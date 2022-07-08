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Верещук закликає якнайшвидше евакуюватися з Херсонської та Запорізької областей: "Евакуація є, і люди про неї знають"

верещук

Мешканці тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, повинні максимально швидко евакуюватись всіма можливими способами, аби Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, відповідаючи на запитання, чи є можливість евакуації з тимчасово окупованих територій півдня України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Евакуація є, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто виїхали, мають і знають шляхи, волонтери, ми долучаємось. Я не буду зараз публічно про це говорити, тому що це безпека людей", - зазначила Верещук.

За її словами, Росія хоче, аби цивільне населення залишалось якнайдовше на окупованих територіях, та робить все, аби закрити можливість для людей офіційно евакуюватись. Водночас люди, особливо жінки, у яких є діти, повинні мати життєву мудрість і розуміти: перебування на території Херсонської і Запорізької області в рази гірше і небезпечніше, ніж перебування на підконтрольній Україні території.

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Верещук також зазначила, що російські загарбники використовують цивільне населення, як живий щит, тому громадяни повинні виїхати, аби дати можливість ЗСУ звільнити землю від ворога.

"Наша артилерія мусить працювати, бо деокупація включає в себе збройне застосування сили, ми ж розуміємо це", - пояснила Верещук, додавши, що виїжджати і вивозити своїх рідних треба всіма доступними способами.

"Навіть якщо людей буде депортовано в Росію, ми все одно знайдемо можливість допомогти людям повернутись… Треба шукати можливість виїхати, бо наші Збройні сили будуть деокуповувати. Це будуть великі бої", - попередила Верещук.

Віцепрем'єр також повідомила, що громадянам доводиться перетинати 24 блокпости окупантів, але, попри труднощі, люди не втрачають свої життя, залишаються живими.

Автор: 

евакуація (2304) Запорізька область (3569) Верещук Ірина (683) Херсонська область (5708)


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Топ коментарі
+27
Заслужена евакуаторша всіх часів та народів!!!)))
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08.07.2022 21:35
+27
вилізла ***** чонгарська....
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08.07.2022 21:35
+25
Когда была более-менее возможность выезда, эта с@чка крашенная призывала никого не ехать пока не будет официальных зеленых коридоров от власти. И ведь многие ей поверили.
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08.07.2022 21:39
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08.07.2022 21:33 Відповісти
Август, попкорн, пристегнутся к дивану☝Вроде бы ни чего не забыл

Хотя возможно даже не август👍
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08.07.2022 21:39 Відповісти
На диво слушна пропозиція...
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08.07.2022 21:33 Відповісти
Уже нет. Теперь путь только через Крым и плотный шмон от ФСБ на границе. Не многие могут так выехать. И единицы могут выехать на Запорожье через Васильевку.
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08.07.2022 21:43 Відповісти
Из 100% источника (в конце мая через Крым): шмон от фсб - полбеды…..эти ***…… издеваются/унижают, особенно молодых. В автобусе было 3-4 парня-студента. Эти суки заставили(!!!) стоять по стойке смирно при поднятии кацапской тряпки. Снимали на видео. Одного парня прикладом били. Девушке угрожали изнасиловать, если не отдаст свой мобильник…..
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08.07.2022 22:14 Відповісти
Як, коли людей звідти не випускають.
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08.07.2022 21:35 Відповісти
Когда была более-менее возможность выезда, эта с@чка крашенная призывала никого не ехать пока не будет официальных зеленых коридоров от власти. И ведь многие ей поверили.
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08.07.2022 21:39 Відповісти
Не , ща она не штукатурится...Прыщаво-страшная стала, шо моя смерть.
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08.07.2022 21:43 Відповісти
взагалі-то виїхати можна. навіть комерція налагоджена. ціни космос, але коли йде мова про життя все можливо
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08.07.2022 21:40 Відповісти
Для этого нужно иметь от 300 до 600 баксов на человека, плюс стоимость доставки в Крым. Сколько человек могут себе это позволить?
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08.07.2022 21:46 Відповісти
где-то так и есть... но причем здесь крым?
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08.07.2022 21:48 Відповісти
Перевозчики везут через Крым. Стоимость доставки до Крыма отдельно, а из Крыма до Грузии или до Эстонии.
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08.07.2022 21:54 Відповісти
не-не-не. я тебе про выезд в Запорожье. Крым тут вообще никаким боком. про Херсонщину говорить не буду - не знаю
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08.07.2022 21:55 Відповісти
Крым - транзит через парашу в белоруссию - транзит через белоруссию в Литву или Польшу.

Так едут
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08.07.2022 22:08 Відповісти
И это если не отберут! Она решила,что денег у КАЖДОГО в оккупации как у нее.
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08.07.2022 21:53 Відповісти
хотя нет. стоимость ты явно зывысил. начинается где-то от 6000 грн. и практически не зависит от пунктов отбытия - назначения
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08.07.2022 21:54 Відповісти
Нет. Вранье. 5000-6000 это частным извозом через Васильевку. Но там страшная лотерея. В прямом смысле слова. Можно несколько суток в машине ночевать в полях или вообще не доехать.
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08.07.2022 21:58 Відповісти
что ты называешь "частным извозом"? я тебе что, про гос. программу эвакуции? ясен хрен если берут бабки - то это коммерция, как и было выше сказано. а если коммерция - то всё отлажено. торчат в полях как раз те, кто едет наудачу и без денег!
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08.07.2022 22:03 Відповісти
Вранье. Я знаю нескольких "извозчиков", которые ночевали по 4-5 суток на разграбленной заправке WOG с полной машиной клиентов. Некоторые выезжающие не выдерживали скотских условий и возвращались обратно.
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08.07.2022 22:08 Відповісти
Тут наверное или крестик или трусы надеть нужно
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08.07.2022 22:11 Відповісти
да нихера ты не знаешь. честно, зае..ло тебе что-то объяснять, вижу ты просто клоун, на зарплате здесь что-ли...
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08.07.2022 22:12 Відповісти
Маєш сумніви?
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08.07.2022 22:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hMNlfrLmrPU https://www.youtube.com/watch?v=hMNlfrLmrPU


Ну и что скажешь еще, клоун?
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08.07.2022 22:23 Відповісти
Да брось ты доказывать зачуханым пустобрехам! Кто эти дороги в эти времена проскакивал знает картину. Сам в 69 пожрал конфетку эту. И всего то 250 км. А вклинило на всю оставшуюся житуху.
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09.07.2022 07:59 Відповісти


забавно, забавно
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08.07.2022 22:10 Відповісти
ну посмейся, если тебе смешно. тем, кому приходится выживать знаешь не до смеха и приходится искать любые варианты, без риска никак. но и говорить нихера не зная "вранье" - откровенно тупо
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08.07.2022 22:19 Відповісти
Зачем ты меня обвиняешь в несуществующих обвинениях? Это не я асфальт ложил, это не я выводил по 5 лярдов с Привата, это не я навожу ракеты, это не я бегу в Крым транзитом с Украины, что бы попасть в Польшу,...
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08.07.2022 23:00 Відповісти
@Anton Oliinyk

Ви б пане, заткнулися, після того, як вас ткнули фейсом у вашу брехню («всё отлажено»), притому ткнули неспростовними фактами.
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09.07.2022 03:41 Відповісти
ты спалился кацап
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09.07.2022 06:07 Відповісти
Заслужена евакуаторша всіх часів та народів!!!)))
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08.07.2022 21:35 Відповісти
Їх цьому у трускавцях не вчили, а вона зараз демонструє Зе свою здатність навчатися, намагаючись засвідчити, що вона не олігофренка, де, при такому діагнозі, кваліфікуючою є ознака нездатності до цього процесу. Мавпеня крутить жопкою))
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08.07.2022 22:54 Відповісти
вилізла ***** чонгарська....
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08.07.2022 21:35 Відповісти
Как она уже достала людей со свои тупым враньем. Она хоть запоминает что и когда врет?
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08.07.2022 21:36 Відповісти
точно як зєля! там інших нема!
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09.07.2022 04:34 Відповісти
Зачем дурепа раскрывает все секреты военных?
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08.07.2022 21:41 Відповісти
в чем секрет? что нужно деоккупировать наши земли? или что это возможно лишь военным путем?
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08.07.2022 21:43 Відповісти
Имел ввиду ажиотаж вокруг времени начала освобождения.
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08.07.2022 21:45 Відповісти
Для мандража☝ Что бы кацы подготовились, кеды зашнуровали хорошо. И на старт ....
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08.07.2022 21:56 Відповісти
Для этого случая даже свинособаки знают шо делать : сделал дело - гуляй смело.
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09.07.2022 07:35 Відповісти
Чтобы гражданские свалили и не попали под массированые обстрелы.
Если кто не понял до сих пор- то это уже клиника. Дальше уже работает закон Дарвина.
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09.07.2022 09:01 Відповісти
евакуація є -то коли людям є куди приїхати, а не звідки виїхати. Брехлива ********** ніхрена не робить, тільки бодро отчитуєцця, скотиняка
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08.07.2022 21:48 Відповісти
головне тут виїхати, знайти прихисток завжди можна
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08.07.2022 23:19 Відповісти
іпанута.
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08.07.2022 21:48 Відповісти
Пpoїбaлa евакуацію. А зараз "всіма можливими способами". І , мабуть, вже УБД і зарплату нехилу отримує.
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08.07.2022 21:48 Відповісти
Зато как удобно теперь выезжать на Крым с оккупированных!
Не зря старалась с разминированием! Это не на зонтике под краном висять.
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08.07.2022 21:51 Відповісти
как, как ты меня опередил?
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08.07.2022 21:54 Відповісти
як добре було, поки не бачили цю брехливу зелену потвору
со скошеннимі к носу от постоянного вранья глазамі (с)
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08.07.2022 21:53 Відповісти
Та ще й неголену!
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08.07.2022 21:55 Відповісти
В "зеленій" команді мають бути всі неголені і у військових одностоях, щоб бачив світ як вони "воюють". А вона порушила наказ БоневтікаБонеспів і поголилася. Це вона така вже поголена.
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09.07.2022 00:05 Відповісти
Теперь всегда вспоминаются шаттлы в Крым по разминированным мостам и дорогам.
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08.07.2022 21:53 Відповісти
замес грядет.....
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08.07.2022 21:54 Відповісти
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08.07.2022 21:55 Відповісти
Треба бути дoвбoйoбaми щоб обрати такого депутата.
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08.07.2022 22:22 Відповісти
і такого президента((((
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09.07.2022 04:37 Відповісти
Зелена прокацапська мразота
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08.07.2022 21:58 Відповісти
Охрєнітєльна порада.Правда,запізніла,місяців так на чотири...
Добре б,якби озвучила тарифи на виїзд (а вони з чотирма нулями,й не гривень).
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08.07.2022 21:59 Відповісти
Перепрошую,-чотиризначні.
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08.07.2022 22:23 Відповісти
це вона кацапських свинособак просить
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08.07.2022 22:00 Відповісти
Нарешті без брехні .З Луганської обл. кацапня буде спробувати "дожимать" Запоріжжя з Ніколаєвим,тут все зрозуміло.Питання тільки коли.
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08.07.2022 22:07 Відповісти
твоим кацапам нихрена не обломится
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09.07.2022 06:12 Відповісти
Лучшая иллюстрация пролёта зелёного лайна на следующих выборах.
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08.07.2022 22:18 Відповісти
Кончена, де ти була всі ці 4 місяці? Як з Херсонщини можна евакуюватися, коли вона окупована?! Куди їхати людям без грошей?
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08.07.2022 22:23 Відповісти
В Крым, например. Если нет денег- пешком. Или сходить на работу, чтобы были деньги и на маршрутке тогда.

Ну а если и мозгов нет- тогда сидеть на месте и ждать когда снаряд на голову прилетит.
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09.07.2022 09:07 Відповісти
Это меРтвечуцко-козаковская Подстилка, стоит за сливом Херсона как и малоПИД...роский, бенин Торчек с Еллаком!!!
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08.07.2022 22:58 Відповісти
Це та Верещук, яка допомагала розміновувати Чонгар і здавати південь ворогу разом з людьми сьогодні їм радить виходити і бути вбитими, чи потрапити в полон?
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08.07.2022 23:33 Відповісти
а как же не создавать паники?

а забота о экономике?

уже всё? или зеля попросит не делать подобных заяв без согласования?
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08.07.2022 23:52 Відповісти
Чому своєчасно не попередили і не закликали до виїзду маріупольців та жителів інших прифронтових міст?!!! "паніка..."
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11.07.2022 08:54 Відповісти
 
 