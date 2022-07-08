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Новини
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Лавров після бойкоту достроково залишить зустріч G20

лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково залишає міністерську зустріч G20 на Балі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Лавров ще проведе двосторонні переговори, потім звертається до преси і їде", - повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Лавров не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії другій половині дня.

Як повідомили джерела в делегації, Лавров покинув зал засідань одразу після виступу. Зазначається, що він також ухилився від відповіді на питання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Читайте: Учасники саміту G20 відмовилися фотографуватися з Лавровим

Бербок, як виконуюча обов'язки голови групи провідних демократичних економічних держав G7, мала бути наступним спікером після Лаврова. У залі росіянин сидів між представниками Саудівської Аравії та Мексики.

Присутність Лаврова на зустрічі G20 також розглядалася як тест для можливої ​​участі президента РФ Владіміра Путіна в саміті G20 15-16 листопада, який також проходитиме на Балі. Кілька держав поставили під сумнів свою участь, якщо Путін відвідає саміт особисто.

Також читайте: Зустріч G20 не повинна стати платформою для Росії, - глава МЗС Німеччини Бербок

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 в Індонезії, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність глави міністерства закордонних справ Росії Сергєя Лаврова.

Автор: 

G20 (322) Лавров Сергій (1576)


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Топ коментарі
+56
"Россия окончательно переведена в статус "прокажённых"!"
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08.07.2022 10:49
+37
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08.07.2022 11:04
+28
Почему все его называют лавров? Он калантарян! Стыдится своего происхождения.
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08.07.2022 11:08
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Приїде в рашку і якусь ху*ню запише
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08.07.2022 10:48 Відповісти
Гнида лавров на буде розповідати "всьо ідьот па-плану..."
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08.07.2022 10:57 Відповісти
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08.07.2022 11:04 Відповісти
Машка - кокс-бомба!
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08.07.2022 13:34 Відповісти
Почему все его называют лавров? Он калантарян! Стыдится своего происхождения.
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08.07.2022 11:08 Відповісти
А может наоборот "калантаряне" думают, что это они делают всю политику в рашке, да и во всём мире?!
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08.07.2022 11:27 Відповісти
..Калантарян, Симоньян, Кургинян, Кеосаян.. Кошмар, что это за нация такая?
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08.07.2022 12:20 Відповісти
Еще Карен Шахназаров, Семен Багдасарян, Роман Бабаян. Тоже задавался этим вопросом, почему их так много. Например, грузин вроде нет в числе пропагандонов, а армян очень много.
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08.07.2022 12:32 Відповісти
Гаспарян
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08.07.2022 13:37 Відповісти
Петросяна забыли! Тож гнида
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08.07.2022 15:14 Відповісти
Это не нация,а диагноз "расеяне"!
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08.07.2022 12:38 Відповісти
За армянами прятаться легче всего.
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08.07.2022 13:14 Відповісти
Кремль. Шифровка-молния:

"Графиня в слезах бежит к пруду...."😂
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08.07.2022 11:21 Відповісти
"Графиня изменившимся лицом бежит пруду" (с)
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08.07.2022 11:48 Відповісти
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08.07.2022 12:09 Відповісти
А он что думал, что его, руссофашиста, будут там встречать цветами и лобызаться с ним? "Рюсский мир" сейчас везде встречают одинаково, Особенно "тепло" его встречают в Украине..
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08.07.2022 12:21 Відповісти
ха-ха, Бали, это туда куда парочки едут позаниматься сексом,
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08.07.2022 10:49 Відповісти
как мерзко вести переговоры там, где кто-то спускал сперму
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08.07.2022 10:55 Відповісти
#************** ...
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08.07.2022 11:02 Відповісти
#ПРЕКРАСНО ***** ...
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08.07.2022 11:03 Відповісти
#************* же
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08.07.2022 12:28 Відповісти
Виявляється в дипломатії та в політиці 7 це більше ніж 20, якщо йдеться про G
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08.07.2022 11:24 Відповісти
Точку "G"
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08.07.2022 12:07 Відповісти
Ну вот его и опустили. Помариновали несколько часов в самолёте, насрали на голову и отправили обратно. Только провериться успел
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08.07.2022 12:02 Відповісти
"Россия окончательно переведена в статус "прокажённых"!"
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08.07.2022 10:49 Відповісти
Вона вперто та цілеспрямовано до цього йшла.)
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08.07.2022 10:51 Відповісти
"Кілька держав поставили під сумнів свою участь, якщо Путін відвідає саміт особисто"
Зато я точно знаю, кто туда поется! Оно опять будет "договариваться", "смотреть в глаза Путину" и просить "дядя Вова, заберите меня за долги"
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08.07.2022 11:06 Відповісти
Пане, лайно прокаженным не бывает.
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08.07.2022 11:39 Відповісти
На часі б же надійно загородити цей лепрозорій щоб не розносили заразу.
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08.07.2022 12:22 Відповісти
Нє, просто коняка зробила жЄст доброй волі...
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08.07.2022 10:49 Відповісти
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08.07.2022 11:00 Відповісти
Конь ускакал с сигаретой в зубах на весерней карете в Москву 😂
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08.07.2022 11:25 Відповісти
Ні в якому разі легкої смерті цій "коняці", нехай живе і насолоджується результатами свого "іржання". Вірю, прийде той час коли воно саме просити буде, щоб його пристрелили.)
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08.07.2022 11:29 Відповісти
Вся цивілізація Світу посилає коня педального й його кацапію нах!!!!!
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08.07.2022 10:49 Відповісти
Фак ю лавродас.
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08.07.2022 10:50 Відповісти
""
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08.07.2022 10:50 Відповісти
Лєніна свалілі...Лошадку обідєлі ))
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08.07.2022 10:50 Відповісти
Нічого особливого - просто послали на )(✓й 👍 приїде до себе, буде смердіти оркам про "агалтєлий запал"
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08.07.2022 10:50 Відповісти
"Запад" малось на увазі)))
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08.07.2022 10:51 Відповісти
Где то заплакала меркелиха.
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08.07.2022 10:50 Відповісти
100%
після того як ЗСУ зажмурили і відправили в путінскій рай 36000 кацапів.....

впали продажі туалетного паперу в Німеччині.....
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08.07.2022 11:00 Відповісти
лаврошадь, *************??? =))))
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08.07.2022 10:53 Відповісти
Галопом ускакал
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08.07.2022 10:53 Відповісти
Галопопередолом
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08.07.2022 13:36 Відповісти
Повісся на трапі літака, мерин кацапський!
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08.07.2022 10:54 Відповісти
выгнанную лошадь при...вают
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08.07.2022 10:54 Відповісти
Русофобия такая русофобия.
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08.07.2022 10:54 Відповісти
Фобия нацизма кацапского.
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08.07.2022 11:20 Відповісти
Пора вже їхати в путінські конюшні поїсти краденого вівса
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08.07.2022 10:54 Відповісти
Разве лошади питаются с тарелки? Солома и овес туда не войдут.
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08.07.2022 10:54 Відповісти
************* лаврова
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08.07.2022 10:55 Відповісти
мексиканец и саудит вытянули короткие спички?
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08.07.2022 10:55 Відповісти
карточный долг скорее))))
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08.07.2022 11:01 Відповісти
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08.07.2022 10:55 Відповісти
Думає, що всі вибіжуть, почнуть просити, щоб залишився і вигонять представників США і Англії, які не побажали з ним фоткатись? Нахер терористи з цього та інших самітів, бо там зустрічаються люди, а не потвори.
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08.07.2022 10:56 Відповісти
По-хорошому якщо, то його треба було взагалі арештувати
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08.07.2022 10:56 Відповісти
Треба спочатку позов до Гааги
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08.07.2022 16:13 Відповісти
Еще недавно,путешествия по всему миру, кучи встреч,самитов, обеды,фотосесии, интервью, хоть конечно и недолюбливали многие,но хоть не отворачивались..... а сейчас как прокаженный.
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08.07.2022 10:56 Відповісти
Как это говорится: "Сказочное Бали".
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08.07.2022 10:57 Відповісти
Отак: @*************
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08.07.2022 11:24 Відповісти
Изя обиделся!!! Уйду я от вас, ой все...
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08.07.2022 10:58 Відповісти
В Бобруйск, животное!
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08.07.2022 11:01 Відповісти
Печеш, пекельний дідько!
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08.07.2022 11:48 Відповісти
свинособачим опущенцам почему-то не рады... а что случилось?
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08.07.2022 11:01 Відповісти
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08.07.2022 11:03 Відповісти
Лох! Підр!
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08.07.2022 11:06 Відповісти
Сумніваюсь, що ДІЄВУ опозицію ***** та касапам на G20 створює лише G7. Вже повідомлялось, що Євросоюз в особі свого представника Борреля діє в унісон з G7. І впевнений, що в такому ж руслі діють Австралія та Південна Корея. Можливо, діють "івашимінашим" Мексика, Аргентина і Бразилія. І навіть араби/сауди...
Нє, зрозуміло, що в G20 касапи мають підтримку Китаю, Індії, турків та Індонезії... і, можливо від ПАР...

Але хотілось би знати всі розклади.
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08.07.2022 11:07 Відповісти
теперя главное для планктона на срахе красиво объяснить и не уронить вяличие шкапы, посланного нах и без фотографирования и трапезы))))
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08.07.2022 11:08 Відповісти
шо там обьяснять? "покинул в рамках акта доброй воли" ))
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08.07.2022 11:10 Відповісти
Як пітух на зоні, за общий стіл ніззя😂
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08.07.2022 11:12 Відповісти
Министры ЛНР и ДНР Денейко и Никонорова с большим удовольствием его примут и фото с ним сделают. А нормальные от этого лепрозория будут держаться по дальше.
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08.07.2022 11:14 Відповісти
ехай на йух!.... вроде так лакей режима пел.....
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08.07.2022 11:21 Відповісти
https://aspi.com.ua/news/novini-svitu/lavrov-na-samiti-g20-proignoruvav-pitannya-pro-viynu-v-ukraini-video#gsc.tab=0 Міністр закордонних справ касапії втік, проігнорувавши запитання про причини повномасштабного нападу на Україну . Це сталося під час індивідуального фотографування перед зустріччю міністрів закордонних справ країн G20.

Коли мерин позував перед фотографами, хтось з них неодноразово вигукнув (англійською): "Навіщо ви розпочали війну"? Очільник мзс лаптєстану проігнорував запитання та попрямував далі.

(відео за наеденою ссиллю)
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08.07.2022 11:27 Відповісти
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08.07.2022 11:27 Відповісти
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08.07.2022 11:28 Відповісти
Вали в кремлевское стойло лавролошадный ******** ************!
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08.07.2022 11:32 Відповісти
Загримів копитами і уйо...
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08.07.2022 11:34 Відповісти
Чего лошадь вообще туда поехала?
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08.07.2022 11:34 Відповісти
То шо эту лошадь приняли там, а не убили, не делает им чести!
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08.07.2022 11:36 Відповісти
***** теж здриснуло з Австралії достроково коли опинилось само з столом. І цей туди ж.
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08.07.2022 11:41 Відповісти
Чого він взагалі їхав ?
Парашників ненавидить весь світ.
Найкраще що вони можуть зробити - самовбитись
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08.07.2022 11:43 Відповісти
Всемирная руZZофобия
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08.07.2022 11:52 Відповісти
Ставка кремлядей на цього коня знов програла - кінь зійшов з перегонів!
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08.07.2022 11:53 Відповісти
з ним на одному полі ніхто не захотів...те і Щура чекає
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08.07.2022 12:07 Відповісти
Шо, вже б'є копитом? Навіть сіна не поїсть?
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08.07.2022 12:21 Відповісти
Серожа, хачик, ты не переживай так. Подумаешь бойкот, подумаешь, что сейчас с тобой ни кто не захотел сфоткаться. Поверь мне на слово, когда тебя повесят в Гааге, то отбоя не будет от желающих сфоткаться с твоей протухшей тушкой на память.
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08.07.2022 12:22 Відповісти
А на хер он вобще туда прискакал, полакомиться европейским овсом?????
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08.07.2022 12:25 Відповісти
лаврошадь, а не пора ли с захеровой принять по 2 грамма никотина?
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08.07.2022 12:27 Відповісти
плешивая тварь может там объявиться, просто для того, чтобы нормальным людям праздник испортить.....
но учитывая его склонность к километровым столам, бесконечным тестам и анализам на глисты, ставлю на то, что вероятность такого визита стремится к нулю.....
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08.07.2022 12:36 Відповісти
да, вот еще, кстати...., визит лошади в Монголию...... ))
https://twitter.com/a_tserenbat/status/1544279065078575105?s=20&t=0VXEmECjWJZAs2mygnvE0g

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08.07.2022 12:41 Відповісти
Ну яж писав,що поскаче на рашу!
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08.07.2022 12:43 Відповісти
опущеное Лавро приедет к хйлу и его холопам с гордо поднятой головой, осознавая, что оно выше даже их всех, на Мокше, как побэдитэль, им так скажут - и это будет правда, бо ниже Лярвова - только РоZZия, со всем содержимым этой прямой кишки..
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08.07.2022 13:14 Відповісти
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по скайпу привітав своїх колег-міністрів МЗС у рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць по підготовці саміту перших осіб G20 в Індонезії. Мерина під час виступу Кулеби в залі вже не було.
"Виступив сьогодні на міністерській зустрічі G20 на запрошення голови МЗС Індонезії і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами", - розповів Д.Кулеба у https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1545328006050234368 Twitter . І окремо наголосив: "поставити Росію на місце - глобальне завдання номер один, і сьогоднішня зустріч довела це".
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08.07.2022 13:17 Відповісти
Сменив тропические подковы на всесезонку, жеванув овса, коняка Каланторяка скрылся за горизонтом. 🐎
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08.07.2022 13:41 Відповісти
У мєріна прасрочєн вєтпаспарт...
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08.07.2022 14:12 Відповісти
За сивым мерином тоже носят дипломат для его кала?
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08.07.2022 15:43 Відповісти
все по плану
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08.07.2022 17:19 Відповісти
 
 