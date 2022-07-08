Новые кадры ВСУ по установлению флага Украины на Змеином. ВИДЕО
В сети опубликованы новые кадры установления флага Украины на острове Змеиный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Новые кадры ВСУ по установлению государственного флага Украины на острове Змеиный.
Топ комментарии
+47 Roman Skripnik
показать весь комментарий08.07.2022 22:51
+33 Ольга Княжицкая
показать весь комментарий08.07.2022 22:58
+25 Юрий Кузьменко #269614
показать весь комментарий08.07.2022 23:05
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відстань від Одеси до Севастополя по прямій рівненько 301 км
а цілей в Севасі дай боже!
крім кораблів ще й усіляки нафтобази....
ну і "центри прінятія рєшеній"
http://simferopol.2map.su/firm/2369055436/ Штаб Черноморского Флота Российской Федерации Севастополь, ул. Воронина, 2
(8692) 54-53-66
Но в 2-х местах этого видео были кадры, которые не надо было показывать.
Расшифровывать их не буду.
Слава ЗСУ! 🙏
"Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!"
Т.Г. Шевченко
если интересно, то тут более менее свежий взгляд третьей стороны по ситуации в войне на сегодня. в этой английской версии мона включить субтитры. русские, я глянул, относительно нормально так переводят. оригинальная немецкая версия есть в доступе на главной странице ютюба этой академии, но там субтитры не включены.
https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=1s
а вот стратегічна - стакан наполовину повний чи на половину порожній, як подивитись.
він показує можливі (теоретично) наступи рашки, у т.ч. на Одесу та Київ, для яких зараз немає ніяких підстав !
водночас оберст скромно мовчить про цілком реальний контрнаступ на Херсон та на лівобережний Південь
Но, конечно, если там снимался квартал 95 - тогда конечно....
А бойцов ЗСУ подставлять под такие "видосики" надо быть тем. кто он и есть..
І серед десантників на відео є солдати з Стінгерами
так що не всьо так просто !
А заодно сапери і прапор встановили
Вiтер свище, вiтер вие, навпiл гне тополю.
Та вона, дiвча тендiтне, гордо держить гору.
Ось дуб старий та кремезний не встояв - вже долi.
Ще й прикрив ii собою вiд лихоi долi.
Украiночко ти наша, ти - як за горою:
за народом своiм древнiм, що весь - за тобою.
Вiтер свище, вiтер вие, вiтер все лютуе.
То й що ладен вiн накоiть, як народ - горою?2010
Як по писку дать добряче,
Льоха(свиня поросна) наперед не скаче:
Свiй вже знае «паритет».
28.06.2014
Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях, да и по острову везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.
Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Получим пушки мьІ с ЕвропьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.