають від 600 метрів до 1,2 км. Ракетними ударами орки залякують населення, бо не мають успіхів на фронті. Моя думка така, що там новий керівник із роскосмосу, тому він думає, що ракети це ефективно", - пояснив очільник ОВА.
Топ коментарі
+17 A San
показати весь коментар07.07.2022 12:36
+13 Белла Богун
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+11 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар07.07.2022 12:39
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Орки настолько спились, что пиво у них уже стратегический продукт.
Ще з Сірії пішло - на кожному бзарі був штаб ІГІЛ!
Не скажуть же вони що - так і так мовляв , ми дебіли косоокі , бо промазали туди куди хотіли поцілити , і влучили в лікарню . .
нам їх точніть зовсім не треба!!! (хоча будь що знищене шкода...і пиво не виняток)))
Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.
Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"
Антон Павлушко,
@informnapalm