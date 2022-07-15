Спеціальний трибунал щодо російської агресії має бути створений якнайшвидше, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що спеціальний трибунал щодо розслідування російських злочинів в Україні має бути створений якнайшвидше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму зверненні.
Зеленський нагадав, що "внаслідок лише одного ракетного удару по Вінниці вбито 23 людей, трьох дітей до 10 років, і це, на жаль, не остаточна кількість. Одна з ракет знищила медичний центр "Нейромед".
"Якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі чи Дрездені, як це було б названо? Хіба не тероризмом? Росія обірвала життя дівчинки тоді, як у Нідерландах, у Гаазі відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоби кожен російський військовий був покараний", - сказав він.
Після цього, сказав також президент, "ні в кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України".
Він також наголосив на необхідності "запровадити такі обмеження російського енергетичного експорту, який не дозволять терористам покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти".
Насамкінець він звернувся до екіпажу підводного човна, з якого було випущено ракети по Вінниці. "Хочу, щоб команда цієї посудини, з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
Уявляю, який там почнеться шум, коли український народ його судитиме за асфальт замість оборони - за геноцид українців на рівні з путіним.
Дурнів, що слухають його маячню, вистачає.
А вибори скоро…
Точніше, можна проводити, але можна і перенести.
Да, зебобы?
Ми й без тебе знаємо хто такий )(уйло разом із тваринами, які живуть на фашистському болоті!
Вони при совку напиляли зброї стільки, що вистачить на десятки років! Можеш хоч 100500 відосіків своїх показувать через кожні 10 секунд - нічого не зміниться! Крім того, ти тако ж винен у тому, що зараз відбувається і хоч.всерися і бахвалься своїм "боневтіком" із небиритою пикою, але факт є факт і твої мир-в-очах )(уйла та травневі шашлики ніхто ніколи не забуде! А Херсонщину ви зепадли здали і жертви тако ж на вашій совісті, якщо совість там у вас взагалі ще є!
Этот клоун похоже даже не подозревает, как он неприглядно выглядит. Разве шо массажисткам и кассиршам из АТБ может понравиться...
Не проблема створити трибунал. Проблема доставити злочинців