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Новости Война
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Два населенных пункта Луганщины подконтрольны Украине, ВСУ держат оборону, - Гайдай

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Украинские защитники держат оборону в окрестностях Луганской области.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ держат оборону в окрестностях Луганщины - два населенных пункта области подконтрольны Правительству", - отметил глава ОВА.

В то же время, продолжил Гайдай, с оккупированных территорий рашисты вывозят зерно КамАЗами.

Также захватчики внедряют на оккупированных территориях мобильного оператора.

"Российская армия уничтожила в крупных городах склады с продуктами питания, магазины и рынки – населенные пункты на грани гуманитарной катастрофы. В Рубежном и Лисичанске разрушена система централизованного газоснабжения, для ее восстановления необходимы значительные средства", – добавил глава ОВА.

Смотрите: Украинские войска почти ежедневно обезвреживают вражеские ДРГ в Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Гайдая слишком много в инфорвбросах. Он что, хочет доказать свою полезность в качестве главы обласной исполнительной администрации?
Пусть попросится на должность руководителя луганского подпольного облсовета и организовывает в качестве такового сопротивление оккупантам на захваченной территории.
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13.07.2022 13:00 Ответить
Скільки підконтрольних н/п Луганщини зараз при найвеличнішому і скільки було при баригах?
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13.07.2022 13:02 Ответить
Наші хлопці , це патріоти і Героі нашоі краіни , тому захищають кожний
клаптик нашоі землі 👍🏼💪✊🙏🏼❤️
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13.07.2022 13:08 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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13.07.2022 13:20 Ответить
 
 