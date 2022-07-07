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Новости Война
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Рашисты ударили ракетами по складу с пивом в Николаевской области, - Ким

ракета,рф,ракети

Российские оккупанты ударили по складу пивной продукции в Николаевской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава обладминистрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"За сутки было три обстрела ракетами и 25 из РСЗО. Я не считаю, что они стреляют ракетами по ангарам и полям, это слишком дорого. Они просто криворукие и не могут попадать. Сегодня ракеты попали в район берега и по складу пивной продукции. Они по пиву ударили, они бьют, куда видят.

Погрешности их ракет составляют от 600 м до 1,2 км. Ракетными ударами орки запугивают население, потому что не имеют успехов на фронте. Мое мнение таково, что там новый руководитель по роскосмосу, поэтому он думает, что ракеты это эффективно", - пояснил глава ОВА.

Смотрите: Рашисты совершили массированный ракетный обстрел села Нечаянное на Николаевщине. Есть погибший, – Офис Генпрокурора. ФОТО

Николаевская область (2106) обстрел (26891) пиво (148) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+17
Кацапи - терористи, тому не шукайте розумного пояснення
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07.07.2022 12:36
+13
Для росіян склад з пивом або горілкою - стратегічний об'єкт.
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07.07.2022 12:37
+11
По пиву ? Повбивав би !
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07.07.2022 12:39
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07.07.2022 12:36 Ответить
Кацапи - терористи, тому не шукайте розумного пояснення
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07.07.2022 12:36 Ответить
Це порушення правил війни!
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07.07.2022 12:40 Ответить
Уходит с поста главы Консервативной партии, премьером останется до осени.
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07.07.2022 13:10 Ответить
По пиву, скотиняки!!!
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07.07.2022 13:30 Ответить
Так вони і по складу горілки вдарять. Немає слів.
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07.07.2022 13:54 Ответить
Пивная! Еще парочку!
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07.07.2022 12:37 Ответить
Думаю это они зря❗Пиво и в дребезги💥 Нужно по складу бояры лупануть. Пусть по трезвому смотрят на свой козлостан
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07.07.2022 12:43 Ответить
Для росіян склад з пивом або горілкою - стратегічний об'єкт.
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07.07.2022 12:37 Ответить
Один із випусків Гражданской обороны ICTV на ютубі - колись немаленькие село у оркостані майже вимерло, більшістю-по пьянках. Пару мешканців залишилося. У одного журналісти запитують "- А ви також п'єте ? А що саме ?" Той так дурнувато посміхається та каже "- Звичайно п'ю. Усе що горить". В іншому селі потравилися насмерть. Очевидці кажуть-блювали, але пили. Виявилося-пили якийсь засіб для чищення басейнів чи щось таке. Тому звичайно, що навіть Бояришник для них-це стратегічний напій. А пиво чи горілка-то взагалі еліта.
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07.07.2022 12:49 Ответить
Ну все! Теперь война это личное дело! Месть! Кровавая месть! По самым больным местам бьют!
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07.07.2022 12:38 Ответить
По пиву ? Повбивав би !
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07.07.2022 12:39 Ответить
в даному випадку по складу. б'ють по всих без розбору будівлях, площа даху яких, дозволяє знаходитись під ним техніці, *********** та скупченям людей, для них без різниці військових чи цивільних
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07.07.2022 12:56 Ответить
Під такий опис підходить і сільська стодола.
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07.07.2022 13:02 Ответить
питання часу. будуть бить і по стодолах. по фермах та елеваторах вже б'ють. просто ще є великий вибір.
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07.07.2022 13:25 Ответить
Вот суки. Покажите видео разбитых бутылок рашистам. Пускай застрелятся
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07.07.2022 12:40 Ответить
Нельзя так с кацапами обращаться. И хотя до людей им еще далеко, но с живыми существами так себя не ведут. Где твой гуманизм?
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07.07.2022 12:43 Ответить
А пиво за що?
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07.07.2022 12:40 Ответить
За то що їм таке пиво, як Янтар і в снах не снилось.
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07.07.2022 12:46 Ответить
Ничего святого у сволочей!
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07.07.2022 12:41 Ответить
Склад з сексуальними іграшками теж. Тому він наступний.
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07.07.2022 12:42 Ответить
Надо было склад пива бояркой прикрывать. На святое бы каZZапы не замахнулись.
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07.07.2022 12:42 Ответить
геноцид півоговорящєва насєлєнія Ніколаєва
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07.07.2022 12:44 Ответить
это точно, я возмущён, пойду пиво куплю пока не подорожало
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07.07.2022 14:50 Ответить
"Так не достанься же ты никому!"
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07.07.2022 12:44 Ответить
вооще ничо святого! где ответка по бояре!?
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07.07.2022 12:45 Ответить
"Зелені" думали, думали і всі гроші закатали в дороги. А де наші ракети? Чому немає пояснень, хто злив південь? Чому і сьогодні гинуть мирні громадяни міста Миколаєва які не мали можливості виїхати з міста? Як ви їх захистили і чому нічого раніше не робили для їх захисту? З кацапами все зрозуміло, вони зло і вони вбивці, терористи, бо якби Зеленський, Подоляк, Кім ті інші вчили історію України, а не росії, то знали, що тисячоліття московити робили, роблять і будуть робити одне - нападати і вбивати українців. Тоді б вони замість доріг укріплювали армію, робили ракети і САУ, а не відоси, на які витратили суму, що дорівнює побудові декількох дивізіонів.
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07.07.2022 12:48 Ответить
Анатолий- Правильно собака сере та неправильно кладе - маєте докази що відоси коштують дорожче ніж декілька дивізіонів? Чи так, аби щось ляпнуть?
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07.07.2022 13:16 Ответить
Я бачу, що в собачому Ви розбираєтеся на всі 100%, навіть як вони кладуть, а от у тому, що на поверні ні. Де наші ракети, де наші САУ, де наші ППО, які можуть і мають збивати ворожі ракети і чому їх немає? На це буде відповідь мабуть через два роки, бо ці, що це натворили про себе не скажуть. Тому і немає експертиз сум, які витрачені на відоси і бігборди "Великого крадівництва", бачите, я навіть не пишу, скільки витрачено на саме "Велике крадівництво". Не важко пвідрахувати, що великий бігборд, де вказано "велике крадівництво" Президента коштує не менше тисячу гривень, а вони в кожному місті висіли через 100-200 метрів, за містами на відстані до кілометра, на кожній школі, мосту, і пустому місці - то сума виходить десь декілька мільярдів, що і достатньо було для виготовлення всього декілька дивізіонів.
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07.07.2022 13:39 Ответить
Суки!
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07.07.2022 13:57 Ответить
Удар по складу с пивом........ Креативно!!!!
Орки настолько спились, что пиво у них уже стратегический продукт.
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07.07.2022 12:52 Ответить
..Я вже давно кажу , кацапи стріляють куди попало .. Вони або довбой.би криворукі , або не ціляться взагалі . Тому ракети й падають бо зна куди , на сільські туалети , на цвинтарі , на склади з пивом ,, і навіть влучання в ТЦ в Кременчузі , навряд чи було їх ціллю . Просто Амстор виявився посередині між заводом і залізничним вузлом .
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07.07.2022 12:54 Ответить
І далі! Куди попало - там обов'язково склад західної зброї,центр прийнятя рішень або 10 батальонів УДА.
Ще з Сірії пішло - на кожному бзарі був штаб ІГІЛ!
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07.07.2022 13:14 Ответить
Ну так . Треба ж якось виправдати свою криворукість , то й починають розповідати байки про "бази Азова" у лікарнях , ТЦ , і т.д.
Не скажуть же вони що - так і так мовляв , ми дебіли косоокі , бо промазали туди куди хотіли поцілити , і влучили в лікарню . .
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07.07.2022 13:37 Ответить
Там вса складніше і простіше. Різні головки самонаведення працюють по різному принципу. Стандартно протикорабельні ракети мають радіолокаційну, яка шукає радіоконтрастну ціль - з найбільшим радіовідбиттям. Всілякі склади якраз добре з тим справляються. Ну окрім неполадок в самій ракеті, і вона не долітає. Новітні мають наведення по системі позиціювання, тому влучають точно. Є ще з телезахопленням, коли орієнтується по фотографії
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07.07.2022 15:41 Ответить
депивофикация
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07.07.2022 12:58 Ответить
Деалкавізація.
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07.07.2022 13:58 Ответить
ничего святого у рашистов =)
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07.07.2022 13:00 Ответить
ну і добре...що криворукі.... хай би воно в них там на місці і бабахало !!!!
нам їх точніть зовсім не треба!!! (хоча будь що знищене шкода...і пиво не виняток)))
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07.07.2022 13:01 Ответить
Знову цей придворний хохмач боневтіка. Пам'ятаю після удару по ода теж ********** свої записував, а не розкаювавься що змушував працювати в небезпечному місці своїх підопічних.
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07.07.2022 13:06 Ответить
От же ж ****** - нічого святого...
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07.07.2022 13:11 Ответить
По БоярышникУ на РабZZee не вдарять...мало дохнут...отСтекломоя...
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07.07.2022 13:14 Ответить
Ну это уже ваапсче! Хотя не нравицца мне Янтарь, но всё равно. Звери!
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07.07.2022 13:28 Ответить
На святе зазіхнули,тварі!!!
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07.07.2022 14:00 Ответить
Himars-сила! "Хімарсенятко

Цікаво буде подивитись, як росіяни будуть боротись з першими для себе за 8 років проблемами з логістикою. Вже палають склади по всій тимчасово окупованій території. Спочатку пройшлись по всіх великих складах, потім по аеродрому в Мелітополі. Для поновлення сил їм тепер доведеться робити нові склади, які все одно бачать американські супутники. І так по колу. Те саме про залізничні станції - по ним починають активно працювати.Тепер доведеться змінювати тактику, зменшувати інтенсивність постачання, авіація почне працювати вибірковіше і взагалі - це вже зовсім нова війна. Чи зможуть росіяни взагалі перелаштуватись? Це тобі не якісь кишлаки бомбити. А ще є декілька гарних об'єктів в Криму. А ще можна пройтись по російському прикордонню.

Хімарсенятко прилітає, і все палає. Як казав Степан Андрійович: "Ніщо не зупинить Хімарс, час якого настав" Росіяни хотіли повоювати з НАТО? Вигрібайте!"

Антон Павлушко,

@informnapalm
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07.07.2022 14:02 Ответить
Сволочи, по пиву, хуже фашистов!!! Утро да у нас было громким, впрочем как и всегда
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07.07.2022 14:48 Ответить
 
 