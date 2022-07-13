Украина в июле рассчитывает получить $4,4 млрд помощи, - Марченко
В Министерстве финансов ожидают, что Украина в июле получит около 4,4 млрд долларов помощи от международных партнеров.
Об этом в эфире телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В этом месяце мы ожидаем 4,4 млрд долл. В прошлом месяце мы получили 4,4 млрд долл. В мае ситуация была не столь оптимистичная, мы получили всего 1,5 млрд долл.", - сказал Марченко.
Он отметил, что в правительстве прилагают максимум усилий, чтобы поступления от иностранных партнеров ежемесячно превышали 4 млрд долл. "Это нам позволит и гривню поддерживать, и осуществлять все необходимые выплаты", - отметил министр.
Топ комментарии
+12 5 копійок
показать весь комментарий13.07.2022 20:32
+11 Старый зольдат
показать весь комментарий13.07.2022 20:48
+9 Мирон Левицький #513800
показать весь комментарий13.07.2022 20:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
еще какие нибудь долги бене спишут...
1) Відібрати у рос олігархів всі активи
2) Заборонити російським чиновникам виїзджати в країни заходу
3) Вишвирнути дітей рос чиновників з усіх країн заходу, з відбором їх майна і активів
4) Конфіскація російського золото-валютного резерву.
4.1) Конфіскація майна держави росія у всіх країнах заходу.
5) Ембарго на рос нафту у всіх країнах заходу
6) Ембарго на рос газ у всіх країнах заходу
7) Ембарго на рос метал
8) Ембарго на продукцію російської хімічної промисловості (або краще ввести 100% ввізно мито, бо може є незамінювані товари)
9) Заборона російським фурам в'їзджати в європу, заборона рос кораблям причалючати до портів європи. заборона росії возити свої товари в європу літаками.
10) Повна заборона на ввіз російських товарів в усі країни заходу.
11) Заборона постачання в росію західних електронних компонентів