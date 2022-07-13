Україна у липні розраховує отримати $4,4 млрд допомоги, - Марченко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
У Міністерстві фінансів очікують, що Україна у липні отримає близько 4,4 мільярдів доларів допомоги від міжнародних партнерів.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"В цьому місяці ми очікуємо 4,4 мільярдів доларів. В минулому місяці ми отримали 4,4 мільярдів доларів. У травні ситуація була не така оптимістична, ми отримали всього 1,5 мільярдів доларів", - сказав Марченко.
Він зазначив, що в уряді докладають максимуму зусиль, щоб надходження від іноземних партнерів щомісяця перевищували 4 мільярдів доларів. "Це нам дозволятиме і гривню підтримувати, і здійснювати всі необхідні виплати", - зауважив міністр.
Топ коментарі
+12 5 копійок
показати весь коментар13.07.2022 20:32
+11 Старый зольдат
показати весь коментар13.07.2022 20:48
+9 Мирон Левицький 97d5f3f1
показати весь коментар13.07.2022 20:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
еще какие нибудь долги бене спишут...
1) Відібрати у рос олігархів всі активи
2) Заборонити російським чиновникам виїзджати в країни заходу
3) Вишвирнути дітей рос чиновників з усіх країн заходу, з відбором їх майна і активів
4) Конфіскація російського золото-валютного резерву.
4.1) Конфіскація майна держави росія у всіх країнах заходу.
5) Ембарго на рос нафту у всіх країнах заходу
6) Ембарго на рос газ у всіх країнах заходу
7) Ембарго на рос метал
8) Ембарго на продукцію російської хімічної промисловості (або краще ввести 100% ввізно мито, бо може є незамінювані товари)
9) Заборона російським фурам в'їзджати в європу, заборона рос кораблям причалючати до портів європи. заборона росії возити свої товари в європу літаками.
10) Повна заборона на ввіз російських товарів в усі країни заходу.
11) Заборона постачання в росію західних електронних компонентів