Втрачений зв'язок між Запорізькою АЕС та МАГАТЕ відновлено, - "Енергоатом"

1 липня 2022 року, НАЕК "Енергоатом" власними зусиллями відновив втрачений зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ),

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила компанія.

Як пояснили в "Енергоатомі", МАГАТЕ втратила дистанційний зв'язок зі своєю системою спостереження за гарантіями ядерної безпеки, встановленою на ЗАЕС для моніторингу ядерного матеріалу, через відключення окупантами в Енергодарі всіх українських операторів мобільного зв'язку, у тому числі і "Водафону", із яким у агентства діє договір передання даних.

"Незважаючи на те, що мобільні мережі вітчизняних операторів досі не працюють, "Енергоатом" відновив зв'язок між ЗАЕС та МАГАТЕ. Усі дані обов'язкового моніторингу передаються, і Агентство підтвердило їх отримання", - наголосили в НАЕК.

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Як повідомлялося, 25 червня МАГАТЕ вдруге втратило віддалений зв'язок зі своїми системами спостереження за гарантіями ядерної безпеки, встановленими на ЗАЕС.

"Той факт, що передача даних наших дистанційних гарантій знову припиняється – вдруге за останній місяць – лише додає терміновості відправки нашої місії на ЗАЕС", – сказав генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі, слова якого наводяться в оновленні з України на сайті агентства 29 червня.

При цьому уточнюється, що зв'язок було втрачено "через порушення систем зв'язку на об'єкті".

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Наполягаючи на організації візиту на ЗАЕС, Гроссі наголосив, що його інспектори можуть виконувати важливу роботу з верифікації ядерного матеріалу лише тоді, коли вони безпосередньо перебувають на майданчику ядерного об'єкта.

За його словами, спливає час для проведення фізичної інвентаризації на ЗАЕС, період якої не може перевищувати встановлену тривалість.

Як повідомлялося, 12 червня захоплена військами РФ Запорізька АЕС відновила передання даних про стан ядерних матеріалів МАГАТЕ, яка припинилася з 30 травня 2022 у зв'язку з відключенням російськими окупантами мобільного оператора "Водафон", з яким агентство має контракт на передачу цих даних.

Гроссі неодноразово наполягав на необхідності візиту інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС, але Україна виступала проти організації такого візиту під час окупації, вважаючи його неприйнятним за таких умов та закликаючи МАГАТЕ до рішучих дій щодо звільнення АЕС від окупантів.

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