Рашисты совершили массированный ракетный обстрел села Нечаянное на Николаевщине. Есть погибший, – Офис Генпрокурора. ФОТО
По данным следствия, 6 июля 2022 года ночью военные страны-агрессора нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре села Нечаянное Николаевского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
"Вследствие обстрела один человек погиб. Повреждено здание сельского совета, 6 частных жилых домов, помещение магазина, хозяйственные постройки, 10 транспортных средств. Любые военные объекты на этих территориях отсутствуют. Осмотр места происшествия осуществлялся прокурорами Николаевской окружной прокуратуры совместно со следователями и экспертами. Изъяты обломки ракет", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование осуществляется управлением Службы безопасности Украины Николаевской области.
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