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Лавров после бойкота досрочно покинет встречу G20

лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покидает министерскую встречу G20 на Бали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"Лавров еще проведет двусторонние переговоры, затем обращается к прессе и уезжает", - сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

Лавров не будет участвовать в официальной трапезе и рабочей сессии во второй половине дня.

Как сообщили источники в делегации, Лавров покинул зал заседаний сразу после выступления. Он также уклонился от ответа на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Читайте: Франция предложит странам G-20 усилить поддержку Украины, - глава МИД Колонна

Бербок, как исполняющая обязанности главы группы ведущих демократических экономических государств G7, должна была быть следующим спикером после Лаврова. В зале россиянин сидел между представителями Саудовской Аравии и Мексики.

Присутствие Лаврова на встрече G20 также рассматривалось как тест для возможного участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 15-16 ноября, который также пройдет на Бали. Несколько государств подвергли сомнению свое участие, если Путин посетит саммит лично.

Также читайте: Страны G20 должны оказывать давление на РФ, чтобы она поддержала усилия ООН по возобновлению морских путей для доставки зерна, - Госдеп США

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

G20 (299) Лавров Сергей (2290)


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Топ комментарии
+56
"Россия окончательно переведена в статус "прокажённых"!"
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08.07.2022 10:49
+37
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08.07.2022 11:04
+28
Почему все его называют лавров? Он калантарян! Стыдится своего происхождения.
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08.07.2022 11:08
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Приїде в рашку і якусь ху*ню запише
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08.07.2022 10:48 Ответить
Гнида лавров на буде розповідати "всьо ідьот па-плану..."
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08.07.2022 10:57 Ответить
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08.07.2022 11:04 Ответить
Машка - кокс-бомба!
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08.07.2022 13:34 Ответить
Почему все его называют лавров? Он калантарян! Стыдится своего происхождения.
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08.07.2022 11:08 Ответить
А может наоборот "калантаряне" думают, что это они делают всю политику в рашке, да и во всём мире?!
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08.07.2022 11:27 Ответить
..Калантарян, Симоньян, Кургинян, Кеосаян.. Кошмар, что это за нация такая?
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08.07.2022 12:20 Ответить
Еще Карен Шахназаров, Семен Багдасарян, Роман Бабаян. Тоже задавался этим вопросом, почему их так много. Например, грузин вроде нет в числе пропагандонов, а армян очень много.
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08.07.2022 12:32 Ответить
Гаспарян
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08.07.2022 13:37 Ответить
Петросяна забыли! Тож гнида
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08.07.2022 15:14 Ответить
Это не нация,а диагноз "расеяне"!
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08.07.2022 12:38 Ответить
За армянами прятаться легче всего.
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08.07.2022 13:14 Ответить
Кремль. Шифровка-молния:

"Графиня в слезах бежит к пруду...."😂
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08.07.2022 11:21 Ответить
"Графиня изменившимся лицом бежит пруду" (с)
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08.07.2022 11:48 Ответить
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08.07.2022 12:09 Ответить
А он что думал, что его, руссофашиста, будут там встречать цветами и лобызаться с ним? "Рюсский мир" сейчас везде встречают одинаково, Особенно "тепло" его встречают в Украине..
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08.07.2022 12:21 Ответить
ха-ха, Бали, это туда куда парочки едут позаниматься сексом,
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08.07.2022 10:49 Ответить
как мерзко вести переговоры там, где кто-то спускал сперму
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08.07.2022 10:55 Ответить
#************** ...
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08.07.2022 11:02 Ответить
#ПРЕКРАСНО ***** ...
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08.07.2022 11:03 Ответить
#************* же
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08.07.2022 12:28 Ответить
Виявляється в дипломатії та в політиці 7 це більше ніж 20, якщо йдеться про G
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08.07.2022 11:24 Ответить
Точку "G"
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08.07.2022 12:07 Ответить
Ну вот его и опустили. Помариновали несколько часов в самолёте, насрали на голову и отправили обратно. Только провериться успел
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08.07.2022 12:02 Ответить
"Россия окончательно переведена в статус "прокажённых"!"
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08.07.2022 10:49 Ответить
Вона вперто та цілеспрямовано до цього йшла.)
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08.07.2022 10:51 Ответить
"Кілька держав поставили під сумнів свою участь, якщо Путін відвідає саміт особисто"
Зато я точно знаю, кто туда поется! Оно опять будет "договариваться", "смотреть в глаза Путину" и просить "дядя Вова, заберите меня за долги"
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08.07.2022 11:06 Ответить
Пане, лайно прокаженным не бывает.
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08.07.2022 11:39 Ответить
На часі б же надійно загородити цей лепрозорій щоб не розносили заразу.
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08.07.2022 12:22 Ответить
Нє, просто коняка зробила жЄст доброй волі...
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08.07.2022 10:49 Ответить
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08.07.2022 11:00 Ответить
Конь ускакал с сигаретой в зубах на весерней карете в Москву 😂
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08.07.2022 11:25 Ответить
Ні в якому разі легкої смерті цій "коняці", нехай живе і насолоджується результатами свого "іржання". Вірю, прийде той час коли воно саме просити буде, щоб його пристрелили.)
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08.07.2022 11:29 Ответить
Вся цивілізація Світу посилає коня педального й його кацапію нах!!!!!
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08.07.2022 10:49 Ответить
Фак ю лавродас.
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08.07.2022 10:50 Ответить
""
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08.07.2022 10:50 Ответить
Лєніна свалілі...Лошадку обідєлі ))
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08.07.2022 10:50 Ответить
Нічого особливого - просто послали на )(✓й 👍 приїде до себе, буде смердіти оркам про "агалтєлий запал"
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08.07.2022 10:50 Ответить
"Запад" малось на увазі)))
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08.07.2022 10:51 Ответить
Где то заплакала меркелиха.
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08.07.2022 10:50 Ответить
100%
після того як ЗСУ зажмурили і відправили в путінскій рай 36000 кацапів.....

впали продажі туалетного паперу в Німеччині.....
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08.07.2022 11:00 Ответить
лаврошадь, *************??? =))))
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08.07.2022 10:53 Ответить
Галопом ускакал
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08.07.2022 10:53 Ответить
Галопопередолом
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08.07.2022 13:36 Ответить
Повісся на трапі літака, мерин кацапський!
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08.07.2022 10:54 Ответить
выгнанную лошадь при...вают
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08.07.2022 10:54 Ответить
Русофобия такая русофобия.
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08.07.2022 10:54 Ответить
Фобия нацизма кацапского.
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08.07.2022 11:20 Ответить
Пора вже їхати в путінські конюшні поїсти краденого вівса
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08.07.2022 10:54 Ответить
Разве лошади питаются с тарелки? Солома и овес туда не войдут.
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08.07.2022 10:54 Ответить
************* лаврова
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08.07.2022 10:55 Ответить
мексиканец и саудит вытянули короткие спички?
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08.07.2022 10:55 Ответить
карточный долг скорее))))
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08.07.2022 11:01 Ответить
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08.07.2022 10:55 Ответить
Думає, що всі вибіжуть, почнуть просити, щоб залишився і вигонять представників США і Англії, які не побажали з ним фоткатись? Нахер терористи з цього та інших самітів, бо там зустрічаються люди, а не потвори.
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08.07.2022 10:56 Ответить
По-хорошому якщо, то його треба було взагалі арештувати
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08.07.2022 10:56 Ответить
Треба спочатку позов до Гааги
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08.07.2022 16:13 Ответить
Еще недавно,путешествия по всему миру, кучи встреч,самитов, обеды,фотосесии, интервью, хоть конечно и недолюбливали многие,но хоть не отворачивались..... а сейчас как прокаженный.
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08.07.2022 10:56 Ответить
Как это говорится: "Сказочное Бали".
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08.07.2022 10:57 Ответить
Отак: @*************
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08.07.2022 11:24 Ответить
Изя обиделся!!! Уйду я от вас, ой все...
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08.07.2022 10:58 Ответить
В Бобруйск, животное!
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08.07.2022 11:01 Ответить
Печеш, пекельний дідько!
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08.07.2022 11:48 Ответить
свинособачим опущенцам почему-то не рады... а что случилось?
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08.07.2022 11:01 Ответить
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08.07.2022 11:03 Ответить
Лох! Підр!
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08.07.2022 11:06 Ответить
Сумніваюсь, що ДІЄВУ опозицію ***** та касапам на G20 створює лише G7. Вже повідомлялось, що Євросоюз в особі свого представника Борреля діє в унісон з G7. І впевнений, що в такому ж руслі діють Австралія та Південна Корея. Можливо, діють "івашимінашим" Мексика, Аргентина і Бразилія. І навіть араби/сауди...
Нє, зрозуміло, що в G20 касапи мають підтримку Китаю, Індії, турків та Індонезії... і, можливо від ПАР...

Але хотілось би знати всі розклади.
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08.07.2022 11:07 Ответить
теперя главное для планктона на срахе красиво объяснить и не уронить вяличие шкапы, посланного нах и без фотографирования и трапезы))))
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08.07.2022 11:08 Ответить
шо там обьяснять? "покинул в рамках акта доброй воли" ))
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08.07.2022 11:10 Ответить
Як пітух на зоні, за общий стіл ніззя😂
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08.07.2022 11:12 Ответить
Министры ЛНР и ДНР Денейко и Никонорова с большим удовольствием его примут и фото с ним сделают. А нормальные от этого лепрозория будут держаться по дальше.
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08.07.2022 11:14 Ответить
ехай на йух!.... вроде так лакей режима пел.....
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08.07.2022 11:21 Ответить
https://aspi.com.ua/news/novini-svitu/lavrov-na-samiti-g20-proignoruvav-pitannya-pro-viynu-v-ukraini-video#gsc.tab=0 Міністр закордонних справ касапії втік, проігнорувавши запитання про причини повномасштабного нападу на Україну . Це сталося під час індивідуального фотографування перед зустріччю міністрів закордонних справ країн G20.

Коли мерин позував перед фотографами, хтось з них неодноразово вигукнув (англійською): "Навіщо ви розпочали війну"? Очільник мзс лаптєстану проігнорував запитання та попрямував далі.

(відео за наеденою ссиллю)
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08.07.2022 11:27 Ответить
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08.07.2022 11:27 Ответить
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08.07.2022 11:28 Ответить
Вали в кремлевское стойло лавролошадный ******** ************!
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08.07.2022 11:32 Ответить
Загримів копитами і уйо...
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08.07.2022 11:34 Ответить
Чего лошадь вообще туда поехала?
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08.07.2022 11:34 Ответить
То шо эту лошадь приняли там, а не убили, не делает им чести!
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08.07.2022 11:36 Ответить
***** теж здриснуло з Австралії достроково коли опинилось само з столом. І цей туди ж.
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08.07.2022 11:41 Ответить
Чого він взагалі їхав ?
Парашників ненавидить весь світ.
Найкраще що вони можуть зробити - самовбитись
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08.07.2022 11:43 Ответить
Всемирная руZZофобия
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08.07.2022 11:52 Ответить
Ставка кремлядей на цього коня знов програла - кінь зійшов з перегонів!
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08.07.2022 11:53 Ответить
з ним на одному полі ніхто не захотів...те і Щура чекає
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08.07.2022 12:07 Ответить
Шо, вже б'є копитом? Навіть сіна не поїсть?
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08.07.2022 12:21 Ответить
Серожа, хачик, ты не переживай так. Подумаешь бойкот, подумаешь, что сейчас с тобой ни кто не захотел сфоткаться. Поверь мне на слово, когда тебя повесят в Гааге, то отбоя не будет от желающих сфоткаться с твоей протухшей тушкой на память.
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08.07.2022 12:22 Ответить
А на хер он вобще туда прискакал, полакомиться европейским овсом?????
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08.07.2022 12:25 Ответить
лаврошадь, а не пора ли с захеровой принять по 2 грамма никотина?
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08.07.2022 12:27 Ответить
плешивая тварь может там объявиться, просто для того, чтобы нормальным людям праздник испортить.....
но учитывая его склонность к километровым столам, бесконечным тестам и анализам на глисты, ставлю на то, что вероятность такого визита стремится к нулю.....
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08.07.2022 12:36 Ответить
да, вот еще, кстати...., визит лошади в Монголию...... ))
https://twitter.com/a_tserenbat/status/1544279065078575105?s=20&t=0VXEmECjWJZAs2mygnvE0g

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08.07.2022 12:41 Ответить
Ну яж писав,що поскаче на рашу!
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08.07.2022 12:43 Ответить
опущеное Лавро приедет к хйлу и его холопам с гордо поднятой головой, осознавая, что оно выше даже их всех, на Мокше, как побэдитэль, им так скажут - и это будет правда, бо ниже Лярвова - только РоZZия, со всем содержимым этой прямой кишки..
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08.07.2022 13:14 Ответить
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по скайпу привітав своїх колег-міністрів МЗС у рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць по підготовці саміту перших осіб G20 в Індонезії. Мерина під час виступу Кулеби в залі вже не було.
"Виступив сьогодні на міністерській зустрічі G20 на запрошення голови МЗС Індонезії і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами", - розповів Д.Кулеба у https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1545328006050234368 Twitter . І окремо наголосив: "поставити Росію на місце - глобальне завдання номер один, і сьогоднішня зустріч довела це".
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08.07.2022 13:17 Ответить
Сменив тропические подковы на всесезонку, жеванув овса, коняка Каланторяка скрылся за горизонтом. 🐎
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08.07.2022 13:41 Ответить
У мєріна прасрочєн вєтпаспарт...
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08.07.2022 14:12 Ответить
За сивым мерином тоже носят дипломат для его кала?
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08.07.2022 15:43 Ответить
все по плану
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08.07.2022 17:19 Ответить
 
 