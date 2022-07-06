Рашисты совершили массированный ракетный обстрел села Нечаянное на Николаевщине. Есть погибший, – Офис Генпрокурора. ФОТО

По данным следствия, 6 июля 2022 года ночью военные страны-агрессора нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре села Нечаянное Николаевского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"Вследствие обстрела один человек погиб. Повреждено здание сельского совета, 6 частных жилых домов, помещение магазина, хозяйственные постройки, 10 транспортных средств. Любые военные объекты на этих территориях отсутствуют. Осмотр места происшествия осуществлялся прокурорами Николаевской окружной прокуратуры совместно со следователями и экспертами. Изъяты обломки ракет", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование осуществляется управлением Службы безопасности Украины Николаевской области.











