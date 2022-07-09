Конгресвумен США Спартц: Зеленський повинен вирішити питання Єрмака, а МЗС варто утриматися від нападок
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Членкиня Палати представників США Вікторія Спартц заявила, що президент України Володимир Зеленський "повинен розв'язувати проблему" Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її заяв.
Про це йдеться у заяві на її сайті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає багато часу на створення міжнародної підтримки, щоб захистити свою країну, але у нього є постійна внутрішня проблема, яку він повинен вирішити – голова Офісу президента Андрій Єрмак", - йдеться у заяві.
Вона перерахувала кілька серйозних звинувачень на адресу Єрмака:
- Витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення "Групи Вагнера", що призвело до її провалу;
- Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;
- Запевнення українського керівництва, що у лютому нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;
- Саботаж Херсону та надання його росіянам для організації трагедії батальйону "Азов";
- Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов;
- Цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.
Спартц також заявила, що отримала підтримку від американців і українців, і розуміє, чому її коментарі вразили Міністерство закордонних справ України.
"Я закликаю Міністерство розглянути мою заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці запитання щодо пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки ad hominem, як це було досі. Українцям і американцям буде краще, якщо наші уряди відповідатимуть з належною обачністю, а не захисними банальностями", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, раніше перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.
У відповідь в МЗС заявила, що дії Спартц "є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США".
Будь ласка, зачекайте...
Повідомляє американський кабельний, супутниковий, телевізійний канал та інтернет-портал CNBC: Попри шалені заперечення української сторони, Адміністрація Байдена дала команду спецслужбам додатково перевірити заяви Спартц щодо можливих зв'язків Єрмака з російськими контрпартнерами.
Джерело стверджує, що це символічний крок Байдена назустріч республіканцям, з якими він намагається зберегти максимально можливу єдність з українського питання. Тим більше, що у Білого Дома також накопичилось достатньо неприємних питань до глави ОПУ.
Розумієш, тут тема не про Поршенка; зебоби тут на шаряться.
-Альбо зрадники і злочинці(чи, принаймні, підозрювані в ЦЬОМУ) співробітники оп - "на куй з поля"
- Альбо призупинення допомоги, я так думаю. Жорстко, але, як на мене СПРАВЕДЛИВО.
Вони, по-суті, спасають нас від скаженної кацапні і вимагають , натомість, виконання СВОЇХ УМОВ, а саме гарантії від зради в Українських Державних офісах.
І що припіздєнту зільному це - в падло?
Борислав Береза:
Ещё некогда Штирлиц не был так близок к провалу. Кремлёвский канал, который СБУ публично называет российским, топит за Ермака. Это очень смешно. Жду заявления Патрушева и Шойгу, что Ермак не их. ))
Кстати, обратите внимание на то, какие каналы, блогеры и СМИ промолчали по поводу того, что первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц подала президенту Джо Байдену письмо о возможных связях Главы ОП Ермака с Россией. Так же посмотрите, кто начал оправдывать Ермака. Сразу поймёте, кто сидит на зарплате у прислуги Банковой. Это очень хороший тест. И очень показательный.
Андрій Магера:
Українські чиновники, які собі дозволяють образи і брехню на адресу республіканки Вікторії Спарц (з Палати Представників Конгресу США), мають піти з посади і не ставити своїми дурними заявами і коментарями під ризик продовження надання військової та фінансової допомоги Україні з боку США.
Інколи треба думати мізками. Навіть, якщо вони курячі.
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Ой! Где-то открылся краник и потекло. Подозреваю, что не случайно все появилось сейчас и сразу. Но это еще не все.
Стало известно, что во время телефонного разговора в мае президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал от главы Украины Владимира Зеленского объяснить, почему его визит в Киев в апреле был неожиданно отменен.Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
По данным издания, о визите Штайнмайера в Украину 12 апреля договорился президент Польши Анджей Дуда. С украинской стороны возражений не было, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак даже одобрительно об этом отозвался. Но за день до того, как президент Германии должен был отправляться, Ермак якобы вызвал посла Польши и сказал ему, что не нужно брать Штайнмайера в Киев. В это же время Зеленский якобы отказался от разговора с немецким коллегой, который ждал ее "несколько часов".
Еспресо: Єгор Чичиринда (і Христина) обговорював в своїй програмі. Прямий: обговорював Слава Варда і Настя з гостями. 5-тий канал не в кожній збірці новин - але повідомляв на протязі дня; а, можливо, і в кожній, не гарантую, бо дивився нещільно. Новини Прямого та Еспресо - не чув, справді; можливо, і повідомляли.
Яка недалекогоядність і небажання змінювати щось в Україні.
Это искоренить можна разве что в правительстве на 80% будут члены ЕС и 20% наши ворюги. Тогда чтото сдвинется, а так не о чем говорить
Все смотрят на решение Зеленского, будет тянуть и бояться спалить агентов. Пройдёт время и сообщат информацию по агентам и тогда Зеленскому будет хуже.
Эмануилов был одним из протеже еще одного видного востоковеда - Евгения Примакова, большой «шишки» советской и российской разведки, специализировавшегося также на внешнеэкономических связях.
Но даже без возможной протекции Примакова, Эмануилов высоко поднялся благодаря личному знакомству с Ильгамом Рагимовым - известным на всю Россию однокурсником Владимира Путина, одним из богатейших и влиятельнейших людей страны
В третьих, СМИ писали о том, что гражданской супругой Андрея Ермака является родственница Валерия Пономарева - совладельца «Интерпромбанка» и члена Совета Федерации РФ от Камчатского края. Дочь которого, Зоя Пономарева, является владельцем участка земли в Испании, на которой построена одна из заграничных «дач Путина».
А ещё якобы именно на этой вилле проходила одна из личных встреч Андрея Ермака с Рудольфом Джулиани, результатом которой стал отказ Банковой от поддержки Трампа в деле Байдена - и, как следствие, потеря поддержки Зеленского прежней администрацией Белого Дома
@Chornovil_official
Джо Байден відвідав штаб-квартиру ЦРУ. Привітав "тиху мужність" американських розвідників та подякував за детальну інформацію щодо планів путіна вторгнутися в Україну.
А я люблю вибудовувати логічні ланцюжки. Вони не конче є реальними, але часто взаємозв'язок таки існує. Ще недавно пан президент ніби випадково сказав, що попереджав Zеленського, про час та обставини майбутнього вторгнення, але той не забажав до цього прислухатися. У відповідь прозвучало тупе хамство криворізького закомплексованого тєрпіли та підспівування хору дуполизів.
Далі появляється запит щодо агентурної діяльності Єрмака на москву. Укрсучвлада знову почала гавкати в стилі "сама дура". Але бажаючих було значно менше. А відразу після того Байден раптом засвічує свій візит до ЦРУ, а в пресу, крім офіційних фраз, зливають про його доручення розвідці розібратися з Єрмаком. Чомусь думаю, що там на конфіденційній частині зустрічі Байдену вже доповідали і про Єрмака, й про Татарова з Портновим, і про відвертий виклик Америці з Коломойським, і про оманську творчість Zеленського (спершу в рашистському посольстві, а потім і в банківській сфері).
Не знаю, коли це станеться, але схоже, що ми напередодні великого шухера.
С правительством все ОК, президент пока устраивает?
Не являюсь поклонником Ярмака, но повод так себе. По такому принципу и в США можно снять большинство руководства. Как и в любой стране. А учитывая уровень разведки США можно было бы привести АРГУМЕНТЫ, а не догадки.