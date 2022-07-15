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Вінниця (433) Зеленський (17531) обстріл (21411)

Спеціальний трибунал щодо російської агресії має бути створений якнайшвидше, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спеціальний трибунал щодо розслідування російських злочинів в Україні має бути створений якнайшвидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму зверненні. 

Зеленський нагадав, що "внаслідок лише одного ракетного удару по Вінниці вбито 23 людей, трьох дітей до 10 років, і це, на жаль, не остаточна кількість. Одна з ракет знищила медичний центр "Нейромед".

"Якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі чи Дрездені, як це було б названо? Хіба не тероризмом? Росія обірвала життя дівчинки тоді, як у Нідерландах, у Гаазі відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоби кожен російський військовий був покараний", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Вінниці довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом, - Зеленський. ВIДЕО

Після цього, сказав також президент, "ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України".

Він також наголосив на необхідності "запровадити такі обмеження російського енергетичного експорту, який не дозволять терористам покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти".

Насамкінець він звернувся до екіпажу підводного човна, з якого було випущено ракети по Вінниці. "Хочу, щоб команда цієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За ці звірства винні будуть покарані, - Євросоюз про обстріл Вінниці

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Я досі повірити не можу, що Україну зжирає найстрашніша війна, і дебіла вибрали президентом.
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14.07.2022 23:38
+22
а по Елдаку когда будет требунал?
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14.07.2022 23:48
+12
Без робочого механізму екстрадиції злочинців з рашки, цей трибунал буде пустим місцем.
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14.07.2022 23:37
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Без робочого механізму екстрадиції злочинців з рашки, цей трибунал буде пустим місцем.
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14.07.2022 23:37 Відповісти
Bін же тільки сьогодні висловився на тему , що ніякі суди всесвітні не зможуть охопити всіх російських військових кримінальних лиходіїв . А через годину говорить зовсім протилежне, ось уже порожня голова з діркою для рота, що туди вкладають, то й несе в ефірі.
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15.07.2022 00:40 Відповісти
Для початку треба САП запустити і не давати вказівок Конгресу.
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15.07.2022 08:08 Відповісти
Може пора відповідати по їх території військових частин, до трибуналу далеко
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14.07.2022 23:37 Відповісти
давно час, але комплекс цього малороса перед метрополією не дозволяє йому віддати такий наказ.
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14.07.2022 23:41 Відповісти
Військові бачать цілі, можуть до них дістати, але не стріляють тому що якийсь квартальний дурник так сказав? Не вірю
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14.07.2022 23:42 Відповісти
а ти повір,бо від Харкова до белгорода спокійно дістає навіть точка-у,так що навіть без західної зброї нам є чим їм ввалити... Так само і по мозирю
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14.07.2022 23:54 Відповісти
скоріше - комплекс д'Ермака, не дозволяє.....
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14.07.2022 23:46 Відповісти
І щодо зелепіторів за оманські договвірняки
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14.07.2022 23:37 Відповісти
Мінські домовленості погані, Турецькі хороші. Не переплутайте
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14.07.2022 23:53 Відповісти
Я досі повірити не можу, що Україну зжирає найстрашніша війна, і дебіла вибрали президентом.
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14.07.2022 23:38 Відповісти
он считает себя героем.
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14.07.2022 23:41 Відповісти
гірше що і на Заході багато хто вважає його героєм.

Уявляю, який там почнеться шум, коли український народ його судитиме за асфальт замість оборони - за геноцид українців на рівні з путіним.
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14.07.2022 23:47 Відповісти
Повірте, його ще на другий термін виберуть.
Дурнів, що слухають його маячню, вистачає.
А вибори скоро…
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14.07.2022 23:48 Відповісти
А во время войны с выборами как?
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15.07.2022 00:06 Відповісти
а ніяк..при війні чи воєнному стані - вибори, перевибори, довибори - від преза, вр і до селищної ради заборонені законодавством. у раз чого - обов'язки преза може виконувати голова або спікер вр..але, през в одне рило може розпустити вр і керувати країною одноособно
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15.07.2022 01:30 Відповісти
Вибачте, але не нагадаєте, кому Україна оголосила війну? В нас війни і досі немає, а є просто военний стан
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15.07.2022 07:15 Відповісти
Не проводяться під час воєнного стану.
Точніше, можна проводити, але можна і перенести.
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15.07.2022 13:57 Відповісти
в нього комплекс Наполеона...то до психіатрів..він же ніяк з ролей своїх не випаде
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15.07.2022 01:26 Відповісти
Уявляю гіпотетичну річ - на засіданні спеціального трибуналу присутній в якості обвинуваченого Путін Патрушев Шойгу і хтось ще Викликають свідком "Блазня" Він виходить на трибуну для дачі свідчень Встає Патрушев і заявляє: "Пазвольте! Так какой же он свидетель? Мы же с ним обо всём ещё в Омане договорились - он разваливает Украину а мы её беспрепятственно аккупируем! И деньги за это ему заплатили!"
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15.07.2022 06:50 Відповісти
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14.07.2022 23:42 Відповісти
Сильотка вже не допоможе, тільки
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14.07.2022 23:50 Відповісти
А він цей спіч погодив з тупиним?
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14.07.2022 23:44 Відповісти
сімонян текст готувала
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15.07.2022 01:32 Відповісти
давай, створюй трибунал з дружів, яких ти попристроював на "хлібні" посади. Головою трибуналу можеш запропонувати свого другана Дєрмака.
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14.07.2022 23:45 Відповісти
а по Елдаку когда будет требунал?
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14.07.2022 23:48 Відповісти
Коли Єрмак на горі свисне.
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14.07.2022 23:55 Відповісти
when will the tribunal for the agent callsign "trump"? His two number name is andrei fucking dick? In Ukrainian this song look like Andrei Eldak. Сaretaker of the president. Who deals with pencils
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15.07.2022 00:08 Відповісти
***** ту люсю, трамп по англицки это козырь. у меня всьо
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15.07.2022 00:09 Відповісти
А бабушки и зебилы возле телека смотря телемарафон выдохнули: "Ох *****, паря красава, как сказал, как сказал, проголосуем шоб он был царевым, будем ему ноги целовать, а маму сашу и папу римму сразу в лик святых ********"

Да, зебобы?
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14.07.2022 23:47 Відповісти
У зебобів відморожена здатність мислити. Вони здатні тільки паржать папріколу.
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14.07.2022 23:50 Відповісти
Досить скиглити. Вже час відповідати по запаребріку. Інакше до них не дійде.
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14.07.2022 23:47 Відповісти
Ты шашлыки маринуй, я ж писал шо первый шампур мой
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14.07.2022 23:49 Відповісти
А тобі відомо що найкраще маринування в газованій мінеральній воді? Ну і свпеції відповідно. М"ясо стає м"яким і смачним.
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14.07.2022 23:54 Відповісти
Дякую вам, не знала що тут на сайті ще й хорошим рецептом можна розжитися.
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15.07.2022 00:44 Відповісти
Так, це правда. Кому цікаво: свіженьке порізане м'ясо вимішую руками, а жінка добавляє сильногазовану мін.воду до тих пір, коли м'ясо вже воду не вбирає. Потім насипаю суміш спецій, їх брав на ринку у узбеків, і годин на 12 у холодильник. Якщо є можливість помішуйте раз на 2 години. Солити перед мангалом за 2 години. Кількість солі: 1-0,9% від ваги м'яса. Все!
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15.07.2022 01:15 Відповісти
Ні хрєна ти не тямиш в ковбасних обрізках! Я перепробував купу різних маринадів за життя Гімно і твоя мінералка Найкраще - розчин аскорбінової кислоти на воді або сироватці домашній Вісім таблеток ("п"ятисотка") на півлітра води Вистачає на три кілограми м"яса НЕ СОЛИТЬ при маринуванні!!!
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15.07.2022 06:58 Відповісти
Срати хтів пуйло на будь які міжнародні трибунали, він вже закусив вудила і буде нестись до того, поки не влупиться у стіну. Цією стіною доводиться бути Україні, а верховний найвеличніший довпойоп оточив себе фєдєрастовими агентами та бородатими бабусями, які розхитують ту стіну усілякими договорняками з ворогом та грабують бюджет.
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14.07.2022 23:51 Відповісти
Зівакам з заходу не дійде поки їх самих не торкнеться війна або коли буде використана ядерна зброя росією. На жаль, світ поки що вибрав переговори з кацапськими терористами заміст їх знищення! Смерть росії і кацапам!!!
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14.07.2022 23:53 Відповісти
Згідний.Але трибунал може статися тільки в одному варіанті- поразка рашки.А до того треба...,наприклад ,залізобетонні сховища будувати на неокупованих територіях для цивільних та військових.
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14.07.2022 23:54 Відповісти
антоновский мост в Херсоне взорвите. зачем рашиставм даете возможность строить инженерные укрепления вокруг Херсона и завозить боеприпасы эшелонами. или задание такое? потом как всегда объясните " прое%али"
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14.07.2022 23:54 Відповісти
З'явилася адреса виродка, який запустив сьогодні ракету з підводного човна на Винницю.
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14.07.2022 23:55 Відповісти
Лучше бы ты Комитет-Х создал. Толку больше бы было.
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14.07.2022 23:57 Відповісти
Та їм пх на твої заяви, на трибунали і на всі санкції разом взяті! Рашисти будуть закидувати ракети, обстрілювати кожного дня прикордонні міста та села і твої заклики до них не варті ні)(уя!
Ми й без тебе знаємо хто такий )(уйло разом із тваринами, які живуть на фашистському болоті!
Вони при совку напиляли зброї стільки, що вистачить на десятки років! Можеш хоч 100500 відосіків своїх показувать через кожні 10 секунд - нічого не зміниться! Крім того, ти тако ж винен у тому, що зараз відбувається і хоч.всерися і бахвалься своїм "боневтіком" із небиритою пикою, але факт є факт і твої мир-в-очах )(уйла та травневі шашлики ніхто ніколи не забуде! А Херсонщину ви зепадли здали і жертви тако ж на вашій совісті, якщо совість там у вас взагалі ще є!
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15.07.2022 00:07 Відповісти
Та яка там совість, там де совість була щось друге виросло .
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15.07.2022 00:47 Відповісти
там совість давно атрафована
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15.07.2022 01:37 Відповісти
Нельзя одной рукой переговариваться по зерну а другой требовать трибунала. Ты же всему миру этими переговорами показываешь, что это не геноцид и тотальная война, а просто недоразумение....
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15.07.2022 06:26 Відповісти
Сто процентов, нельзя еще и обеспечивать транзит газа и нефти, взорвать трубу и все быстро начнут искать альтернативу, только так
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15.07.2022 06:50 Відповісти
Как можно быстрее нужно восстанавливать свой ядерный потенциал и влупить по крупным городам рашки
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15.07.2022 06:48 Відповісти
И поручить Ермаку с Татаровым назначить туда прокурора?
Этот клоун похоже даже не подозревает, как он неприглядно выглядит. Разве шо массажисткам и кассиршам из АТБ может понравиться...
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15.07.2022 08:03 Відповісти
Арештуєш нелюдів сама?
Не проблема створити трибунал. Проблема доставити злочинців
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15.07.2022 08:31 Відповісти
Трибунал должен выяснить кто открыл границы России и запустил их. Кто виноват в трагедии Мариуполя ....
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15.07.2022 08:35 Відповісти
Кажется Этот человек употребляет какие-то препараты. Ведь сейчас идет война тоесть жизнь или смерть. Вопросы насчет трибунала это чисто послевоенные аспекты. Сейчас Зе ты должен руководить военными делами .А бить кулаком по столу -то на это всегда успеешь..
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15.07.2022 08:55 Відповісти
 
 