Лавров после бойкота досрочно покинет встречу G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покидает министерскую встречу G20 на Бали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
"Лавров еще проведет двусторонние переговоры, затем обращается к прессе и уезжает", - сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
Лавров не будет участвовать в официальной трапезе и рабочей сессии во второй половине дня.
Как сообщили источники в делегации, Лавров покинул зал заседаний сразу после выступления. Он также уклонился от ответа на вопросы министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
Бербок, как исполняющая обязанности главы группы ведущих демократических экономических государств G7, должна была быть следующим спикером после Лаврова. В зале россиянин сидел между представителями Саудовской Аравии и Мексики.
Присутствие Лаврова на встрече G20 также рассматривалось как тест для возможного участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 15-16 ноября, который также пройдет на Бали. Несколько государств подвергли сомнению свое участие, если Путин посетит саммит лично.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.
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"Графиня в слезах бежит к пруду...."😂
Зато я точно знаю, кто туда поется! Оно опять будет "договариваться", "смотреть в глаза Путину" и просить "дядя Вова, заберите меня за долги"
після того як ЗСУ зажмурили і відправили в путінскій рай 36000 кацапів.....
впали продажі туалетного паперу в Німеччині.....
Нє, зрозуміло, що в G20 касапи мають підтримку Китаю, Індії, турків та Індонезії... і, можливо від ПАР...
Але хотілось би знати всі розклади.
Коли мерин позував перед фотографами, хтось з них неодноразово вигукнув (англійською): "Навіщо ви розпочали війну"? Очільник мзс лаптєстану проігнорував запитання та попрямував далі.
(відео за наеденою ссиллю)
Парашників ненавидить весь світ.
Найкраще що вони можуть зробити - самовбитись
но учитывая его склонность к километровым столам, бесконечным тестам и анализам на глисты, ставлю на то, что вероятность такого визита стремится к нулю.....
https://twitter.com/a_tserenbat/status/1544279065078575105?s=20&t=0VXEmECjWJZAs2mygnvE0g
"Виступив сьогодні на міністерській зустрічі G20 на запрошення голови МЗС Індонезії і закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами", - розповів Д.Кулеба у https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1545328006050234368 Twitter . І окремо наголосив: "поставити Росію на місце - глобальне завдання номер один, і сьогоднішня зустріч довела це".