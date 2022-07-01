Утраченная связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ восстановлена, - "Энергоатом"

1 июля 2022 года НАЭК "Энергоатом" собственными усилиями возобновил утраченную связь между Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ),

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила компания.

Как пояснили в "Энергоатоме", МАГАТЭ потеряла дистанционную связь со своей системой наблюдения за гарантиями ядерной безопасности, установленной на ЗАЭС для мониторинга ядерного материала, из-за отключения оккупантами в Энергодаре всех украинских операторов мобильной связи, в том числе и "Водафона", с которым у агентства действует контракт на передачу данных.

"Несмотря на то, что мобильные сети отечественных операторов до сих пор не работают, "Энергоатом" возобновил связь между ЗАЭС и МАГАТЭ. Все данные обязательного мониторинга передаются, и Агентство подтвердило их получение", - подчеркнули в НАЭК.

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Как сообщалось, 25 июня МАГАТЭ вторично потеряло отдаленную связь со своими системами наблюдения за гарантиями ядерной безопасности, установленными на ЗАЭС.

"Тот факт, что передача данных наших дистанционных гарантий снова прекращается – второй раз за последний месяц – только добавляет срочности отправки нашей миссии на ЗАЭС", – сказал генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси, слова которого приводятся в обновлении по Украине на сайте агентства 29 июня.

При этом уточняется, что связь была утрачена "из-за нарушения систем связи на объекте".

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Настаивая на организации визита на ЗАЭС, Гросси подчеркнул, что его инспекторы могут выполнять важную работу по верификации ядерного материала только тогда, когда они непосредственно находятся на площадке ядерного объекта.

По его словам, истекает время для проведения физической инвентаризации на ЗАЭС, период которой не может превышать установленной продолжительности.

Как сообщалось, 12 июня захваченная войсками РФ Запорожская АЭС возобновила передачу данных о состоянии ядерных материалов МАГАТЭ, прекратившуюся с 30 мая 2022 года в связи с отключением российскими оккупантами мобильного оператора "Водафон", с которым агентство имеет контракт на передачу этих данных.

Гросси неоднократно настаивал на необходимости визита инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС, но Украина выступала против организации такого визита во время оккупации, считая его неприемлемым при таких условиях и призывая МАГАТЭ к решительным действиям по освобождению АЭС от оккупантов.

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