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Новини Війна
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Рашисти вдарили ракетами по складу із пивом на Миколаївщині, - Кім

ракета,рф,ракети

Російські окупанти вдарили по складу пивної продукції на Миколаївщині.

Про це в ефірі телемарафону розповів глава обладміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"За добу було три обстріли ракетами та 25 з РСЗВ. Я не вважаю, що вони стріляють ракетами по ангарах і полях, це занадто дорого. Вони просто криворукі і не можуть влучати. Сьогодні ракети потрапили в район берега та у склад пивної продукції. Вони по пиву вдарили. Вони б'ють, куди бачать. 

Похибки їхніх ракет складають від 600 метрів до 1,2 км. Ракетними ударами орки залякують населення, бо не мають успіхів на фронті. Моя думка така, що там новий керівник із роскосмосу, тому він думає, що ракети це ефективно", - пояснив очільник ОВА.

Також читайте: Рашисти обстрілюють Миколаївщину, минулої доби поранення дістали 18 осіб, - облрада

Автор: 

Миколаївська область (2255) обстріл (28212) пиво (164) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+17
Кацапи - терористи, тому не шукайте розумного пояснення
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07.07.2022 12:36
+13
Для росіян склад з пивом або горілкою - стратегічний об'єкт.
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07.07.2022 12:37
+11
По пиву ? Повбивав би !
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07.07.2022 12:39
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07.07.2022 12:36 Відповісти
Кацапи - терористи, тому не шукайте розумного пояснення
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07.07.2022 12:36 Відповісти
Це порушення правил війни!
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07.07.2022 12:40 Відповісти
Уходит с поста главы Консервативной партии, премьером останется до осени.
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07.07.2022 13:10 Відповісти
По пиву, скотиняки!!!
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07.07.2022 13:30 Відповісти
Так вони і по складу горілки вдарять. Немає слів.
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07.07.2022 13:54 Відповісти
Пивная! Еще парочку!
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07.07.2022 12:37 Відповісти
Думаю это они зря❗Пиво и в дребезги💥 Нужно по складу бояры лупануть. Пусть по трезвому смотрят на свой козлостан
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07.07.2022 12:43 Відповісти
Для росіян склад з пивом або горілкою - стратегічний об'єкт.
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07.07.2022 12:37 Відповісти
Один із випусків Гражданской обороны ICTV на ютубі - колись немаленькие село у оркостані майже вимерло, більшістю-по пьянках. Пару мешканців залишилося. У одного журналісти запитують "- А ви також п'єте ? А що саме ?" Той так дурнувато посміхається та каже "- Звичайно п'ю. Усе що горить". В іншому селі потравилися насмерть. Очевидці кажуть-блювали, але пили. Виявилося-пили якийсь засіб для чищення басейнів чи щось таке. Тому звичайно, що навіть Бояришник для них-це стратегічний напій. А пиво чи горілка-то взагалі еліта.
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07.07.2022 12:49 Відповісти
Ну все! Теперь война это личное дело! Месть! Кровавая месть! По самым больным местам бьют!
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07.07.2022 12:38 Відповісти
По пиву ? Повбивав би !
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07.07.2022 12:39 Відповісти
в даному випадку по складу. б'ють по всих без розбору будівлях, площа даху яких, дозволяє знаходитись під ним техніці, *********** та скупченям людей, для них без різниці військових чи цивільних
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07.07.2022 12:56 Відповісти
Під такий опис підходить і сільська стодола.
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07.07.2022 13:02 Відповісти
питання часу. будуть бить і по стодолах. по фермах та елеваторах вже б'ють. просто ще є великий вибір.
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07.07.2022 13:25 Відповісти
Вот суки. Покажите видео разбитых бутылок рашистам. Пускай застрелятся
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07.07.2022 12:40 Відповісти
Нельзя так с кацапами обращаться. И хотя до людей им еще далеко, но с живыми существами так себя не ведут. Где твой гуманизм?
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07.07.2022 12:43 Відповісти
А пиво за що?
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07.07.2022 12:40 Відповісти
За то що їм таке пиво, як Янтар і в снах не снилось.
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07.07.2022 12:46 Відповісти
Ничего святого у сволочей!
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07.07.2022 12:41 Відповісти
Склад з сексуальними іграшками теж. Тому він наступний.
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07.07.2022 12:42 Відповісти
Надо было склад пива бояркой прикрывать. На святое бы каZZапы не замахнулись.
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07.07.2022 12:42 Відповісти
геноцид півоговорящєва насєлєнія Ніколаєва
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07.07.2022 12:44 Відповісти
это точно, я возмущён, пойду пиво куплю пока не подорожало
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07.07.2022 14:50 Відповісти
"Так не достанься же ты никому!"
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07.07.2022 12:44 Відповісти
вооще ничо святого! где ответка по бояре!?
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07.07.2022 12:45 Відповісти
"Зелені" думали, думали і всі гроші закатали в дороги. А де наші ракети? Чому немає пояснень, хто злив південь? Чому і сьогодні гинуть мирні громадяни міста Миколаєва які не мали можливості виїхати з міста? Як ви їх захистили і чому нічого раніше не робили для їх захисту? З кацапами все зрозуміло, вони зло і вони вбивці, терористи, бо якби Зеленський, Подоляк, Кім ті інші вчили історію України, а не росії, то знали, що тисячоліття московити робили, роблять і будуть робити одне - нападати і вбивати українців. Тоді б вони замість доріг укріплювали армію, робили ракети і САУ, а не відоси, на які витратили суму, що дорівнює побудові декількох дивізіонів.
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07.07.2022 12:48 Відповісти
Анатолий- Правильно собака сере та неправильно кладе - маєте докази що відоси коштують дорожче ніж декілька дивізіонів? Чи так, аби щось ляпнуть?
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07.07.2022 13:16 Відповісти
Я бачу, що в собачому Ви розбираєтеся на всі 100%, навіть як вони кладуть, а от у тому, що на поверні ні. Де наші ракети, де наші САУ, де наші ППО, які можуть і мають збивати ворожі ракети і чому їх немає? На це буде відповідь мабуть через два роки, бо ці, що це натворили про себе не скажуть. Тому і немає експертиз сум, які витрачені на відоси і бігборди "Великого крадівництва", бачите, я навіть не пишу, скільки витрачено на саме "Велике крадівництво". Не важко пвідрахувати, що великий бігборд, де вказано "велике крадівництво" Президента коштує не менше тисячу гривень, а вони в кожному місті висіли через 100-200 метрів, за містами на відстані до кілометра, на кожній школі, мосту, і пустому місці - то сума виходить десь декілька мільярдів, що і достатньо було для виготовлення всього декілька дивізіонів.
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07.07.2022 13:39 Відповісти
Суки!
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07.07.2022 13:57 Відповісти
Удар по складу с пивом........ Креативно!!!!
Орки настолько спились, что пиво у них уже стратегический продукт.
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07.07.2022 12:52 Відповісти
..Я вже давно кажу , кацапи стріляють куди попало .. Вони або довбой.би криворукі , або не ціляться взагалі . Тому ракети й падають бо зна куди , на сільські туалети , на цвинтарі , на склади з пивом ,, і навіть влучання в ТЦ в Кременчузі , навряд чи було їх ціллю . Просто Амстор виявився посередині між заводом і залізничним вузлом .
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07.07.2022 12:54 Відповісти
І далі! Куди попало - там обов'язково склад західної зброї,центр прийнятя рішень або 10 батальонів УДА.
Ще з Сірії пішло - на кожному бзарі був штаб ІГІЛ!
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07.07.2022 13:14 Відповісти
Ну так . Треба ж якось виправдати свою криворукість , то й починають розповідати байки про "бази Азова" у лікарнях , ТЦ , і т.д.
Не скажуть же вони що - так і так мовляв , ми дебіли косоокі , бо промазали туди куди хотіли поцілити , і влучили в лікарню . .
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07.07.2022 13:37 Відповісти
Там вса складніше і простіше. Різні головки самонаведення працюють по різному принципу. Стандартно протикорабельні ракети мають радіолокаційну, яка шукає радіоконтрастну ціль - з найбільшим радіовідбиттям. Всілякі склади якраз добре з тим справляються. Ну окрім неполадок в самій ракеті, і вона не долітає. Новітні мають наведення по системі позиціювання, тому влучають точно. Є ще з телезахопленням, коли орієнтується по фотографії
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07.07.2022 15:41 Відповісти
депивофикация
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07.07.2022 12:58 Відповісти
Деалкавізація.
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07.07.2022 13:58 Відповісти
ничего святого у рашистов =)
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07.07.2022 13:00 Відповісти
ну і добре...що криворукі.... хай би воно в них там на місці і бабахало !!!!
нам їх точніть зовсім не треба!!! (хоча будь що знищене шкода...і пиво не виняток)))
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07.07.2022 13:01 Відповісти
Знову цей придворний хохмач боневтіка. Пам'ятаю після удару по ода теж ********** свої записував, а не розкаювавься що змушував працювати в небезпечному місці своїх підопічних.
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07.07.2022 13:06 Відповісти
От же ж ****** - нічого святого...
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07.07.2022 13:11 Відповісти
По БоярышникУ на РабZZee не вдарять...мало дохнут...отСтекломоя...
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07.07.2022 13:14 Відповісти
Ну это уже ваапсче! Хотя не нравицца мне Янтарь, но всё равно. Звери!
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07.07.2022 13:28 Відповісти
На святе зазіхнули,тварі!!!
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07.07.2022 14:00 Відповісти
Himars-сила! "Хімарсенятко

Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.

Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"

Антон Павлушко,

@informnapalm
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07.07.2022 14:02 Відповісти
Сволочи, по пиву, хуже фашистов!!! Утро да у нас было громким, впрочем как и всегда
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07.07.2022 14:48 Відповісти
 
 