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План відновлення України передбачає щонайменше $37 млрд інвестицій у сектор АПК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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План відновлення України у період 2022-2032 років містить низку проєктів у сфері АПК, реалізація яких вимагатиме щонайменше $37 млрд інвестиції, серед них проєкт розвитку переробки в агросекторі згідно з принципами Green Deal, для якого заплановано залучити $10,2 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ, головними напрямками розвитку переробки в АПК запропоновано зробити нарощування виробництва крохмалю, сиропів, глютену, лецитину, протеїну, преміксів, м'яса та молока, повідомляється в деталізованому документі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна" секретарем Національної Ради з відновлення країни Данилом Гетманцевим.

Заплановано також залучення $4 млрд інвестицій на будівництво системи іригації на загальній площі 1 млн га, $7,7 млрд на нарощування виробництва с/г продукції з високою додатковою вартістю, $1,6 млрд – на рекультивацію пошкоджених війною земель, $5,5 млрд на нарощування виробництва продукції тваринництва та $1 млрд для сприяння переходу українського АПК до "зеленого" розвитку.

Згідно з документом, заплановано залучення до 2032 року $6,5 млрд для відновлення після війни 10,5 тис. українських агропідприємств.

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У плані відновлення України уточнено, що головними проблемами українського АПК є низький рівень переробки сільгосппродукції, генерація агросектором незначних обсягів додаткової вартості та залежність країни від "габаритного імпорту".

Як повідомлялося, План відновлення України спрямований на прискорення сталого економічного зростання. У рамках плану визначено список Національних програм для досягнення головних результатів.

Загалом у рамках програми передбачено реалізацію 850 проєктів упродовж 2022-2032 рр., що дозволить Україні вийти до ТОП-25 країн світу за Індексом людського капіталу та Індексом економічної складності.

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Якщо Україна справді прямує в перспективі в ЄС, то такий величезний агросектор прийдеться зменшувати, тому інвестиції в нарощування сільгосппродукції не потрібні. В ЄС достатньо своїх виробників, тому прийдеться закривати наших. Польща вже проходила цей шлях і він болючий.
На сьогодні Україна через війну деіндустріалізована, тому інвестувати треба в промисловість.. А зелені таки хочуть нас перетворити остаточно в аграрну державу.
Цей дурак хоч би глянув на квоти в ЄС по виробництву сільгосппродукції, а вже тоді молов дурниці.
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11.07.2022 19:08 Відповісти
Не потрібен йому АПК України - йому інвестиції потрбні, грошові потоки з яких він буде "виймати" тугріки.
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11.07.2022 19:10 Відповісти
Ти дурак, український агросектор зараз годує китай, частково арабські і африканські країни. А якщо тут зробити переробку продукції, то можна в рази збільшити прибутки від АПК
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11.07.2022 19:45 Відповісти
в АПК запропоновано зробити нарощування виробництва крохмалю, сиропів, глютену, лецитину, протеїну, преміксів, м'яса та молока, повідомляється в деталізованому документі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна" секретарем Національної Ради з відновлення країни Данилом Гетманцевим. Джерело: https://censor.net/ua/n3353479


ЯКИЙСЬ ДЕБІЛІЗМ
Спочатку поля від кацапських мін треба розмінувати, а не майбутні бабки вкрадені по схематозу рахувати.
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11.07.2022 19:08 Відповісти
Ці курви в своїх головах вже війну "зупинили" і готуються до дерибану західної допомоги, але лохам-виборцям втирають, що думають про "майбутнє України".
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11.07.2022 19:19 Відповісти
 
 