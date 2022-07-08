Лавров після бойкоту достроково залишить зустріч G20

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково залишає міністерську зустріч G20 на Балі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Лавров ще проведе двосторонні переговори, потім звертається до преси і їде", - повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Лавров не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії другій половині дня.

Як повідомили джерела в делегації, Лавров покинув зал засідань одразу після виступу. Зазначається, що він також ухилився від відповіді на питання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

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Бербок, як виконуюча обов'язки голови групи провідних демократичних економічних держав G7, мала бути наступним спікером після Лаврова. У залі росіянин сидів між представниками Саудівської Аравії та Мексики.

Присутність Лаврова на зустрічі G20 також розглядалася як тест для можливої ​​участі президента РФ Владіміра Путіна в саміті G20 15-16 листопада, який також проходитиме на Балі. Кілька держав поставили під сумнів свою участь, якщо Путін відвідає саміт особисто.

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Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 в Індонезії, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність глави міністерства закордонних справ Росії Сергєя Лаврова.