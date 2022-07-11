Ердоган обговорив із Зеленським питання експорту українського зерна
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, вони обговорили питання вивезення зерна з України через Чорне море
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канцелярію турецького президента.
Під час розмови Ердогана та президента України Володимира Зеленського обговорювалися українсько-російська війна та питання щодо створення безпечних коридорів для експорту зерна в Чорному морі.
Ердоган наголосив, що прагне, аби в Україні настав мир, і заявив, що Туреччина продовжує працювати над розробленим ООН планом постачання українських зернових продуктів на світовий ринок.
Турецький лідер заявив, що вирішення війни між Україною та Росією "в будь-якому випадку буде дипломатичним шляхом" і запевнив, що Анкара готова запропонувати будь-яку підтримку, зокрема сприяння та посередництво, у Стамбульському процесі.
Ердоган також подякував президенту України за святкові привітання, які він висловив турецькою мовою в опублікованому ним відеозверненні з нагоди Курбан-байраму.
Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив, що в розмові з Ердоганом "подякував за висловлені співчуття щодо чергових мирних жертв агресії РФ" і обговорив важливість розблокування портів та відновлення експорту зерна.
"Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з тимчасово окупованих територій", – зазначив Зеленський.
Раніше в понеділок повідомлялося, що Ердоган і президент Росії Володимир Путін також провели телефонну розмову, яка, зокрема, стосувалася теми вивезення зерна.
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Це нас женуть до четвертого.
ЗІ: ердоган вирішив замінити мікрона і комсомолку анжелу в "нормандських" переговорах; а для ***** важливо, щоб такі переговори зафіксували чергові і куди більші за мінські територіальні та політичні поступки України.
трейдери пропонують до 3000 грн.
а це пряма збитковість.
ті коридори можуть і не пригодитися..
В июле начался выпуск коленного модуля для протеза бедра «Актив2». Он не имеет аналогов в России.