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Новости Война в Украине
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Австралия (386) защита (155) МАГАТЭ (262) радиация (313) Франция (3083) Рафаэль Гросси (107)

Австралия и Франция передали Украине средства радиационной защиты и мониторинга

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

магате

Украина получила большое количество средств радиационной защиты и оборудования радиационного мониторинга от Австралии и Франции через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом в четверг заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он уточнил, что речь идет о средствах индивидуальной защиты, более 160 дозиметров и мониторах радиационного загрязнения. Австралия передала свое оборудование бесплатно, тогда как во Франции его приобрело МАГАТЭ.

"Это значительный шаг в нашей совместной помощи Украине с тем, чтобы уменьшить риск ядерного инцидента или радиологической чрезвычайной ситуации", - сказал Гросси и добавил, что это первая партия помощи, переданная Украине через Сеть реагирования и помощи МАГАТЭ (RANET).

В состав RANET на сегодняшний день входят 12 стран, в том числе Австралия и Франция. Сеть помогает Украине с радиологической безопасностью в условиях боевых действий.

Читайте: Риск аварии на Запорожской АЭС из-за российских оккупантов растет с каждым днем, – директор МАГАТЭ Гросси

Гендиректор МАГАТЭ отдельно упомянул ситуацию на Запорожской атомной электростанции, которая уже четыре месяца находится под российской оккупацией. По словам Гросси, инспекторы МАГАТЭ до сих пор не смогли совершить визит на объект, чтобы убедиться в его безопасности.

Украинская сторона утверждает, что ситуация на Запорожской АЭС остается крайне сложной, поскольку российские военные оказывают постоянное давление на обслуживающий ее персонал.

Также читайте: Утраченная связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ восстановлена, - "Энергоатом"
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Топ комментарии
+6
просто ******* подгон против радиации
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14.07.2022 20:35
+4
низько кланяємося, дуже дякуємо
(знущання якесь, чи що)
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14.07.2022 20:34
+4
"...зменшити ризик ядерного інциденту..." ???? Це шо за брєд??? Після такого інциденту вам мерзотникам ще тільки залишиться для повної допомоги висловити глибоке занепокоєння.
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14.07.2022 20:45
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низько кланяємося, дуже дякуємо
(знущання якесь, чи що)
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14.07.2022 20:34 Ответить
просто ******* подгон против радиации
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14.07.2022 20:35 Ответить
а що з ним робити,пити чи натератись?)))
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14.07.2022 20:41 Ответить
Ээ надо знать такое парень. Как только херанула станция или ядерная боеголовка, то капель 50 йода в воду капнуть и выпить.Или в таблетках йод, удобней. Чем быстрей выпьеш, тем больше шансов спасти жизнь. При радиации радиактивный йод убивает щитовидку и человеку 100% гайки, а этот йод принятый первее защищает. Вроде в этом смысл.
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14.07.2022 20:53 Ответить
В таблетках он еще и вкусный. В 86 нам, детям, скармливали вкусные белые таблеточки. А мы даже не знали что это и зачем.
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14.07.2022 21:11 Ответить
Знають, що нас чекає
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14.07.2022 20:44 Ответить
"...зменшити ризик ядерного інциденту..." ???? Це шо за брєд??? Після такого інциденту вам мерзотникам ще тільки залишиться для повної допомоги висловити глибоке занепокоєння.
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14.07.2022 20:45 Ответить
Зі складів радянські ОЗК і протигази підігнали? )
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14.07.2022 20:48 Ответить
Та на#уй воно треба??? Ви ПРО давайте. Бо в нас дебіли три роки асфальт клали.
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14.07.2022 20:50 Ответить
Классный подгон от партнёров.
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14.07.2022 20:53 Ответить
Смоленская АЭС, Нововоронежская, Курская и Ростовская... Сразу 4 АЭС возле украинской границы + г.Курчатов со всякой радиационной хренью и лабами...

Епануть ХАММЕРСАМИ, Точкой У, Гарпунами, Нептуна и всем всем что есть... по одному из этих объектов(а можно и по всех сразу) и ЯО Украине не нужно.....

Перефразируя слова )(уйла.... ЗАЧЕМ УКРАИНЦАМ ТАКОЙ МИР ГДЕ КИЕВА И ЛЬВОВА НЕ БУДЕТ?
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14.07.2022 20:54 Ответить
Бункеры за Уралом, в горах. Туда надо в первую очередь.
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14.07.2022 20:57 Ответить
Э-э-э...не нужно все сваливать на Путина...Русский народ такой... со гнильцой... Путин говорит и делает только то, что русскому нравится....
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14.07.2022 21:03 Ответить
Краще б атомну зброю. Все одно буде ядерна війна. Навіщо тягнути час. Подобається як вбивають беззбройних?
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14.07.2022 20:56 Ответить
Третя світова просто так не закінчиться, якщо ***** не приберуть по тихому...
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14.07.2022 20:58 Ответить
 
 