Два населених пункти Луганщини підконтрольні Україні, ЗСУ тримають оборону, - Гайдай
Українські захисники тримають оборону на околицях Луганської області.
Про це заявив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"ЗСУ тримають оборону на околицях Луганщини - два населених пункти області підконтрольні Уряду", - зазначив очільник ОВА.
Водночас, продовжив Гайдай, з окупованих територій рашисти вивозять зерно КамАЗами.
Також загарбники впроваджують на окупованих територіях свого мобільного оператора.
"Російська армія знищила в великих містах склади з продуктами харчування, магазини і ринки - населені пункти на межі гуманітарної катастрофи. У Рубіжному та Лисичанську зруйнована система централізованого газопостачання, для її відновлення необхідні значні кошти", - додав глава ОВА.
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Пусть попросится на должность руководителя луганского подпольного облсовета и организовывает в качестве такового сопротивление оккупантам на захваченной территории.
клаптик нашоі землі 👍🏼💪✊🙏🏼❤️