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Украина в июле рассчитывает получить $4,4 млрд помощи, - Марченко

доллар

В Министерстве финансов ожидают, что Украина в июле получит около 4,4 млрд долларов помощи от международных партнеров.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом месяце мы ожидаем 4,4 млрд долл. В прошлом месяце мы получили 4,4 млрд долл. В мае ситуация была не столь оптимистичная, мы получили всего 1,5 млрд долл.", - сказал Марченко.

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Он отметил, что в правительстве прилагают максимум усилий, чтобы поступления от иностранных партнеров ежемесячно превышали 4 млрд долл. "Это нам позволит и гривню поддерживать, и осуществлять все необходимые выплаты", - отметил министр.

Минфин (1556) помощь (7784) финансирование (1795) финансы (344) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+12
В зеленому болоті пожвавлення. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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13.07.2022 20:32
+11
Ну да, Украина рассчитывает получить помощь и в то же время суд списывает долги перед бюджетом другу Zеленского Игорвалеричу Коломойскому. И уже не в первый раз за три года у власти Владимисаныча. совпадение?
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13.07.2022 20:48
+9
Хай Боневтік і зелена шобла скинеться.
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13.07.2022 20:18
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Хай Боневтік і зелена шобла скинеться.
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13.07.2022 20:18 Ответить
хватит щеневтіку и шобле на месяц разве?
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13.07.2022 20:19 Ответить
хватит...
еще какие нибудь долги бене спишут...
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13.07.2022 21:56 Ответить
Я тільки не розумію,чому такий високий курс долара,адже значні надходження тільки у валюті
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13.07.2022 20:19 Ответить
Потому что они грабят людей и бизнес.
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13.07.2022 20:21 Ответить
Да пусть грабят.
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13.07.2022 20:37 Ответить
Власть нужно было сразу на место поставить,но решили лохи с секты 73%,что не время,можно еще пососать,не привыкать
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13.07.2022 20:50 Ответить
Это американские деньги. Зелень видать не читала историю Лазаренко и не видит разницы между обворовыванием украинцев и американцев. Хоть один казнокрад поехал на передок посмотреть плоды своих деяний? Это же из рук дело 30 лет уничтожать оборонку, грабить людей. Надеюсь на то время, всех их ждет участь Муссолини.
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13.07.2022 20:55 Ответить
Падіння економіки 50%. Зараз it та аграрії кормлять країну. Якби не західні партнери, то зараз був би курс 150
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13.07.2022 21:49 Ответить
не меньше 300. как в Венесуэле
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13.07.2022 22:18 Ответить
держите Беню семеро
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13.07.2022 20:21 Ответить
Повний пакет санкцій, який потрібно ввести проти росії (дещо вже реалізовано):

1) Відібрати у рос олігархів всі активи

2) Заборонити російським чиновникам виїзджати в країни заходу

3) Вишвирнути дітей рос чиновників з усіх країн заходу, з відбором їх майна і активів

4) Конфіскація російського золото-валютного резерву.

4.1) Конфіскація майна держави росія у всіх країнах заходу.

5) Ембарго на рос нафту у всіх країнах заходу

6) Ембарго на рос газ у всіх країнах заходу

7) Ембарго на рос метал

8) Ембарго на продукцію російської хімічної промисловості (або краще ввести 100% ввізно мито, бо може є незамінювані товари)

9) Заборона російським фурам в'їзджати в європу, заборона рос кораблям причалючати до портів європи. заборона росії возити свої товари в європу літаками.

10) Повна заборона на ввіз російських товарів в усі країни заходу.

11) Заборона постачання в росію західних електронних компонентів
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13.07.2022 20:22 Ответить
То есть Вы хотите практически за бесплатно отдать россии её нефть, газ, металл? А чем вас вариант с зелёными фантиками не устраивает? Ведь в таком случае, ГСМ, удобрения, металлургия, продукты нефтехимии, пластмассы, трубы, плёнки и упаковка и кабели и зонтики и тапочки и краски и косметика и шины и даже латекс для презервативов будет производиться в росии а не в европе. Там будет безработица, социальная нестабильность, а в россии наоборот. И Китай и Индия и многие другие по росту ВВП догонят и перегонят и ЕС и штаты. А кто же тогда будет помогать Украине?
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20.07.2022 19:16 Ответить
шо там малюська з вип-камерами?штыры лярда пиндосских рублей одобряет?
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13.07.2022 20:22 Ответить
За двома зайцями поженешся не спіймаєш жодного. 4.4 млрд валюти + 4 млрд експортної виручки. Все має йти на спецрахунок міноборони. На розвиток озброєнь яке через інстинкт самозбереження примусить рашистів до "жесту доброї волі".
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13.07.2022 20:29 Ответить
А коли Беня вкрадені 5 млрд. поверне?
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13.07.2022 20:31 Ответить
В зеленому болоті пожвавлення. Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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13.07.2022 20:32 Ответить
Може краще не списувати борги коломойського,
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13.07.2022 20:38 Ответить
А у бени сколько? На краску для покраски ларька он скинется?
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13.07.2022 20:38 Ответить
У него сегодня праздник. Ему суд списал долги перед бюджетом. А мы и дальше будем скидываться ВСУ на дроны, пикапы и т.д.
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13.07.2022 20:50 Ответить
Мобилизированные и дальше будут себе одежду покупать, плитоноски, разгрузки и так далее.
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13.07.2022 20:56 Ответить
там всё было пушисто и будет..покы якэсь торнадо нэ прышле бухгалтера..
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13.07.2022 20:52 Ответить
Ну да, Украина рассчитывает получить помощь и в то же время суд списывает долги перед бюджетом другу Zеленского Игорвалеричу Коломойскому. И уже не в первый раз за три года у власти Владимисаныча. совпадение?
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13.07.2022 20:48 Ответить
якщо єрмака з татаровим найближчими тижнями не приберуть з ОП може бути і нуль цілих ,куй десятих
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13.07.2022 21:54 Ответить
 
 