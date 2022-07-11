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Ердоган обговорив із Зеленським питання експорту українського зерна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, вони обговорили питання вивезення зерна з України через Чорне море

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канцелярію турецького президента.

Під час розмови Ердогана та президента України Володимира Зеленського обговорювалися українсько-російська війна та питання щодо створення безпечних коридорів для експорту зерна в Чорному морі.

Ердоган наголосив, що прагне, аби в Україні настав мир, і заявив, що Туреччина продовжує працювати над розробленим ООН планом постачання українських зернових продуктів на світовий ринок.

Турецький лідер заявив, що вирішення війни між Україною та Росією "в будь-якому випадку буде дипломатичним шляхом" і запевнив, що Анкара готова запропонувати будь-яку підтримку, зокрема сприяння та посередництво, у Стамбульському процесі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проблема "зернового коридору" у Чорному морі близька до вирішення, - Туреччина

Ердоган також подякував президенту України за святкові привітання, які він висловив турецькою мовою в опублікованому ним відеозверненні з нагоди Курбан-байраму.

Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив, що в розмові з Ердоганом "подякував за висловлені співчуття щодо чергових мирних жертв агресії РФ" і обговорив важливість розблокування портів та відновлення експорту зерна.

"Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з тимчасово окупованих територій", – зазначив Зеленський.

Раніше в понеділок повідомлялося, що Ердоган і президент Росії Володимир Путін також провели телефонну розмову, яка, зокрема, стосувалася теми вивезення зерна.

Читайте також: Експорту зерна через канал "Дунай-Чорне море" недостатньо для запобігання світового голоду, - ООН
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Топ коментарі
+8
А разве турки с кацапами его уже не "экспортируют" успешно? Операция цар-царап называется...
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11.07.2022 19:33
+6
Мінськ-3 вже був, три роки тому. Дата: 09.12.2019року. Здача Станиці Луганської, Золотого, смерть сержанта Журавля, і т.д - це звідти.
Це нас женуть до четвертого.
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11.07.2022 19:39
+5
Процес Стамбул (Мінськ-3) триває !! Гниди кремлівські!!!)))
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11.07.2022 19:34
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чурбан
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11.07.2022 19:31 Відповісти
чурбан, отлично скупает ворованное зерно и успешно его барыжит дальше
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11.07.2022 19:49 Відповісти
За експортне зерно сплачують щє до посівної (і під час посівної другий транш).
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11.07.2022 19:58 Відповісти
Кардиган всё в главпапики норовит...
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11.07.2022 19:32 Відповісти
А разве турки с кацапами его уже не "экспортируют" успешно? Операция цар-царап называется...
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11.07.2022 19:33 Відповісти
А питання купівли вкраденого в Україні зерна обговорювались???
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11.07.2022 19:34 Відповісти
Це все з однієї вистави,за одним сценарієм!!!))
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11.07.2022 19:36 Відповісти
А що там обговорювати, якщо за експортне українське зерно сплачено щє минулого року? Контракти на зерно сплачуються наперед зернотрейдерами і під ці обсяги сплати потім вирощується.
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11.07.2022 19:56 Відповісти
Процес Стамбул (Мінськ-3) триває !! Гниди кремлівські!!!)))
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11.07.2022 19:34 Відповісти
Мінськ-3 вже був, три роки тому. Дата: 09.12.2019року. Здача Станиці Луганської, Золотого, смерть сержанта Журавля, і т.д - це звідти.
Це нас женуть до четвертого.
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11.07.2022 19:39 Відповісти
Ніфіга не відбудеться
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11.07.2022 19:35 Відповісти
по процентам, которые прилипнут к их рукам,порешают и все у них получится
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11.07.2022 20:05 Відповісти
Ердоган лицемірний мудак, такий самий як і пітун, у нього свої українці-курди і греки.
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11.07.2022 19:36 Відповісти
Байрактари дає, навіть завод в Україні плануємо побудувати (це вже після війни).
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11.07.2022 20:30 Відповісти
Ми їх купляємо.
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11.07.2022 20:55 Відповісти
а чого не даєте інфи, що ердоган закликав Украну до переговорів з ****** на тему "припинення конфлікту"?

ЗІ: ердоган вирішив замінити мікрона і комсомолку анжелу в "нормандських" переговорах; а для ***** важливо, щоб такі переговори зафіксували чергові і куди більші за мінські територіальні та політичні поступки України.
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11.07.2022 19:37 Відповісти
Ну закликав і що з того? Яка нам різниця з того, що там ***** важливо?
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11.07.2022 20:03 Відповісти
а з аграріями говорив???
трейдери пропонують до 3000 грн.
а це пряма збитковість.
ті коридори можуть і не пригодитися..
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11.07.2022 19:38 Відповісти
Аграрії вирощують конкретні обсяги під замовлення і за попередню сплату від трейдерів.
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11.07.2022 19:59 Відповісти
ціна на біржах 340- 380 баксів
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11.07.2022 19:46 Відповісти
Биржа это хорошо, только кто ж "твое" зерно повезет? Там сейчас ажиотаж круче чем от "велыкого будивныцтва"
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11.07.2022 19:52 Відповісти
Це ціна на зернові контракти наступного врожаю. Цей врожай продано щє рік тому.
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11.07.2022 20:01 Відповісти
Пробную партию первых отечественных «искусственных коленей» выпустили в Великом Новгороде

В июле начался выпуск коленного модуля для протеза бедра «Актив2». Он не имеет аналогов в России.
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11.07.2022 19:50 Відповісти
Стенограму розмови Українцям!!! Бо довіри обом немає....
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11.07.2022 19:53 Відповісти
Зе спекулянт(
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11.07.2022 20:13 Відповісти
Зрадник.
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11.07.2022 20:19 Відповісти
Лучше бы войну прекращал,с мистер Ган...пустили
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11.07.2022 20:14 Відповісти
Ердоган веде розмову не про зерно, а про зраду. Та й Зеля про те саме. Зерно нікому не потрібна ширма. Про нього після факту ніхто і не згадає.
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11.07.2022 20:23 Відповісти
коли в Світі стає "мало Ердогана" то відразу появляється - зерно, коридор, і перемовини... Він вже як Арестович... Зерно повезуть... ось..ось..тиждень два..
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11.07.2022 20:48 Відповісти
Erdogan fufeli laiž.
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11.07.2022 21:42 Відповісти
Віслюк вивезе все зерно з України десь за день коли бенявтік зрозуміє що цьогорічного врожаю не вистачить нам самим
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11.07.2022 21:56 Відповісти
Цим питанням має займатися ООН та НАТО. Зе, мабуть, бажає на гілляку?
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11.07.2022 22:07 Відповісти
 
 