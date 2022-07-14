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Новини Війна в Україні
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Австралія (260) захист (95) МАГАТЕ (386) радіація (164) Франція (1975) Рафаель Гроссі (175)

Австралія і Франція передали Україні засоби радіаційного захисту і моніторингу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

магате

Україна отримала велику кількість засобів радіаційного захисту та обладнання для радіаційного моніторингу від Австралії і Франції через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це у четвер заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він уточнив, що йдеться про засоби індивідуального захисту, понад 160 дозиметрів і монітори радіаційного забруднення. Австралія передала своє обладнання безоплатно, тоді як у Франції його придбало МАГАТЕ.

"Це значний крок у нашій спільній допомозі Україні з тим, щоб зменшити ризик ядерного інциденту або радіологічної надзвичайної ситуації", – сказав Гроссі й додав, що це перша партія допомоги, передана Україні через Мережу реагування й допомоги МАГАТЕ (RANET).

До складу RANET на сьогодні входять 12 країн, зокрема Австралія і Франція. Мережа допомагає Україні з радіологічною безпекою в умовах бойових дій.

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Гендиректор МАГАТЕ окремо згадав ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яка вже чотири місяці перебуває під російською окупацією. За словами Гроссі, інспектори МАГАТЕ досі не змогли здійснити візит на об’єкт, щоб переконатися в його безпеці.

Українська сторона стверджує, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається вкрай складною, оскільки російські військові здійснюють постійний тиск на персонал, який її обслуговує.

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Топ коментарі
+6
просто ******* подгон против радиации
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14.07.2022 20:35
+4
низько кланяємося, дуже дякуємо
(знущання якесь, чи що)
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14.07.2022 20:34
+4
"...зменшити ризик ядерного інциденту..." ???? Це шо за брєд??? Після такого інциденту вам мерзотникам ще тільки залишиться для повної допомоги висловити глибоке занепокоєння.
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14.07.2022 20:45
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низько кланяємося, дуже дякуємо
(знущання якесь, чи що)
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14.07.2022 20:34 Відповісти
просто ******* подгон против радиации
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14.07.2022 20:35 Відповісти
а що з ним робити,пити чи натератись?)))
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14.07.2022 20:41 Відповісти
Ээ надо знать такое парень. Как только херанула станция или ядерная боеголовка, то капель 50 йода в воду капнуть и выпить.Или в таблетках йод, удобней. Чем быстрей выпьеш, тем больше шансов спасти жизнь. При радиации радиактивный йод убивает щитовидку и человеку 100% гайки, а этот йод принятый первее защищает. Вроде в этом смысл.
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14.07.2022 20:53 Відповісти
В таблетках он еще и вкусный. В 86 нам, детям, скармливали вкусные белые таблеточки. А мы даже не знали что это и зачем.
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14.07.2022 21:11 Відповісти
Знають, що нас чекає
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14.07.2022 20:44 Відповісти
"...зменшити ризик ядерного інциденту..." ???? Це шо за брєд??? Після такого інциденту вам мерзотникам ще тільки залишиться для повної допомоги висловити глибоке занепокоєння.
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14.07.2022 20:45 Відповісти
Зі складів радянські ОЗК і протигази підігнали? )
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14.07.2022 20:48 Відповісти
Та на#уй воно треба??? Ви ПРО давайте. Бо в нас дебіли три роки асфальт клали.
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14.07.2022 20:50 Відповісти
Классный подгон от партнёров.
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14.07.2022 20:53 Відповісти
Смоленская АЭС, Нововоронежская, Курская и Ростовская... Сразу 4 АЭС возле украинской границы + г.Курчатов со всякой радиационной хренью и лабами...

Епануть ХАММЕРСАМИ, Точкой У, Гарпунами, Нептуна и всем всем что есть... по одному из этих объектов(а можно и по всех сразу) и ЯО Украине не нужно.....

Перефразируя слова )(уйла.... ЗАЧЕМ УКРАИНЦАМ ТАКОЙ МИР ГДЕ КИЕВА И ЛЬВОВА НЕ БУДЕТ?
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14.07.2022 20:54 Відповісти
Бункеры за Уралом, в горах. Туда надо в первую очередь.
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14.07.2022 20:57 Відповісти
Э-э-э...не нужно все сваливать на Путина...Русский народ такой... со гнильцой... Путин говорит и делает только то, что русскому нравится....
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14.07.2022 21:03 Відповісти
Краще б атомну зброю. Все одно буде ядерна війна. Навіщо тягнути час. Подобається як вбивають беззбройних?
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14.07.2022 20:56 Відповісти
Третя світова просто так не закінчиться, якщо ***** не приберуть по тихому...
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14.07.2022 20:58 Відповісти
 
 