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Новини Війна
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З території Запорізької АЕС обстрілюють Нікополь, - "Енергоатом"

ракета,обстріл

На території захопленої росіянами Запорізької АЕС російські військові встановлюють ракетні комплекси, з яких обстрілюють місто Нікополь.

Про це в ефірі телемарафону сказав президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Прямий".

"На ЗАЕС ситуація дуже напружена і з кожним днем стає все більше напружена. Туди завозиться нова техніка окупантів, в тому числі ракетні комплекси, з яких є обстріли іншого боку Дніпра – це територія Нікополя. Три дні тому була пошкоджена лінія зв’язку між Запорізькою ТЕС і Нікополем, але вона поновлена", – сказав Котін.

Також він додав, що на ЗАЕС, як і раніше, перебувають десь 500 солдат РФ. Вони контролюють фізичний периметр, там є важка техніка, вибухівка.

Читайте: На Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі запустили третій блок

Котін заявив, що "Енергоатом" чекає реакції від МАГАТЕ. Ще 3 березня була прийнята резолюція радою директорів МАГАТЕ про те, що треба звільнити всі атомні об’єкти від окупантів і забезпечити контроль за ними з боку України.

"На той період була захоплена тільки ЧАЕС, але 4 березня була захоплена і ЗАЕС. Із 4 березня ми фактично немає реакції такої, якою ми би хотіли, щоб вона була. Наше МЗС направляє ноти, але заяв про звільнення території ЗАЕС вони (МАГАТЕ) не роблять", – сказав Котін.

Також читайте: Росія перетворює захоплену Запорізьку АЕС на військову базу, - The Wall Street Journal

Він також додав, що ЗАЕС фізично контролюється росіянами. Але ядерно-радіаційна безпека контролюється Енергоатомом, і станція працює на енергосистему України.

Автор: 

Запоріжжя (2263) обстріл (28339) окупація (6680) Енергоатом (1633) Петро Котін (111) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+11
От і результати шатлів верещучко-дєрьмаковських до Криму. Мерзотники опівські здали Україну а тепер героїчно нічні гундосики записують для "влажних" антонін і дегенератів 73 відсоткових.
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15.07.2022 15:43
+9
Какая АЭС? Стреляли с соседнего Водяного рядом с жилыми домами.было бы желание и приказ можно было крыть. ******* туда до атомной далеко,а в Водяном,если и промахнетесь попадете в сепара и барыгу,который за возможность продавать помидоры в Крыму родину продадаст.
наслышан как кацапню там встречали и подкармливали,ссуки!
На самой атомной можно работать Свичблейдами. Не давать ответку нельзя!
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15.07.2022 15:51
+8
Магате є відділенням ФСБ московії. Там усіх рашкою куплено
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15.07.2022 15:50
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Т.Березовець вчора говорив...провокують ядерний шантаж
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15.07.2022 15:29 Відповісти
Ну так в...ите туда хаймарсами. Русне п...да, а станции все равно ничего не будет.
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15.07.2022 15:35 Відповісти
в финале кацапы своих пузатых на девятом месяце жыдоугробуряток на абрамсы погонят...бо музчины и фоены с рождения.
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15.07.2022 15:35 Відповісти
рашистсько-єрмаковий план в дії
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15.07.2022 15:37 Відповісти
От і результати шатлів верещучко-дєрьмаковських до Криму. Мерзотники опівські здали Україну а тепер героїчно нічні гундосики записують для "влажних" антонін і дегенератів 73 відсоткових.
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15.07.2022 15:43 Відповісти
10000000%
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15.07.2022 15:45 Відповісти
Магате є відділенням ФСБ московії. Там усіх рашкою куплено
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15.07.2022 15:50 Відповісти
Какая АЭС? Стреляли с соседнего Водяного рядом с жилыми домами.было бы желание и приказ можно было крыть. ******* туда до атомной далеко,а в Водяном,если и промахнетесь попадете в сепара и барыгу,который за возможность продавать помидоры в Крыму родину продадаст.
наслышан как кацапню там встречали и подкармливали,ссуки!
На самой атомной можно работать Свичблейдами. Не давать ответку нельзя!
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15.07.2022 15:51 Відповісти
И Каменку Днепровскую и Водяное и остальные села левого берега осваивали переселенцы кацапстана еще с 18 века.Генетика
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15.07.2022 18:05 Відповісти
с западной Украины там большинство, вата ватная.
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15.07.2022 18:12 Відповісти
треба робити своє
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15.07.2022 16:07 Відповісти
Буквально все, що коять кацапи - це чистої води тероризм. Немає ніякої російської армії, є рашистсько-терористична організація. І весь цивілізований світ має визнати цих лаптєногих підарів терористами.
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15.07.2022 16:30 Відповісти
Армия Украины не защищала Энергодар, от слова "совсем". Видимо это была часть угоды Зеленского с Патрушевым. Им нужен был и канал в Крым, и электроэнергия.
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15.07.2022 16:41 Відповісти
А ми могли б розмістити там РСЗО та спалити всі колони росіян які попри неї там йшли.

Як бачите росіянам нічого не завадило обстрілювати її з танків, а тепер зробити там склад бк і стріляти звідти артилерією.
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15.07.2022 17:29 Відповісти
Чистий тероризм, і весь хєр до копєйкі.
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15.07.2022 19:10 Відповісти
теперь осталось разместить на АЭС межконтинентальную ракету и ударить по Вашингтону! во до чего доводят игры с террористом! в своё время кнопку кто то не нажал - вот теперь пожинайте плоды...
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15.07.2022 20:38 Відповісти
 
 