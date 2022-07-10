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США (14513) Єрмак Андрій (1238) Спартц Вікторія (39) Каптур Марсі (2)

Конгресвумен Спартц "необачно допомагає Путіну", - конгресвумен-демократка Каптур

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

каптур,марсі

Марсі Каптур, співголова групи підтримки України в Конгресі США, опублікувала заяву на підтримку президента Володимира Зеленського і звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у "необачній допомозі" російському диктатору Володимиру Путіну.

Лист опублікований на сайті Каптур, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності й розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, тоді як Україна виборює своє виживання", - заявила Каптур, маючи на увазі публічну позицію Вікторії Спартц.

Каптур підкреслила, що рівень і масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського "не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якого чиновника" і звинуватила Спартц у "необачній допомозі Путіну".

Читайте: Конгресвумен США Спартц: Зеленський повинен вирішити питання Єрмака, а МЗС варто утриматися від нападок

"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, й український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати", - запевнила Каптур.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+52
У абсолютного большинства наших чиновников, к большому сожалению, позиция одна : дербануть и свалить, исходя из этого и все их действия. А по Ермаку слишком много вопросов без ответов.1) Ермак архитектор попыток соглания с рашкой в довоенный период (козак, оман, вагнергейт).
2) Ермак последовательный сторонник умиротворения рашки путем уступок (перемирия, отводы, формула Штайнмайера)
3) Ермак последовательный сторонник сворачивания сотрудничества с ес и нато (эй, байден, чувак, почему мы еще не в нато, а?)
4) Ермак убедил Зе что профессиональная дипломатия не нужна и все можно решить прямыми переговорами или видосиками.

1,2,3 очевидно с треском провалились. (4) до войны вызывало дикое раздражение наших (теперешних) союзников, вплоть до прямых просьб избавится от персонажа и нежелания иметь с ним дело. Возможно раздражает и сейчас, но уже не считается первоочередным. Зато от благожелательно-нейтральных стран есть реакция на то что "дипломатия" Ермака мягко говоря не находит понимания. За публичное неприглашение Штайнмайера уже пришлось извиняться, тон обращений к Израилю и попытки сыграть на Холокосте достаточно были тут освещены.

Это неполный список, но даже одного из 4х пунктов достаточно чтобы на пушечный выстрел не подпускать Ермака к госуправлению. Даже не важно он это сделал по глупости, из-за честолюбия или как агент влияния.
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10.07.2022 13:12
+51
Маразматичка стара. Ніфіга не знає про те, що тут відбувається, і все одно якісь заяви робить.
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10.07.2022 13:10
+37
Лучше бы просто взяли и проверили Ермака на причастность к фсб и прочим рашистским конторам, вместо этих разборок
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10.07.2022 13:13
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Судя по написаному вовсе не в тему,со здоровьем проблемы у тебя,причем конкретные
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10.07.2022 14:19 Відповісти
Спасибо. Успокоил. )))
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10.07.2022 14:43 Відповісти
дЕрьмака , як чиновника , який приймає рішення державного рівня , потрібно повністю " деактивувати " , і робити це було треба ще - вчора . За весь час перебування при владі , жодної користі Україні він не приніс . ЖОДНОЇ ,, то набіса він такий потрібен державі . Навпаки , лише шкодив .. То ж , повністю підтримую Спартц ..
Те ЗЕлене кодло у владі , ( все , не тільки єрмака ) , давно треба " вивести на чисту воду " .
Війна - не війна , не на часі , пох . . Якщо разом із єрмаком постраждає Зеля , на це теж - пох .. Народ України продовжуватиме вести визвольну війну - в будь якому випадку , незалежно від того хто там буде при владі . Ті й нєзамєнімих , в Україні нема . В нас є політики які справляться з функціями захисту держава , в рази краще ніж нинішні " клоуни " . І до яких довіра , в Заходу , більша ніж до до ЗЕбілів ..
До того ж - в нас є Залужний . .
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10.07.2022 14:19 Відповісти
І що, тепер єрмак не рашистський агент?
Щось ця стара наплутала з заявами. Це її заява допомогає рашистам, а не заява Спартц!
А який з Зеленського «герой» нам, українцям, краще знати!
До відома пані захисниці єрмаків-зеленських: слово «херовий» не перекладається англійською словом «hero»!
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10.07.2022 14:35 Відповісти
Розумію.Міжпартійна боротьба.Але ,чи розуміє ця старенька,в яке лайно вимазується,захищаючи кацапську аґентуру ??
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10.07.2022 14:41 Відповісти
Чому ця консерва не хоче щоб єрмака перевірили щодо зв'язків з мордором?А раптом виясниться що він білий і пухнастий?Чому ця каптурне хоче знати правду?Чи вона вже її знає тому і не хоче цієї перевірки.кацапи максимально рятують свого найціннішого агента,тому й вскриваються старі консерви.З єрмаком буде та ж ситуація що і з призначенням керівникаСАП - зеленський відмовиться.
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10.07.2022 14:50 Відповісти
До речі, ОПа ЗЕ сповістила, що вони нічого від Спартц не отримували, тому ніяких проблем у них, наразі, немає!))).... на нет і суда нет 💀
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10.07.2022 16:00 Відповісти
А що вони мали від неї отримувати ?
Вона написала лист президенту Штатів.
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10.07.2022 23:38 Відповісти
Похоже что миссис Марси Каптур консерва или полезная идиотка.
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10.07.2022 16:11 Відповісти
На этот раз уже не членша и не депутатка а как и положено Конгрессвумен с большой буквы.
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10.07.2022 17:43 Відповісти
Это не Спартц "необачно допомагає Путіну", это делает зеленский, притащив во власть все это зрадныцко-вороватое и брехливое кодло!
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10.07.2022 23:52 Відповісти
Прямо какая-то схватка конгресвуменов за Ермака)
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11.07.2022 01:04 Відповісти
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