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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Зеленский (16612) США (23238) Ермак Андрей (1192) Офис Президента (1693) Спартц Виктория (39)

Зеленский должен решить вопрос Ермака, а МИД стоит удержаться от нападок, - конгрессвумен США Спартц

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

спартц

Член Палаты представителей США Виктория Спартц заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "должен решить проблему" Андрея Ермака и призвала МИД Украины серьезно относиться к ее заявлениям.

Об этом идет речь в заявлении на ее сайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я знаю, что президент Зеленский ведет опасную войну с коварным врагом. Он тратит много времени на создание международной поддержки, чтобы защитить свою страну, но у него есть постоянная внутренняя проблема, которую он должен решить – глава Офиса президента Андрей Ермак", - говорится в заявлении.

Она перечислила несколько серьезных обвинений в адрес Ермака:

- утечка информации в Беларусь и в конце концов в Россию об операции Украины по захвату "Группы Вагнера", что привело к ее провалу;

- плохое руководство неудачными мирными переговорами с Россией перед войной;

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- заверение украинского руководства, что в феврале нападения со стороны России не произойдет вопреки западной разведке, чтобы помешать Украине должным образом подготовиться к войне;

- саботаж Херсона и предоставление его россиянам для организации трагедии батальона "Азов";

- затягивание срочных закупок военной техники через Министерство обороны Украины и выдвижение необоснованных или даже незаконных условий;

- целенаправленное затягивание через своего заместителя Олега Татарова назначения независимого антикоррупционного прокурора.

Спартц также заявила, что получила поддержку от американцев и украинцев и понимает, почему ее комментарии поразили Министерство иностранных дел Украины.

"Я призываю министерство рассмотреть мое заявление с той серьезностью, которой требуют эти вопросы в отношении господина Ермака, вместо того, чтобы начинать нападки ad hominem, как это было до сих пор. Украинцам и американцам будет лучше, если наши правительства будут отвечать с должной осмотрительностью, а не защитными банальностями", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Виктория Спартц в пятницу обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В ответ в МИД раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".
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Топ комментарии
+177
Ось і відповідь хто здав Херсон
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09.07.2022 22:43
+164
зеленський повинен підти разом з єрмаком як і обіцяв, в тюрьму.
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09.07.2022 22:42
+157
Генітальніший потрапив в піз..рез ,між молотом та ковадлом!!!)))
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09.07.2022 22:41
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Страница 6 из 6
Олег Шарп, блогер з США:
Повідомляє американський кабельний, супутниковий, телевізійний канал та інтернет-портал CNBC: Попри шалені заперечення української сторони, Адміністрація Байдена дала команду спецслужбам додатково перевірити заяви Спартц щодо можливих зв'язків Єрмака з російськими контрпартнерами.
Джерело стверджує, що це символічний крок Байдена назустріч республіканцям, з якими він намагається зберегти максимально можливу єдність з українського питання. Тим більше, що у Білого Дома також накопичилось достатньо неприємних питань до глави ОПУ.
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10.07.2022 13:44 Ответить
Так,Воно,за Дерьмска й Україну готове продать,а за Коломоя й себе.
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10.07.2022 13:45 Ответить
Є ще ті,хто вірить Шмарклі,ау,Зелебобіки,відзовитесь
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10.07.2022 13:46 Ответить
пройдися по форуму - парочку знайдеш.
Розумієш, тут тема не про Поршенка; зебоби тут на шаряться.
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10.07.2022 13:53 Ответить
ермак-Козырь врал всей Украине про операцию по поимке "вагнеровцев", это очевидный факт, уже за это он должен быть предан суду, так же он в своей конторе (ОПе) собрал всю пророZZийскую нечесть, татарова (глаза и уши портнова), подоляка и прочих бывших деятелей времен яныка.
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10.07.2022 13:59 Ответить
Яка розумна, цілеспрямована і патріотична VICTORIA! Претензії до оп і ірмака, а по-суті, до зільоного вилупка, сформульовані, досить, вичерпно і чітко, ПО-АМЕРИКАНСЬКИ ДОСТУПНО, навіть, нашому, нажаль, припізденту припіздєнта. Радує, що американці розуміють, "де собака порилась ". І ставлять припіздєнта перед вибором:
-Альбо зрадники і злочинці(чи, принаймні, підозрювані в ЦЬОМУ) співробітники оп - "на куй з поля"
- Альбо призупинення допомоги, я так думаю. Жорстко, але, як на мене СПРАВЕДЛИВО.
Вони, по-суті, спасають нас від скаженної кацапні і вимагають , натомість, виконання СВОЇХ УМОВ, а саме гарантії від зради в Українських Державних офісах.
І що припіздєнту зільному це - в падло?
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10.07.2022 14:10 Ответить
А ми, 27% про це кричали вже 3 роки!!!
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10.07.2022 14:11 Ответить
Дмитро Чекалкин

Борислав Береза:
Ещё некогда Штирлиц не был так близок к провалу. Кремлёвский канал, который СБУ публично называет российским, топит за Ермака. Это очень смешно. Жду заявления Патрушева и Шойгу, что Ермак не их. ))
Кстати, обратите внимание на то, какие каналы, блогеры и СМИ промолчали по поводу того, что первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц подала президенту Джо Байдену письмо о возможных связях Главы ОП Ермака с Россией. Так же посмотрите, кто начал оправдывать Ермака. Сразу поймёте, кто сидит на зарплате у прислуги Банковой. Это очень хороший тест. И очень показательный.
Андрій Магера:
Українські чиновники, які собі дозволяють образи і брехню на адресу республіканки Вікторії Спарц (з Палати Представників Конгресу США), мають піти з посади і не ставити своїми дурними заявами і коментарями під ризик продовження надання військової та фінансової допомоги Україні з боку США.
Інколи треба думати мізками. Навіть, якщо вони курячі.
***
Ой! Где-то открылся краник и потекло. Подозреваю, что не случайно все появилось сейчас и сразу. Но это еще не все.
Стало известно, что во время телефонного разговора в мае президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал от главы Украины Владимира Зеленского объяснить, почему его визит в Киев в апреле был неожиданно отменен.Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
По данным издания, о визите Штайнмайера в Украину 12 апреля договорился президент Польши Анджей Дуда. С украинской стороны возражений не было, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак даже одобрительно об этом отозвался. Но за день до того, как президент Германии должен был отправляться, Ермак якобы вызвал посла Польши и сказал ему, что не нужно брать Штайнмайера в Киев. В это же время Зеленский якобы отказался от разговора с немецким коллегой, который ждал ее "несколько часов".
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10.07.2022 14:52 Ответить
Чомусь «апазіционні» канали про це мовчать
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10.07.2022 15:13 Ответить
Це ви про кого? Про закриті пліснявою патріотичні канали? То вони не мовчать. Може, саме тому їх зЕ-рмак і не пускає в єфір?
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10.07.2022 16:04 Ответить
Чомусь я від них жодного слова не почув про цей скандал у їхніх щогодинних «сводках» новин
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10.07.2022 18:25 Ответить
ти не хотів чути.
Еспресо: Єгор Чичиринда (і Христина) обговорював в своїй програмі. Прямий: обговорював Слава Варда і Настя з гостями. 5-тий канал не в кожній збірці новин - але повідомляв на протязі дня; а, можливо, і в кожній, не гарантую, бо дивився нещільно. Новини Прямого та Еспресо - не чув, справді; можливо, і повідомляли.
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10.07.2022 20:55 Ответить
ти ж тільки г+г дивишся
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11.07.2022 05:46 Ответить
на Еспресо прямо щас Марія Гурська і Андрій Сайчук з гостями обговорюють цю ситуацію.
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11.07.2022 10:42 Ответить
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10.07.2022 16:13 Ответить
Это уже не намёки, это уже чистая правда о *********** Украины, политическом руководителе Украины, володьки зеленском. Вся его деятельность , и его аппарата, была и остаётся и будет остро антиукраинской. В 19 году умные люди говорили - эти выборы не между Порошенко и зеленским - это выборы между Порошенко и ******. Но хоть сейчас, после рек крови украинцев, прислушайтесь к умным людям. Амеры, в ленд-лизе, готовы поддерживать Украину всем - оружием, материалами, обучением...., всем, кроме разведданных, в том числе и со спутников. Ответ - почему - озвучила ця панця - Вагнергейт - совместная опперация разведок США и Украины. зеленский тварь, пришедшая продать и предать Украину.
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10.07.2022 16:31 Ответить
Вся біда "зеленої влади" і перслонально Зеленсього в тому що вони вперто вважають що весь світ дурний і лише вони самі розумні і хитрі. Вже "шило з мішка" вилізло так що його вже всі побачили...окрім "зелених"
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10.07.2022 17:38 Ответить
Замість того, щоб демонструвати готовність у будівництві некорумпованої держави і показувати бажання співробітництва з державою, яка надає Україні найбільшу допомогу і від якої залежить майбутня перемога України у війні з росією, наш уряд не знайшов кращого аргумента для відповіді, ніж нападати на конгресвумен.

Яка недалекогоядність і небажання змінювати щось в Україні.
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10.07.2022 18:18 Ответить
Некотрые страны больше борются за Украину. Чем вся Верховная рада. Борятся против корупции. А нашему президенту это не нужно. Ему нравится страна воров, предателей. Так ведь лучше жить, красть. Они хотят войти в ЕС, чтобы ЕС крутить на деньги. Как вор может боротся сам с собой.
Это искоренить можна разве что в правительстве на 80% будут члены ЕС и 20% наши ворюги. Тогда чтото сдвинется, а так не о чем говорить
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10.07.2022 19:00 Ответить
Всемирно известные звёзды кино и шоу имеющие украинские корни. Они сейчас помогают Украине и Украинцам выжить и победить в освободительной войне с руским фашизмом - в отличии от *********** Украины и его гопников из кв 95, скрывающихся в призывном возрасте за границе после объявления их ************ военного времени - https://www.youtube.com/watch?v=-R-eOwU9bog
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10.07.2022 19:02 Ответить
А наш БУБА січку різав як підскочив ***** врізав.
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10.07.2022 19:10 Ответить
Если люди помогают Украине оружием и финансами, они имеют право потребовать убрать из руководства Украины российских агентов.
Все смотрят на решение Зеленского, будет тянуть и бояться спалить агентов. Пройдёт время и сообщат информацию по агентам и тогда Зеленскому будет хуже.
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10.07.2022 20:28 Ответить
баба з косою на Аугусто не дуже схожа
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10.07.2022 21:34 Ответить
По великому рахунку диму без вогню не буває, а коли сам Байден повідомив про те, як і коли росія нападе, то назване оточення з піною біля рота доказувало, що він, чуть чи не бреше. Здача Херсона і мовчання влади з цього приводу, теж доволі загадкове.
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10.07.2022 21:33 Ответить
Вікторія Спартц молодець! Низький уклін і повага.
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10.07.2022 21:48 Ответить
А раптом виявиться, що дієвої допомоги всі ці місяці не було якраз через ФСБ-шну шоблу на банковій??? Думаю всі розуміють, що цим заявам передували негласні розмови щодо дєрьмака і татарова, результату нуль і США мусили вдатись до відкритих заяв через конгресвумен.
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10.07.2022 22:25 Ответить
Нам нужна полная перезагрузка власти. Иначе этих украинских гнид не вывести. Мы и так очень дорого заплатили за про***бы и предательства зеленского и его шоблы
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10.07.2022 22:25 Ответить
если Зеленский получит 100% гарантии, что после провального, предательского президентства он не сядет, то он сдаст любого: и Дермака и Татарова и Беню и даже папу учОного.. и даже расстреляет лично (ну, может, кроме папы)..(
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10.07.2022 23:07 Ответить
Если он сыграет роль президента до конца и так как надо Украине , его даже на пенсию с медалью отправить можно! Но он этого не понимает , он на второй срок метит , только вопрос куда он поедет ? В Ростов уже как то не получится , а на запад тоже не очень , разве что в Китай?
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11.07.2022 00:07 Ответить
браво Вікторія Спартц - виявилась найправдивішою українкою та допоможе нам очистити владу від цієї фсбешної погані , а то виходить кацапів бити можемо , а на своїх зрадників сили немає, але й тут союзники допоможуть! Дякуємо
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10.07.2022 23:59 Ответить
В 1989-м СССР вывел свои войска из ДРА, но оставил там своё посольство. С уходом из Кабула последней военной колонны услуги Бориса Михайловича Ермака как специалиста по профтехобразованию вдруг стали не нужны, но он остался в качестве начальника отдела кадров при торговом представительстве СССР. Там он подружился с переводчиком Рахимом (Рахамимом) Эмануиловым, работавшим в этом же представительстве еще с 1985 года.

Эмануилов был одним из протеже еще одного видного востоковеда - Евгения Примакова, большой «шишки» советской и российской разведки, специализировавшегося также на внешнеэкономических связях.

Но даже без возможной протекции Примакова, Эмануилов высоко поднялся благодаря личному знакомству с Ильгамом Рагимовым - известным на всю Россию однокурсником Владимира Путина, одним из богатейших и влиятельнейших людей страны
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11.07.2022 01:02 Ответить
с 1999 года и до сих пор его сын Андрей Ермак и Рахим Эмануилов являются партнерами по ЗАО «Интерпромфинанс Украина». Во-вторых, с 2001-го и до июня 2018-го Ермаки были также партнерами Эмануилова по ООО «Медийная группа европейского партнерства». Эта связь столь очевидна, что Андрею Ермаку пришлось оправдываться перед журналистами, сочинив явную нелепицу о том, что он лишь помог Эммануилову зарегистрировать фирму (получив за это 10%), которая якобы уже давно не приносит никакого дохода (почему же не закрыли?).

В третьих, СМИ писали о том, что гражданской супругой Андрея Ермака является родственница Валерия Пономарева - совладельца «Интерпромбанка» и члена Совета Федерации РФ от Камчатского края. Дочь которого, Зоя Пономарева, является владельцем участка земли в Испании, на которой построена одна из заграничных «дач Путина».

А ещё якобы именно на этой вилле проходила одна из личных встреч Андрея Ермака с Рудольфом Джулиани, результатом которой стал отказ Банковой от поддержки Трампа в деле Байдена - и, как следствие, потеря поддержки Зеленского прежней администрацией Белого Дома
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11.07.2022 01:03 Ответить
Тарас Чорновіл 🇺🇦

@Chornovil_official
Джо Байден відвідав штаб-квартиру ЦРУ. Привітав "тиху мужність" американських розвідників та подякував за детальну інформацію щодо планів путіна вторгнутися в Україну.

А я люблю вибудовувати логічні ланцюжки. Вони не конче є реальними, але часто взаємозв'язок таки існує. Ще недавно пан президент ніби випадково сказав, що попереджав Zеленського, про час та обставини майбутнього вторгнення, але той не забажав до цього прислухатися. У відповідь прозвучало тупе хамство криворізького закомплексованого тєрпіли та підспівування хору дуполизів.

Далі появляється запит щодо агентурної діяльності Єрмака на москву. Укрсучвлада знову почала гавкати в стилі "сама дура". Але бажаючих було значно менше. А відразу після того Байден раптом засвічує свій візит до ЦРУ, а в пресу, крім офіційних фраз, зливають про його доручення розвідці розібратися з Єрмаком. Чомусь думаю, що там на конфіденційній частині зустрічі Байдену вже доповідали і про Єрмака, й про Татарова з Портновим, і про відвертий виклик Америці з Коломойським, і про оманську творчість Zеленського (спершу в рашистському посольстві, а потім і в банківській сфері).

Не знаю, коли це станеться, але схоже, що ми напередодні великого шухера.
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11.07.2022 08:10 Ответить
А можно весь список этой госпожи.
С правительством все ОК, президент пока устраивает?
Не являюсь поклонником Ярмака, но повод так себе. По такому принципу и в США можно снять большинство руководства. Как и в любой стране. А учитывая уровень разведки США можно было бы привести АРГУМЕНТЫ, а не догадки.
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11.07.2022 13:43 Ответить
Це називаеться, та як зебiл дотриндiвся супроти пана Байдена... Вважайте , що малохольний буде знервовано палитит в сторiнцi, пiд час наступних виборiв... А шо делать... Його ж за язика нiхто не тягнув...
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11.07.2022 21:17 Ответить
Зеленський з Єрмаком недолуго зупинили операцію. Або Єрмак маніпуляціями підвів Зеленського до такого рішення. Хоча Зеленський міг в правильній формі це зробити тобто в недоцільності проведення цієї операції але через страх відповідальності зробили як зробили. Зробили втиху. Можливо допустити що це відбулося через зв'язок Єрмака з рф. Сказалось політична недосвідченість Зеленського.
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12.07.2022 19:08 Ответить
Та ні та ви що це все наговори на андрюшу єрмака кристально чесний взірець українського патріота
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17.07.2022 10:32 Ответить
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