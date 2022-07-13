Два населенных пункта Луганщины подконтрольны Украине, ВСУ держат оборону, - Гайдай
Украинские защитники держат оборону в окрестностях Луганской области.
Об этом заявил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"ВСУ держат оборону в окрестностях Луганщины - два населенных пункта области подконтрольны Правительству", - отметил глава ОВА.
В то же время, продолжил Гайдай, с оккупированных территорий рашисты вывозят зерно КамАЗами.
Также захватчики внедряют на оккупированных территориях мобильного оператора.
"Российская армия уничтожила в крупных городах склады с продуктами питания, магазины и рынки – населенные пункты на грани гуманитарной катастрофы. В Рубежном и Лисичанске разрушена система централизованного газоснабжения, для ее восстановления необходимы значительные средства", – добавил глава ОВА.
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Пусть попросится на должность руководителя луганского подпольного облсовета и организовывает в качестве такового сопротивление оккупантам на захваченной территории.
клаптик нашоі землі 👍🏼💪✊🙏🏼❤️