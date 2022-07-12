Лукашенко звільнив відповідального за мобілізацію генерала Шкіренка

Захопивший владу у Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника генерального штабу збройних сил генерал-майора Олександра Шкіренка.

Про це у вівторок повідомило БЕЛТА із посиланням на пресслужбу Лукашенка, передає Цензор.НЕТ.

"Генерал-майора Олександра Шкіренка звільнено з посади начальника головного організаційно-мобілізаційного управління - заступника начальника генерального штабу збройних сил і зараховано в розпорядження міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє Euroradio, Шкіренка було призначено на посаду начальника головного організаційно-мобілізаційного управління – заступника начальника генштабу у жовтні 2014 року. Рік тому Лукашенко нагороджував його орденом "За службу Батьківщині" ІІІ ступеня.