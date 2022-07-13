Україна у липні розраховує отримати $4,4 млрд допомоги, - Марченко

У Міністерстві фінансів очікують, що Україна у липні отримає близько 4,4 мільярдів доларів допомоги від міжнародних партнерів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В цьому місяці ми очікуємо 4,4 мільярдів доларів. В минулому місяці ми отримали 4,4 мільярдів доларів. У травні ситуація була не така оптимістична, ми отримали всього 1,5 мільярдів доларів", - сказав Марченко.

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Він зазначив, що в уряді докладають максимуму зусиль, щоб надходження від іноземних партнерів щомісяця перевищували 4 мільярдів доларів. "Це нам дозволятиме і гривню підтримувати, і здійснювати всі необхідні виплати", - зауважив міністр.