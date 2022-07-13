Два населених пункти Луганщини підконтрольні Україні, ЗСУ тримають оборону, - Гайдай

Українські захисники тримають оборону на околицях Луганської області.

Про це заявив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗСУ тримають оборону на околицях Луганщини - два населених пункти області підконтрольні Уряду", - зазначив очільник ОВА.

Водночас, продовжив Гайдай, з окупованих територій рашисти вивозять зерно КамАЗами.

Також загарбники впроваджують на окупованих територіях свого мобільного оператора.

"Російська армія знищила в великих містах склади з продуктами харчування, магазини і ринки - населені пункти на межі гуманітарної катастрофи. У Рубіжному та Лисичанську зруйнована система централізованого газопостачання, для її відновлення необхідні значні кошти", - додав глава ОВА.

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