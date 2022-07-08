Лавров після бойкоту достроково залишить зустріч G20
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково залишає міністерську зустріч G20 на Балі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
"Лавров ще проведе двосторонні переговори, потім звертається до преси і їде", - повідомила речниця МЗС Росії Марія Захарова.
Лавров не братиме участі в офіційній трапезі та у робочій сесії другій половині дня.
Як повідомили джерела в делегації, Лавров покинув зал засідань одразу після виступу. Зазначається, що він також ухилився від відповіді на питання міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.
Бербок, як виконуюча обов'язки голови групи провідних демократичних економічних держав G7, мала бути наступним спікером після Лаврова. У залі росіянин сидів між представниками Саудівської Аравії та Мексики.
Присутність Лаврова на зустрічі G20 також розглядалася як тест для можливої участі президента РФ Владіміра Путіна в саміті G20 15-16 листопада, який також проходитиме на Балі. Кілька держав поставили під сумнів свою участь, якщо Путін відвідає саміт особисто.
Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 в Індонезії, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність глави міністерства закордонних справ Росії Сергєя Лаврова.
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"Графиня в слезах бежит к пруду...."😂
Зато я точно знаю, кто туда поется! Оно опять будет "договариваться", "смотреть в глаза Путину" и просить "дядя Вова, заберите меня за долги"
після того як ЗСУ зажмурили і відправили в путінскій рай 36000 кацапів.....
впали продажі туалетного паперу в Німеччині.....
Нє, зрозуміло, що в G20 касапи мають підтримку Китаю, Індії, турків та Індонезії... і, можливо від ПАР...
Але хотілось би знати всі розклади.
Коли мерин позував перед фотографами, хтось з них неодноразово вигукнув (англійською): "Навіщо ви розпочали війну"? Очільник мзс лаптєстану проігнорував запитання та попрямував далі.
(відео за наеденою ссиллю)
Парашників ненавидить весь світ.
Найкраще що вони можуть зробити - самовбитись
но учитывая его склонность к километровым столам, бесконечным тестам и анализам на глисты, ставлю на то, что вероятность такого визита стремится к нулю.....
https://twitter.com/a_tserenbat/status/1544279065078575105?s=20&t=0VXEmECjWJZAs2mygnvE0g
"Виступив сьогодні на міністерській зустрічі G20 на запрошення голови МЗС Індонезії і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами", - розповів Д.Кулеба у https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1545328006050234368 Twitter . І окремо наголосив: "поставити Росію на місце - глобальне завдання номер один, і сьогоднішня зустріч довела це".