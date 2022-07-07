Рашисты ударили ракетами по складу с пивом в Николаевской области, - Ким
Российские оккупанты ударили по складу пивной продукции в Николаевской области.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава обладминистрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"За сутки было три обстрела ракетами и 25 из РСЗО. Я не считаю, что они стреляют ракетами по ангарам и полям, это слишком дорого. Они просто криворукие и не могут попадать. Сегодня ракеты попали в район берега и по складу пивной продукции. Они по пиву ударили, они бьют, куда видят.
Погрешности их ракет составляют от 600 м до 1,2 км. Ракетными ударами орки запугивают население, потому что не имеют успехов на фронте. Мое мнение таково, что там новый руководитель по роскосмосу, поэтому он думает, что ракеты это эффективно", - пояснил глава ОВА.
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+17 A San
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Орки настолько спились, что пиво у них уже стратегический продукт.
Ще з Сірії пішло - на кожному бзарі був штаб ІГІЛ!
Не скажуть же вони що - так і так мовляв , ми дебіли косоокі , бо промазали туди куди хотіли поцілити , і влучили в лікарню . .
нам їх точніть зовсім не треба!!! (хоча будь що знищене шкода...і пиво не виняток)))
Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.
Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"
Антон Павлушко,
@informnapalm