Конгресвумен Спартц "необачно допомагає Путіну", - конгресвумен-демократка Каптур
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Марсі Каптур, співголова групи підтримки України в Конгресі США, опублікувала заяву на підтримку президента Володимира Зеленського і звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у "необачній допомозі" російському диктатору Володимиру Путіну.
Лист опублікований на сайті Каптур, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності й розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, тоді як Україна виборює своє виживання", - заявила Каптур, маючи на увазі публічну позицію Вікторії Спартц.
Каптур підкреслила, що рівень і масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського "не дають підстав сумніватися в лояльності будь-якого чиновника" і звинуватила Спартц у "необачній допомозі Путіну".
"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, й український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати", - запевнила Каптур.
Нагадаємо, раніше конгресвумен Вікторія Спартц написала відкрите звернення до президента США Джо Байдена із закликом перевірити "можливі зв'язки" глави Офісу президента Андрія Єрмака з країною-окупантом Росією. МЗС України відповів, що ці заяви - маніпуляція. Після цього Спартц закликала МЗС утриматися від нападок, а Зеленського - вирішити питання Єрмака.
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Те ЗЕлене кодло у владі , ( все , не тільки єрмака ) , давно треба " вивести на чисту воду " .
Війна - не війна , не на часі , пох . . Якщо разом із єрмаком постраждає Зеля , на це теж - пох .. Народ України продовжуватиме вести визвольну війну - в будь якому випадку , незалежно від того хто там буде при владі . Ті й нєзамєнімих , в Україні нема . В нас є політики які справляться з функціями захисту держава , в рази краще ніж нинішні " клоуни " . І до яких довіра , в Заходу , більша ніж до до ЗЕбілів ..
До того ж - в нас є Залужний . .
Щось ця стара наплутала з заявами. Це її заява допомогає рашистам, а не заява Спартц!
А який з Зеленського «герой» нам, українцям, краще знати!
До відома пані захисниці єрмаків-зеленських: слово «херовий» не перекладається англійською словом «hero»!
Вона написала лист президенту Штатів.