Конгресвумен Спартц "необачно допомагає Путіну", - конгресвумен-демократка Каптур

Марсі Каптур, співголова групи підтримки України в Конгресі США, опублікувала заяву на підтримку президента Володимира Зеленського і звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у "необачній допомозі" російському диктатору Володимиру Путіну.

Лист опублікований на сайті Каптур, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності й розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, тоді як Україна виборює своє виживання", - заявила Каптур, маючи на увазі публічну позицію Вікторії Спартц.

Каптур підкреслила, що рівень і масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського "не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якого чиновника" і звинуватила Спартц у "необачній допомозі Путіну".

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"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, й український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати", - запевнила Каптур.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.