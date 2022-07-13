УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5646 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
1 669 25
Мінфін (781) допомога (5194) фінансування (999) фінанси (123) Марченко Сергій (319)

Україна у липні розраховує отримати $4,4 млрд допомоги, - Марченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

доллар

У Міністерстві фінансів очікують, що Україна у липні отримає близько 4,4 мільярдів доларів допомоги від міжнародних партнерів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"В цьому місяці ми очікуємо 4,4 мільярдів доларів. В минулому місяці ми отримали 4,4 мільярдів доларів. У травні ситуація була не така оптимістична, ми отримали всього 1,5 мільярдів доларів", - сказав Марченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримала від Японії додаткові $500 млн, - Мінфін

Він зазначив, що в уряді докладають максимуму зусиль, щоб надходження від іноземних партнерів щомісяця перевищували 4 мільярдів доларів. "Це нам дозволятиме і гривню підтримувати, і здійснювати всі необхідні виплати", - зауважив міністр.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
В зеленому болоті пожвавлення. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
показати весь коментар
13.07.2022 20:32
+11
Ну да, Украина рассчитывает получить помощь и в то же время суд списывает долги перед бюджетом другу Zеленского Игорвалеричу Коломойскому. И уже не в первый раз за три года у власти Владимисаныча. совпадение?
показати весь коментар
13.07.2022 20:48
+9
Хай Боневтік і зелена шобла скинеться.
показати весь коментар
13.07.2022 20:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай Боневтік і зелена шобла скинеться.
показати весь коментар
13.07.2022 20:18 Відповісти
хватит щеневтіку и шобле на месяц разве?
показати весь коментар
13.07.2022 20:19 Відповісти
хватит...
еще какие нибудь долги бене спишут...
показати весь коментар
13.07.2022 21:56 Відповісти
Я тільки не розумію,чому такий високий курс долара,адже значні надходження тільки у валюті
показати весь коментар
13.07.2022 20:19 Відповісти
Потому что они грабят людей и бизнес.
показати весь коментар
13.07.2022 20:21 Відповісти
Да пусть грабят.
показати весь коментар
13.07.2022 20:37 Відповісти
Власть нужно было сразу на место поставить,но решили лохи с секты 73%,что не время,можно еще пососать,не привыкать
показати весь коментар
13.07.2022 20:50 Відповісти
Это американские деньги. Зелень видать не читала историю Лазаренко и не видит разницы между обворовыванием украинцев и американцев. Хоть один казнокрад поехал на передок посмотреть плоды своих деяний? Это же из рук дело 30 лет уничтожать оборонку, грабить людей. Надеюсь на то время, всех их ждет участь Муссолини.
показати весь коментар
13.07.2022 20:55 Відповісти
Падіння економіки 50%. Зараз it та аграрії кормлять країну. Якби не західні партнери, то зараз був би курс 150
показати весь коментар
13.07.2022 21:49 Відповісти
не меньше 300. как в Венесуэле
показати весь коментар
13.07.2022 22:18 Відповісти
держите Беню семеро
показати весь коментар
13.07.2022 20:21 Відповісти
Повний пакет санкцій, який потрібно ввести проти росії (дещо вже реалізовано):

1) Відібрати у рос олігархів всі активи

2) Заборонити російським чиновникам виїзджати в країни заходу

3) Вишвирнути дітей рос чиновників з усіх країн заходу, з відбором їх майна і активів

4) Конфіскація російського золото-валютного резерву.

4.1) Конфіскація майна держави росія у всіх країнах заходу.

5) Ембарго на рос нафту у всіх країнах заходу

6) Ембарго на рос газ у всіх країнах заходу

7) Ембарго на рос метал

8) Ембарго на продукцію російської хімічної промисловості (або краще ввести 100% ввізно мито, бо може є незамінювані товари)

9) Заборона російським фурам в'їзджати в європу, заборона рос кораблям причалючати до портів європи. заборона росії возити свої товари в європу літаками.

10) Повна заборона на ввіз російських товарів в усі країни заходу.

11) Заборона постачання в росію західних електронних компонентів
показати весь коментар
13.07.2022 20:22 Відповісти
То есть Вы хотите практически за бесплатно отдать россии её нефть, газ, металл? А чем вас вариант с зелёными фантиками не устраивает? Ведь в таком случае, ГСМ, удобрения, металлургия, продукты нефтехимии, пластмассы, трубы, плёнки и упаковка и кабели и зонтики и тапочки и краски и косметика и шины и даже латекс для презервативов будет производиться в росии а не в европе. Там будет безработица, социальная нестабильность, а в россии наоборот. И Китай и Индия и многие другие по росту ВВП догонят и перегонят и ЕС и штаты. А кто же тогда будет помогать Украине?
показати весь коментар
20.07.2022 19:16 Відповісти
шо там малюська з вип-камерами?штыры лярда пиндосских рублей одобряет?
показати весь коментар
13.07.2022 20:22 Відповісти
За двома зайцями поженешся не спіймаєш жодного. 4.4 млрд валюти + 4 млрд експортної виручки. Все має йти на спецрахунок міноборони. На розвиток озброєнь яке через інстинкт самозбереження примусить рашистів до "жесту доброї волі".
показати весь коментар
13.07.2022 20:29 Відповісти
А коли Беня вкрадені 5 млрд. поверне?
показати весь коментар
13.07.2022 20:31 Відповісти
В зеленому болоті пожвавлення. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
показати весь коментар
13.07.2022 20:32 Відповісти
Може краще не списувати борги коломойського,
показати весь коментар
13.07.2022 20:38 Відповісти
А у бени сколько? На краску для покраски ларька он скинется?
показати весь коментар
13.07.2022 20:38 Відповісти
У него сегодня праздник. Ему суд списал долги перед бюджетом. А мы и дальше будем скидываться ВСУ на дроны, пикапы и т.д.
показати весь коментар
13.07.2022 20:50 Відповісти
Мобилизированные и дальше будут себе одежду покупать, плитоноски, разгрузки и так далее.
показати весь коментар
13.07.2022 20:56 Відповісти
там всё было пушисто и будет..покы якэсь торнадо нэ прышле бухгалтера..
показати весь коментар
13.07.2022 20:52 Відповісти
Ну да, Украина рассчитывает получить помощь и в то же время суд списывает долги перед бюджетом другу Zеленского Игорвалеричу Коломойскому. И уже не в первый раз за три года у власти Владимисаныча. совпадение?
показати весь коментар
13.07.2022 20:48 Відповісти
якщо єрмака з татаровим найближчими тижнями не приберуть з ОП може бути і нуль цілих ,куй десятих
показати весь коментар
13.07.2022 21:54 Відповісти
 
 