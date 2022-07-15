Спеціальний трибунал щодо російської агресії має бути створений якнайшвидше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спеціальний трибунал щодо розслідування російських злочинів в Україні має бути створений якнайшвидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму зверненні.

Зеленський нагадав, що "внаслідок лише одного ракетного удару по Вінниці вбито 23 людей, трьох дітей до 10 років, і це, на жаль, не остаточна кількість. Одна з ракет знищила медичний центр "Нейромед".

"Якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі чи Дрездені, як це було б названо? Хіба не тероризмом? Росія обірвала життя дівчинки тоді, як у Нідерландах, у Гаазі відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоби кожен російський військовий був покараний", - сказав він.

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Після цього, сказав також президент, "ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України".

Він також наголосив на необхідності "запровадити такі обмеження російського енергетичного експорту, який не дозволять терористам покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти".

Насамкінець він звернувся до екіпажу підводного човна, з якого було випущено ракети по Вінниці. "Хочу, щоб команда цієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує", - заявив він.

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