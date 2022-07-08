Окупанти нанесли по Дніпропетровщині майже 400 вогневих ударів, - ОВА

Президент України Володимир Зеленський провів у Дніпрі нараду з питань оперативної обстановки у Дніпропетровській області,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Російські війська завдали по області майже 400 ударів, половина з яких – ракетні, навмисно цілячи по цивільній інфраструктурі, підприємствах, складах із зерном. Найбільше від обстрілів постраждав Криворізький район. Володимиру Зеленському доповіли, що внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 313 житлових будинків, розбито 25 шкіл, садочків і центрів позашкільної освіти, вісім лікарень", - зазначається у повідомленні.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко зазначив, що ситуація в регіоні контрольована.

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"На нашій території немає бойових дій, але ми постійно відчуваємо війну", - наголосив він.

Він також поінформував президента щодо допомоги Збройним силам України. З обласного бюджету на це було виділено близько 111 млн грн. Регіон також прийняв багато поранених – військових і цивільних – і надає їм усю необхідну медичну допомогу.

Крім того, Дніпропетровська область дала притулок понад 300 тис. внутрішньо переміщених осіб. Вони отримують необхідну гуманітарну допомогу та соціальні виплати.

Зеленський, у свою чергу, наголосив, що під час війни область стала справжнім гуманітарним хабом. Зокрема, відправлено майже 1,5 млн продуктових наборів у шість областей, що страждають від російської агресії.

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