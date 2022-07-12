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Лукашенко звільнив відповідального за мобілізацію генерала Шкіренка

шкіренко

Захопивший владу у Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника генерального штабу збройних сил генерал-майора Олександра Шкіренка.

Про це у вівторок повідомило БЕЛТА із посиланням на пресслужбу Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

"Генерал-майора Олександра Шкіренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника генерального штабу збройних сил і зараховано в розпорядження міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє Euroradio, Шкіренка було призначено на посаду начальника головного організаційно-мобілізаційного управління – заступника начальника генштабу у жовтні 2014 року. Рік тому Лукашенко нагороджував його орденом "За службу Батьківщині" ІІІ ступеня.

Автор: 

Лукашенко Олександр (2653) звільнення (2669) мобілізація (3036)


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Топ коментарі
+19
За обрій вже зайшло сонце
Хімерс москалям стукає у віконце
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12.07.2022 22:24
+13
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12.07.2022 22:26
+12
Сегодня вооруженные силы Беларуси начали очередные учения у границы с Украиной. По официальному сообщению их министерства обороны, «учиться» военные намерены с 12 по 14 июля и конечно же, официальной целью учений является защита от нападения Украины. Там на карте есть четыре места, которые все хорошо знают с февраля и о чем говорил царь колхоза с позывным «Недопеченный картофель». Почему - картофель, всем понятно, ну а то, что он пока еще недопеченный, следует из его речей. Когда у него появится румяная корочка, тогда он станет полностью допеченным, но это еще впереди.

На самом деле, мы имеем очередной цикл лукашенковских эволюций, он обещает прутину дать свои войска для удара по Украине, чтобы отвлечь их часть от уничтожения бурятов. Но когда дело доходит до конкретики и он объявляет очередные «учения», по разным причинам ему делается нехорошо в животе, а потом - становится нечем дышать и он дает отбой подготовки нападения. Делается ему так не от хорошей жизни. Его военные поясняли ему о том, что даже если отбросить все остальное, то нападение надо делать путем короткого и внезапного для противника удара.

Уже с февраля ни о какой внезапности нет и речи, а тем более, что в последний месяц наши военные, на всякий случай, укрепили границу минными полями и другими сюрпризами, которые будут неприятными кому угодно, а тем более армии, которая не имеет никакого боевого опыта. Поэтому часть высокопоставленных военных уже ушла в отставку, пояснив картофелю, что они не желают болтаться вместе с ним на одном суку. А между прочим, такая перспектива не так уж и фантастична. Недавно стало известно о том, что его военный спецназ предупредил картофеля о том, что если он решится воевать с Украиной, то вынудит их на действия, которые они никогда бы себе не позволили.

Понятно, что колхозник быкует и дальше, но вот это самое ощущение в животе, вызывающее зависть к чемодану своего хозяина, все равно никуда не денешь. А кроме того, он уже лично имел возможность посмотреть на «эффективность» ПВО, произведенного концерном «Алмаз-Антэй», чтобы четко понимать простую истину. По территории Беларуси не прилетело еще ничего из того, что превращает в фейерверк армейские склады орков, их командные пункты и скопления техники.

И это при том, что как минимум аэродромы, которые он передал оркам, давно стоят под прицелом ЗСУ и нужен только повод для того, чтобы провести стерилизацию буферной зоны с белорусской стороны. Вот этот повод он может дать и его военные предупреждают его о том, что сейчас, когда все эти ответные чудеса уже перестали быть фантастикой и что с этим ничего не могут поделать самые боеспособные войска орков, то такой суицидальный шаг не поймут даже те, кто находится в его окружении, а уж если на это решатся, то уже неважно, кого душить, мелкого прутина или крупного луку.

Как ни крути, и как бы его военные не были привязаны пуповиной к московской армии, но военное образование, в частности, позволяет им оценить и стратегические изменения, в случае вступления Беларуси в войну. В таком случае, формат войны изменится и Украина окажется жертвой нападения уже коалиции государств. И где гарантия, что с нашей стороны не произойдут подобные же изменения. А Беларусь уже сегодня имеет большую часть своей сухопутной границы с государствами, с которыми у нее уже нет и не будет добрососедства. И потому - ему приходится лавировать. А его офицеры достаточно четко представляют последствия для себя лично.

Оно и понятно, ведь предоставление военной техники, вооружений, воздушного пространства, территории, а также объектов инфраструктуры для агрессии против Украины это - его личное преступление и соучастие в военных преступлениях прутина, а вот все остальное - мало кому нужно в виде пожизненного клейма военного преступника. Тем не менее, Лука пыжится и снова бряцает железом у наших границ. И по этому поводу метко выразился кто-то из коллег, сказав: «Давай не будем, а если будем, то уже - давай!»
anti-colorados
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12.07.2022 22:28
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За обрій вже зайшло сонце
Хімерс москалям стукає у віконце
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12.07.2022 22:24 Відповісти
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12.07.2022 22:26 Відповісти
Что атас,то атас))
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12.07.2022 23:35 Відповісти
Орки засыпают, просыпаются химарсы
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12.07.2022 22:46 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.07.2022 22:25 Відповісти
Да срать они хотели на своих 200-х. пока в магазине есть жратва и есть деньги ее купить, пока есть соловьиный помёт в телике, будут жрать, смотреть, и поддерживать борьбу с "проклятыми украми". А вот когда в двери начнут ломиться военкомы, вот тогда что- то начнет доходить.
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12.07.2022 23:13 Відповісти
та не дiйде. Вони до того момента будуть накачанi патрiотизмом по ТВ. Будуть гудiти що це Велика Вiйна уууууууу. Цього вампiра може вбити брак кровi.
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13.07.2022 03:58 Відповісти
похоже напряг у луки с отупевшими от пропаганды бойцунами...
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12.07.2022 22:25 Відповісти
Скорее с не отупевшими.
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12.07.2022 22:27 Відповісти
Попрошу не делать из этого каких либо выводов. Обычная перестановка кроватей в борделе, которая в белорусской области происходит регулярно.
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12.07.2022 22:27 Відповісти
Вышел из доверия по причине фамилии.
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12.07.2022 22:27 Відповісти
Сегодня вооруженные силы Беларуси начали очередные учения у границы с Украиной. По официальному сообщению их министерства обороны, «учиться» военные намерены с 12 по 14 июля и конечно же, официальной целью учений является защита от нападения Украины. Там на карте есть четыре места, которые все хорошо знают с февраля и о чем говорил царь колхоза с позывным «Недопеченный картофель». Почему - картофель, всем понятно, ну а то, что он пока еще недопеченный, следует из его речей. Когда у него появится румяная корочка, тогда он станет полностью допеченным, но это еще впереди.

На самом деле, мы имеем очередной цикл лукашенковских эволюций, он обещает прутину дать свои войска для удара по Украине, чтобы отвлечь их часть от уничтожения бурятов. Но когда дело доходит до конкретики и он объявляет очередные «учения», по разным причинам ему делается нехорошо в животе, а потом - становится нечем дышать и он дает отбой подготовки нападения. Делается ему так не от хорошей жизни. Его военные поясняли ему о том, что даже если отбросить все остальное, то нападение надо делать путем короткого и внезапного для противника удара.

Уже с февраля ни о какой внезапности нет и речи, а тем более, что в последний месяц наши военные, на всякий случай, укрепили границу минными полями и другими сюрпризами, которые будут неприятными кому угодно, а тем более армии, которая не имеет никакого боевого опыта. Поэтому часть высокопоставленных военных уже ушла в отставку, пояснив картофелю, что они не желают болтаться вместе с ним на одном суку. А между прочим, такая перспектива не так уж и фантастична. Недавно стало известно о том, что его военный спецназ предупредил картофеля о том, что если он решится воевать с Украиной, то вынудит их на действия, которые они никогда бы себе не позволили.

Понятно, что колхозник быкует и дальше, но вот это самое ощущение в животе, вызывающее зависть к чемодану своего хозяина, все равно никуда не денешь. А кроме того, он уже лично имел возможность посмотреть на «эффективность» ПВО, произведенного концерном «Алмаз-Антэй», чтобы четко понимать простую истину. По территории Беларуси не прилетело еще ничего из того, что превращает в фейерверк армейские склады орков, их командные пункты и скопления техники.

И это при том, что как минимум аэродромы, которые он передал оркам, давно стоят под прицелом ЗСУ и нужен только повод для того, чтобы провести стерилизацию буферной зоны с белорусской стороны. Вот этот повод он может дать и его военные предупреждают его о том, что сейчас, когда все эти ответные чудеса уже перестали быть фантастикой и что с этим ничего не могут поделать самые боеспособные войска орков, то такой суицидальный шаг не поймут даже те, кто находится в его окружении, а уж если на это решатся, то уже неважно, кого душить, мелкого прутина или крупного луку.

Как ни крути, и как бы его военные не были привязаны пуповиной к московской армии, но военное образование, в частности, позволяет им оценить и стратегические изменения, в случае вступления Беларуси в войну. В таком случае, формат войны изменится и Украина окажется жертвой нападения уже коалиции государств. И где гарантия, что с нашей стороны не произойдут подобные же изменения. А Беларусь уже сегодня имеет большую часть своей сухопутной границы с государствами, с которыми у нее уже нет и не будет добрососедства. И потому - ему приходится лавировать. А его офицеры достаточно четко представляют последствия для себя лично.

Оно и понятно, ведь предоставление военной техники, вооружений, воздушного пространства, территории, а также объектов инфраструктуры для агрессии против Украины это - его личное преступление и соучастие в военных преступлениях прутина, а вот все остальное - мало кому нужно в виде пожизненного клейма военного преступника. Тем не менее, Лука пыжится и снова бряцает железом у наших границ. И по этому поводу метко выразился кто-то из коллег, сказав: «Давай не будем, а если будем, то уже - давай!»
anti-colorados
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12.07.2022 22:28 Відповісти
«Як не крути» таркана всеодно роздавлять , бо засів в тупому кутку і тікати нікуди
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12.07.2022 22:40 Відповісти
З лукадрижчем все зрозуміло.
Цікава особина Тихановська!!! Яка всеробили й все робить,аби недати біларусам звільнити Біларусь від лукдрижча й кацапів!!! Така ж курва як овсчннікова...
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12.07.2022 23:08 Відповісти
- Скажіть, а чим відрізняється президент Білорусі Тіхановська від президента Білорусі Лукашенка?..
- Відсутністю вусів і лисини...
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13.07.2022 05:58 Відповісти
Так він ще «не начинав» і вже пруть , напевно кандидатів на посаду більше ніж бажаючих мобілізуватися
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12.07.2022 22:34 Відповісти
**** придумав як унеможливити иобілізацію Щуряка
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12.07.2022 22:39 Відповісти
Ну, хоч ,ТАК.
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12.07.2022 23:01 Відповісти
картофельньій таракан имитирует бурную деятельность.....
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12.07.2022 22:46 Відповісти
Отрицательно повысил по службе...
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12.07.2022 22:46 Відповісти
что самоубийцы плохо набираються?
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12.07.2022 22:46 Відповісти
Кожанный презерватив3% для *****, в любом смысле, пора на лечение в псих диспансер! Зря не ходил на профилактическое лечение. Пошло обострения после муки от *****...
Или ты санёк, ожидаешь чайкю кремлёвского???
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12.07.2022 23:01 Відповісти
Дуже цікава істота Тихановська,відіграла роль попа Гапона!!! Підставила й здала в катівню весь активний загал,й зараз усіляко унеможливлює активний спротив біларусів лукадрижчу й кацапам. Така,ж лярва як і Овсяннікова. Гебня й її пазурі...!
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12.07.2022 23:13 Відповісти
припини вже свій метеоризм про цей "активний загал" білорасєї, білорасєя вже давно дефакто федеральний округ расєї, саюзнає гасударство...!!!
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12.07.2022 23:40 Відповісти
Ну ви і праві і неправі обоє Є там "актив" Але дуже мало І він по-перше, "розпорошений", а по-друге - не грає такої активної ролі, як у нас на Майдані (До речі - єдина нація, що не мала під час ІІ Світової війни свого національно-визвольного руху - білоруси Були "червоні партизани (пд керівництвом НКВС) Були загони АК та БХ (польські) Були просто банди грабіжників І були колаборанти, які німцям служили Але аналога "лісових братів чи "бандерівців" не було) От і вся відповідь!
Дадуть "свободу" - щось заворушиться Але реального спротиву масового не буде Бо основна маса населення - "пластилін" Що з нього виліпиш - те й вийде На даний час Лука виліпив "совкову вату" Дочка ще до війни їздила з чоловіком до його родичів Казала: "Наче в Радянський Союз повернулася!" (вона у мене ще трохи СРСР пам"ятає)
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13.07.2022 06:12 Відповісти
мобілізацію чого?))) сикунів які вже майже тридцять років під спідницею расєї стдять...?)))
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12.07.2022 23:37 Відповісти
Кадри перетрахує.
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13.07.2022 10:09 Відповісти
 
 