Оккупанты нанесли по Днепропетровщине почти 400 огневых ударов, - ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Днепре совещание по оперативной обстановке в Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Российские войска нанесли по области почти 400 ударов, половина из которых - ракетные, намеренно целяя по гражданской инфраструктуре, предприятиям, складам с зерном. Больше всего от обстрелов пострадал Криворожский район. Владимиру Зеленскому доложили, что в результате вражеских атак уничтожено и повреждено 313 жилых домов, разбиты 25 школ, садов и центров внешкольного образования, восемь больниц", - отмечается в сообщении.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко отметил, что ситуация в регионе контролируется.

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"На нашей территории нет боевых действий, но мы постоянно чувствуем войну", – подчеркнул он.

Он также проинформировал президента о помощи Вооруженным силам Украины. Из областного бюджета на это было выделено около 111 млн. грн. Регион также принял много раненых – военных и гражданских – и оказывает им всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, Днепропетровская область приютила более 300 тыс. внутренне перемещенных лиц. Они получают необходимую гуманитарную помощь и социальные выплаты.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что во время войны область стала настоящим гуманитарным хабом. В частности, отправлено почти 1,5 млн продуктовых наборов в шесть областей, которые страдают от российской агрессией.

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