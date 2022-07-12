Лукашенко уволил ответственного за мобилизацию генерала Шкиренко
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко уволил с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил генерал-майора Александра Шкиренко.
Об этом во вторник сообщило БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.
"Генерал-майор Александр Шкиренко уволен с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил и зачислен в распоряжение министра обороны", - говорится в сообщении.
Как сообщает Euroradio, Шкиренко был назначен на должность начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника генштаба в октябре 2014 года. Год назад Лукашенко награждал его орденом "За службу Родине" ІІІ степени.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хімерс москалям стукає у віконце
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
На самом деле, мы имеем очередной цикл лукашенковских эволюций, он обещает прутину дать свои войска для удара по Украине, чтобы отвлечь их часть от уничтожения бурятов. Но когда дело доходит до конкретики и он объявляет очередные «учения», по разным причинам ему делается нехорошо в животе, а потом - становится нечем дышать и он дает отбой подготовки нападения. Делается ему так не от хорошей жизни. Его военные поясняли ему о том, что даже если отбросить все остальное, то нападение надо делать путем короткого и внезапного для противника удара.
Уже с февраля ни о какой внезапности нет и речи, а тем более, что в последний месяц наши военные, на всякий случай, укрепили границу минными полями и другими сюрпризами, которые будут неприятными кому угодно, а тем более армии, которая не имеет никакого боевого опыта. Поэтому часть высокопоставленных военных уже ушла в отставку, пояснив картофелю, что они не желают болтаться вместе с ним на одном суку. А между прочим, такая перспектива не так уж и фантастична. Недавно стало известно о том, что его военный спецназ предупредил картофеля о том, что если он решится воевать с Украиной, то вынудит их на действия, которые они никогда бы себе не позволили.
Понятно, что колхозник быкует и дальше, но вот это самое ощущение в животе, вызывающее зависть к чемодану своего хозяина, все равно никуда не денешь. А кроме того, он уже лично имел возможность посмотреть на «эффективность» ПВО, произведенного концерном «Алмаз-Антэй», чтобы четко понимать простую истину. По территории Беларуси не прилетело еще ничего из того, что превращает в фейерверк армейские склады орков, их командные пункты и скопления техники.
И это при том, что как минимум аэродромы, которые он передал оркам, давно стоят под прицелом ЗСУ и нужен только повод для того, чтобы провести стерилизацию буферной зоны с белорусской стороны. Вот этот повод он может дать и его военные предупреждают его о том, что сейчас, когда все эти ответные чудеса уже перестали быть фантастикой и что с этим ничего не могут поделать самые боеспособные войска орков, то такой суицидальный шаг не поймут даже те, кто находится в его окружении, а уж если на это решатся, то уже неважно, кого душить, мелкого прутина или крупного луку.
Как ни крути, и как бы его военные не были привязаны пуповиной к московской армии, но военное образование, в частности, позволяет им оценить и стратегические изменения, в случае вступления Беларуси в войну. В таком случае, формат войны изменится и Украина окажется жертвой нападения уже коалиции государств. И где гарантия, что с нашей стороны не произойдут подобные же изменения. А Беларусь уже сегодня имеет большую часть своей сухопутной границы с государствами, с которыми у нее уже нет и не будет добрососедства. И потому - ему приходится лавировать. А его офицеры достаточно четко представляют последствия для себя лично.
Оно и понятно, ведь предоставление военной техники, вооружений, воздушного пространства, территории, а также объектов инфраструктуры для агрессии против Украины это - его личное преступление и соучастие в военных преступлениях прутина, а вот все остальное - мало кому нужно в виде пожизненного клейма военного преступника. Тем не менее, Лука пыжится и снова бряцает железом у наших границ. И по этому поводу метко выразился кто-то из коллег, сказав: «Давай не будем, а если будем, то уже - давай!»
anti-colorados
Цікава особина Тихановська!!! Яка всеробили й все робить,аби недати біларусам звільнити Біларусь від лукдрижча й кацапів!!! Така ж курва як овсчннікова...
- Відсутністю вусів і лисини...
Или ты санёк, ожидаешь чайкю кремлёвского???
Дадуть "свободу" - щось заворушиться Але реального спротиву масового не буде Бо основна маса населення - "пластилін" Що з нього виліпиш - те й вийде На даний час Лука виліпив "совкову вату" Дочка ще до війни їздила з чоловіком до його родичів Казала: "Наче в Радянський Союз повернулася!" (вона у мене ще трохи СРСР пам"ятає)