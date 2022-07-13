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Два населених пункти Луганщини підконтрольні Україні, ЗСУ тримають оборону, - Гайдай

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Українські захисники тримають оборону на околицях Луганської області.

Про це заявив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗСУ тримають оборону на околицях Луганщини - два населених пункти області підконтрольні Уряду", - зазначив очільник ОВА.

Водночас, продовжив Гайдай, з окупованих територій рашисти вивозять зерно КамАЗами.

Також загарбники впроваджують на окупованих територіях свого мобільного оператора.

"Російська армія знищила в великих містах склади з продуктами харчування, магазини і ринки - населені пункти на межі гуманітарної катастрофи. У Рубіжному та Лисичанську зруйнована система централізованого газопостачання, для її відновлення необхідні значні кошти", - додав глава ОВА.

Читайте: Дітей-переселенців з Луганщини зараховуватимуть до шкіл Дніпропетровщини за спрощеною системою, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Гайдая слишком много в инфорвбросах. Он что, хочет доказать свою полезность в качестве главы обласной исполнительной администрации?
Пусть попросится на должность руководителя луганского подпольного облсовета и организовывает в качестве такового сопротивление оккупантам на захваченной территории.
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13.07.2022 13:00 Відповісти
Скільки підконтрольних н/п Луганщини зараз при найвеличнішому і скільки було при баригах?
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13.07.2022 13:02 Відповісти
Наші хлопці , це патріоти і Героі нашоі краіни , тому захищають кожний
клаптик нашоі землі 👍🏼💪✊🙏🏼❤️
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13.07.2022 13:08 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.07.2022 13:20 Відповісти
 
 