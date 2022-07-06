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Рашисты совершили массированный ракетный обстрел села Нечаянное на Николаевщине. Есть погибший, – Офис Генпрокурора. ФОТО

По данным следствия, 6 июля 2022 года ночью военные страны-агрессора нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре села Нечаянное Николаевского района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Рашисты совершили массированный ракетный обстрел села Нечаянное на Николаевщине. Есть погибший, – Офис Генпрокурора 01

"Вследствие обстрела один человек погиб. Повреждено здание сельского совета, 6 частных жилых домов, помещение магазина, хозяйственные постройки, 10 транспортных средств. Любые военные объекты на этих территориях отсутствуют. Осмотр места происшествия осуществлялся прокурорами Николаевской окружной прокуратуры совместно со следователями и экспертами. Изъяты обломки ракет", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование осуществляется управлением Службы безопасности Украины Николаевской области.


Рашисты совершили массированный ракетный обстрел села Нечаянное на Николаевщине. Есть погибший, – Офис Генпрокурора 02
Рашисты совершили массированный ракетный обстрел села Нечаянное на Николаевщине. Есть погибший, – Офис Генпрокурора 03
Рашисты совершили массированный ракетный обстрел села Нечаянное на Николаевщине. Есть погибший, – Офис Генпрокурора 04
Рашисты совершили массированный ракетный обстрел села Нечаянное на Николаевщине. Есть погибший, – Офис Генпрокурора 05
Рашисты совершили массированный ракетный обстрел села Нечаянное на Николаевщине. Есть погибший, – Офис Генпрокурора 06

Автор: 

Николаевская область (2121) обстрел (27114) Офис Генпрокурора (2465)


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РФ буде знищена! Виродки дегенеровані!
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06.07.2022 13:52 Ответить
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06.07.2022 14:22 Ответить
******** їбучі, какцапська потвора має бути стерта з лиця землі
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06.07.2022 14:05 Ответить
А я знаю этот магазин. Ему уже больше 100 лет. Селяне рассказывают, что его еще при пане Нечае, основателе села, простроили.. Пережил тот магазин и гражданскую и вторую мировую войну. Но вот нашествия рашистов может и не пережить
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06.07.2022 14:33 Ответить
Це ,часом,не той магазинчик біля колишнього Нечаянського МРЕО ?
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06.07.2022 18:45 Ответить
 
 