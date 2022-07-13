Два населенных пункта Луганщины подконтрольны Украине, ВСУ держат оборону, - Гайдай

Украинские защитники держат оборону в окрестностях Луганской области.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"ВСУ держат оборону в окрестностях Луганщины - два населенных пункта области подконтрольны Правительству", - отметил глава ОВА.

В то же время, продолжил Гайдай, с оккупированных территорий рашисты вывозят зерно КамАЗами.

Также захватчики внедряют на оккупированных территориях мобильного оператора.

"Российская армия уничтожила в крупных городах склады с продуктами питания, магазины и рынки – населенные пункты на грани гуманитарной катастрофы. В Рубежном и Лисичанске разрушена система централизованного газоснабжения, для ее восстановления необходимы значительные средства", – добавил глава ОВА.

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