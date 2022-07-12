Лукашенко уволил ответственного за мобилизацию генерала Шкиренко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко уволил с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил генерал-майора Александра Шкиренко.

Об этом во вторник сообщило БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

"Генерал-майор Александр Шкиренко уволен с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил и зачислен в распоряжение министра обороны", - говорится в сообщении.

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Как сообщает Euroradio, Шкиренко был назначен на должность начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника генштаба в октябре 2014 года. Год назад Лукашенко награждал его орденом "За службу Родине" ІІІ степени.