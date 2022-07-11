Эрдоган обсудил с Зеленским вопрос экспорта украинского зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, они обсудили вопрос вывоза зерна из Украины через Черное море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

В ходе разговора Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского обсуждались украинско-российская война и вопросы создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

Эрдоган подчеркнул, что стремится к тому, чтобы в Украине наступил мир, и заявил, что Турция продолжает работать над разработанным ООН планом поставки украинских зерновых продуктов на мировой рынок.

Турецкий лидер заявил, что решение войны между Украиной и Россией "в любом случае будет дипломатическим путем", и заверил, что Анкара готова предложить любую поддержку, в том числе содействие и посредничество, в Стамбульском процессе.

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Эрдоган также поблагодарил президента Украины Зеленского за праздничные поздравления, которые он выразил на турецком языке в опубликованном им видеообращении по случаю Курбан-байрама.

В свою очередь, Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с Эрдоганом "поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ" и обсудил важность разблокирования портов и возобновления экспорта зерна.

"Также должны предотвращать вывоз Россией нашего зерна из временно оккупированных территорий", - отметил Зеленский.

Ранее в понедельник сообщалось, что Эрдоган и президент России Владимир Путин также провели телефонный разговор, который, в частности, касался темы вывоза зерна.

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