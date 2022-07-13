Украина в июле рассчитывает получить $4,4 млрд помощи, - Марченко

В Министерстве финансов ожидают, что Украина в июле получит около 4,4 млрд долларов помощи от международных партнеров.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом месяце мы ожидаем 4,4 млрд долл. В прошлом месяце мы получили 4,4 млрд долл. В мае ситуация была не столь оптимистичная, мы получили всего 1,5 млрд долл.", - сказал Марченко.

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Он отметил, что в правительстве прилагают максимум усилий, чтобы поступления от иностранных партнеров ежемесячно превышали 4 млрд долл. "Это нам позволит и гривню поддерживать, и осуществлять все необходимые выплаты", - отметил министр.