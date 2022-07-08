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Нові кадри ЗСУ зі встановлення прапора України на Зміїному. ВIДЕО

В мережі опублікували нові кадри встановлення прапора України на острові Зміїний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нові кадри ЗСУ зі встановлення державного прапора України на острові Зміїний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному

Автор: 

Зміїний (164) прапор (480)


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Топ коментарі
+47
США передадут Украине боеприпасы HIMARS с дальностью 300 км, - Financial Times.
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08.07.2022 22:51
+33
Острів Зміїний - це Україна! ЗСУ, дякую.
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08.07.2022 22:58
+25
Ці кадри увійдуть в історію України, як і кадри встановлення прапора американськими морпіхами над островом Іводзіма. Це не постановочні кадри, а наше цьогодення, а залишиться в пам'яті поколінь. Слава Україні!
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08.07.2022 23:05
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США передадут Украине боеприпасы HIMARS с дальностью 300 км, - Financial Times.
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08.07.2022 22:51 Відповісти
Та уж скорее бы!!!
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08.07.2022 23:20 Відповісти
Опа...))
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08.07.2022 23:24 Відповісти
Кто сказал, что на 300 км? Нет такой инфы!
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08.07.2022 23:51 Відповісти
Император *****: "Мы еще даже не начинали... получать пиз.ды"
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09.07.2022 00:25 Відповісти
пригадалось ще коли "Комети" ходили:
відстань від Одеси до Севастополя по прямій рівненько 301 км

а цілей в Севасі дай боже!
крім кораблів ще й усіляки нафтобази....
ну і "центри прінятія рєшеній"
http://simferopol.2map.su/firm/2369055436/ Штаб Черноморского Флота Российской Федерации Севастополь, ул. Воронина, 2

(8692) 54-53-66
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09.07.2022 02:42 Відповісти
А телефон...Щобы узнать о кучности?
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09.07.2022 07:44 Відповісти
перевірити на виживаємість кацапів 😂
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09.07.2022 12:09 Відповісти
Героям слава!
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08.07.2022 22:52 Відповісти
Здорово, молодцы !!!
Но в 2-х местах этого видео были кадры, которые не надо было показывать.
Расшифровывать их не буду.
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08.07.2022 22:53 Відповісти
Думаешь кацапы не расшифровали?
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08.07.2022 23:41 Відповісти
Вряд ли. Разве что они спецом следили за предыдущими новостями от ЗСУ в тему.
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09.07.2022 08:18 Відповісти
Отлично, правильное наблюдение, согласен!
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08.07.2022 23:48 Відповісти
Я внимательно смотрел, но ничего такого не заметил. Ну, не специалист наверное.
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09.07.2022 09:24 Відповісти
Удивительно, там еще что-то целое осталось. Бомбили и наши и параша. Кстати параша кричит целый день, что флага не дали установить - всех уничтожили. Уроды в своем репертуаре...
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08.07.2022 22:54 Відповісти
Это они перепутали своих с нашими
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09.07.2022 03:07 Відповісти
А про що їм ще казать? Одна справа - отримувать "пи*ди" від цілого НАТО чи "відгребти" "ат каких-та хахлов"!
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09.07.2022 06:15 Відповісти
ТЕПЕРЬ ВЕСЬ МИР УЗНАЛ, мол, кто опустил хутина с гитлером... Помнится было несколько украинских фронтов и ни одного сруцкава, во времена 2ВОВ.
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09.07.2022 07:47 Відповісти
Так, це була справжня спецоперація по визволенню острова, який став символом цієї клятої війни.
Слава ЗСУ! 🙏
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08.07.2022 22:58 Відповісти
Острів Зміїний - це Україна! ЗСУ, дякую.
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08.07.2022 22:58 Відповісти
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09.07.2022 10:13 Відповісти
Красівоє...
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08.07.2022 23:00 Відповісти
Плачу.🇺🇦💐
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08.07.2022 23:03 Відповісти
Ці кадри увійдуть в історію України, як і кадри встановлення прапора американськими морпіхами над островом Іводзіма. Це не постановочні кадри, а наше цьогодення, а залишиться в пам'яті поколінь. Слава Україні!
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08.07.2022 23:05 Відповісти
Слава Господу! 🙏🙏🙏 Героям Слава! 💙💛

"Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!"

Т.Г. Шевченко
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09.07.2022 10:19 Відповісти
Олексій Зотиков/Телеманія/Ukrania/острів Зміїний - скеля, схожа на сову в польоті https://www.youtube.com/watch?v=l3JXz1la6Vs&t=25s&ab_channel=alzo253
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08.07.2022 23:13 Відповісти
Рекомендую.


если интересно, то тут более менее свежий взгляд третьей стороны по ситуации в войне на сегодня. в этой английской версии мона включить субтитры. русские, я глянул, относительно нормально так переводят. оригинальная немецкая версия есть в доступе на главной странице ютюба этой академии, но там субтитры не включены.
https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=1s
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08.07.2022 23:14 Відповісти
гер. оберст нормально викладає поточну тактичну ситуацію,
а вот стратегічна - стакан наполовину повний чи на половину порожній, як подивитись.
він показує можливі (теоретично) наступи рашки, у т.ч. на Одесу та Київ, для яких зараз немає ніяких підстав !
водночас оберст скромно мовчить про цілком реальний контрнаступ на Херсон та на лівобережний Південь
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09.07.2022 02:34 Відповісти
Видели что пацаны написали на нашем прапоре - ГУР МО Украины. Это наша гордость и элита - розвидныки!!! Слава ГУР МО Украины!!!
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08.07.2022 23:19 Відповісти
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09.07.2022 10:22 Відповісти
Ну, а если бы русня заметила с БПЛА и х**нула туда ракетой - за что погибли бы участники съёмки ? За видосик ?
Но, конечно, если там снимался квартал 95 - тогда конечно....
А бойцов ЗСУ подставлять под такие "видосики" надо быть тем. кто он и есть..
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08.07.2022 23:59 Відповісти
ну типо так оно и было со слов говорящей головы-Конашенкова типо с самолёта ударили по тем ,кто устанавливал флаг!!
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09.07.2022 00:09 Відповісти
ПВО контролювали ситуацію над Зміїним
І серед десантників на відео є солдати з Стінгерами

так що не всьо так просто !
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09.07.2022 02:26 Відповісти
Макар! Установка прапора - "побічна діяльність" Хлопці прибули на острів, щоб оцінить обстановку і провести технічну розвідку! Не звернув уваги, що з ССО-шниками прибули спеціалісти інженерного підрозділу? Так от - поки одні перевіряли периметр на предмет наявності вибухонебезпечних предметів, інші вилучали з уламків побитої апаратури цілі вузли та агрегати - для вивчення в лабораторіях Могли також відшукувать уцілілі документи - інструкції, настанови Для артилериста, наприклад, таблиця стрільб трофейної гармати - "подарунок" Бо звідти можна витягнуть купу інформації - як проводить розрахунки для стрільби, з якою швидкістю її проводить можна, кути наведення ствола по вертикалі та горизонту, швидкість переміщення ствола у обох плоскостях І багато чого іншого Я думаю - будь-якому піхотинцю ЦАХАЛу не буде лишнім знать, з якою швидкістю на АКМ у араба міняється магазин Бо від цього залежить життя цього піхотинця
А заодно сапери і прапор встановили
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09.07.2022 06:31 Відповісти
В том и суть, что нет у рашистов такой точки под контролем, откуда они смогли бы накрыть Змеиный артиллерией. А от ракетной атаки наши бы успели уйти на лодках за несколько минут.
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09.07.2022 00:28 Відповісти
Отчаянные парни!
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09.07.2022 00:23 Відповісти
Наші військові - це справжні і мужні Герої👍🏼👍🏼👍🏼✊✊💪💪❤️
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09.07.2022 00:34 Відповісти
Нашi вiйська, мов скеля...

Вiтер свище, вiтер вие, навпiл гне тополю.

Та вона, дiвча тендiтне, гордо держить гору.

Ось дуб старий та кремезний не встояв - вже долi.

Ще й прикрив ii собою вiд лихоi долi.



Украiночко ти наша, ти - як за горою:

за народом своiм древнiм, що весь - за тобою.

Вiтер свище, вiтер вие, вiтер все лютуе.

То й що ладен вiн накоiть, як народ - горою?2010
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09.07.2022 07:54 Відповісти
На острові Зміїний силами МТС Збройних Сил України в Одеській області успішно проведена весняно-літня польова кампанія - «засіяли» «переорали» і «удобрили» На черзі - поля ПМР (якщо «напросяться»)

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09.07.2022 08:22 Відповісти
...Адже й iнше ми вже бачим,

Як по писку дать добряче,

Льоха(свиня поросна) наперед не скаче:

Свiй вже знае «паритет».

28.06.2014
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09.07.2022 08:49 Відповісти
ЧудесньІй "Хаймарс" еженочно несет приветьІ сепарне.

Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.

"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,

Тела и кишки раскидало на всех камнях, да и по острову везде.

А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи

И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.

А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,

Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.

А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.

Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.

Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.

Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.

Орда мечтала Украину за трое суток победить.

Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.

По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.

Такой пиз... там получили что не забудут на века.

Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.

Получим пушки мьІ с ЕвропьІ, опьять получите пиз...

Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.

Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
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09.07.2022 08:50 Відповісти
 
 