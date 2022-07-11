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Новости Война в Украине
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Зеленский (16621) зерно (997) Эрдоган (823)

Эрдоган обсудил с Зеленским вопрос экспорта украинского зерна

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, они обсудили вопрос вывоза зерна из Украины через Черное море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

В ходе разговора Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского обсуждались украинско-российская война и вопросы создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

Эрдоган подчеркнул, что стремится к тому, чтобы в Украине наступил мир, и заявил, что Турция продолжает работать над разработанным ООН планом поставки украинских зерновых продуктов на мировой рынок.

Турецкий лидер заявил, что решение войны между Украиной и Россией "в любом случае будет дипломатическим путем", и заверил, что Анкара готова предложить любую поддержку, в том числе содействие и посредничество, в Стамбульском процессе.

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Эрдоган также поблагодарил президента Украины Зеленского за праздничные поздравления, которые он выразил на турецком языке в опубликованном им видеообращении по случаю Курбан-байрама.

В свою очередь, Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с Эрдоганом "поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ" и обсудил важность разблокирования портов и возобновления экспорта зерна.

"Также должны предотвращать вывоз Россией нашего зерна из временно оккупированных территорий", - отметил Зеленский.

Ранее в понедельник сообщалось, что Эрдоган и президент России Владимир Путин также провели телефонный разговор, который, в частности, касался темы вывоза зерна.

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Топ комментарии
+8
А разве турки с кацапами его уже не "экспортируют" успешно? Операция цар-царап называется...
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11.07.2022 19:33
+6
Мінськ-3 вже був, три роки тому. Дата: 09.12.2019року. Здача Станиці Луганської, Золотого, смерть сержанта Журавля, і т.д - це звідти.
Це нас женуть до четвертого.
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11.07.2022 19:39
+5
Процес Стамбул (Мінськ-3) триває !! Гниди кремлівські!!!)))
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11.07.2022 19:34
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чурбан
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11.07.2022 19:31 Ответить
чурбан, отлично скупает ворованное зерно и успешно его барыжит дальше
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11.07.2022 19:49 Ответить
За експортне зерно сплачують щє до посівної (і під час посівної другий транш).
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11.07.2022 19:58 Ответить
Кардиган всё в главпапики норовит...
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11.07.2022 19:32 Ответить
А разве турки с кацапами его уже не "экспортируют" успешно? Операция цар-царап называется...
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11.07.2022 19:33 Ответить
А питання купівли вкраденого в Україні зерна обговорювались???
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11.07.2022 19:34 Ответить
Це все з однієї вистави,за одним сценарієм!!!))
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11.07.2022 19:36 Ответить
А що там обговорювати, якщо за експортне українське зерно сплачено щє минулого року? Контракти на зерно сплачуються наперед зернотрейдерами і під ці обсяги сплати потім вирощується.
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11.07.2022 19:56 Ответить
Процес Стамбул (Мінськ-3) триває !! Гниди кремлівські!!!)))
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11.07.2022 19:34 Ответить
Мінськ-3 вже був, три роки тому. Дата: 09.12.2019року. Здача Станиці Луганської, Золотого, смерть сержанта Журавля, і т.д - це звідти.
Це нас женуть до четвертого.
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11.07.2022 19:39 Ответить
Ніфіга не відбудеться
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11.07.2022 19:35 Ответить
по процентам, которые прилипнут к их рукам,порешают и все у них получится
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11.07.2022 20:05 Ответить
Ердоган лицемірний мудак, такий самий як і пітун, у нього свої українці-курди і греки.
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11.07.2022 19:36 Ответить
Байрактари дає, навіть завод в Україні плануємо побудувати (це вже після війни).
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11.07.2022 20:30 Ответить
Ми їх купляємо.
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11.07.2022 20:55 Ответить
а чого не даєте інфи, що ердоган закликав Украну до переговорів з ****** на тему "припинення конфлікту"?

ЗІ: ердоган вирішив замінити мікрона і комсомолку анжелу в "нормандських" переговорах; а для ***** важливо, щоб такі переговори зафіксували чергові і куди більші за мінські територіальні та політичні поступки України.
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11.07.2022 19:37 Ответить
Ну закликав і що з того? Яка нам різниця з того, що там ***** важливо?
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11.07.2022 20:03 Ответить
а з аграріями говорив???
трейдери пропонують до 3000 грн.
а це пряма збитковість.
ті коридори можуть і не пригодитися..
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11.07.2022 19:38 Ответить
Аграрії вирощують конкретні обсяги під замовлення і за попередню сплату від трейдерів.
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11.07.2022 19:59 Ответить
ціна на біржах 340- 380 баксів
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11.07.2022 19:46 Ответить
Биржа это хорошо, только кто ж "твое" зерно повезет? Там сейчас ажиотаж круче чем от "велыкого будивныцтва"
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11.07.2022 19:52 Ответить
Це ціна на зернові контракти наступного врожаю. Цей врожай продано щє рік тому.
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11.07.2022 20:01 Ответить
Пробную партию первых отечественных «искусственных коленей» выпустили в Великом Новгороде

В июле начался выпуск коленного модуля для протеза бедра «Актив2». Он не имеет аналогов в России.
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11.07.2022 19:50 Ответить
Стенограму розмови Українцям!!! Бо довіри обом немає....
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11.07.2022 19:53 Ответить
Зе спекулянт(
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11.07.2022 20:13 Ответить
Зрадник.
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11.07.2022 20:19 Ответить
Лучше бы войну прекращал,с мистер Ган...пустили
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11.07.2022 20:14 Ответить
Ердоган веде розмову не про зерно, а про зраду. Та й Зеля про те саме. Зерно нікому не потрібна ширма. Про нього після факту ніхто і не згадає.
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11.07.2022 20:23 Ответить
коли в Світі стає "мало Ердогана" то відразу появляється - зерно, коридор, і перемовини... Він вже як Арестович... Зерно повезуть... ось..ось..тиждень два..
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11.07.2022 20:48 Ответить
Erdogan fufeli laiž.
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11.07.2022 21:42 Ответить
Віслюк вивезе все зерно з України десь за день коли бенявтік зрозуміє що цьогорічного врожаю не вистачить нам самим
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11.07.2022 21:56 Ответить
Цим питанням має займатися ООН та НАТО. Зе, мабуть, бажає на гілляку?
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11.07.2022 22:07 Ответить
 
 