З території Запорізької АЕС обстрілюють Нікополь, - "Енергоатом"

На території захопленої росіянами Запорізької АЕС російські військові встановлюють ракетні комплекси, з яких обстрілюють місто Нікополь.

Про це в ефірі телемарафону сказав президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Прямий".

"На ЗАЕС ситуація дуже напружена і з кожним днем стає все більше напружена. Туди завозиться нова техніка окупантів, в тому числі ракетні комплекси, з яких є обстріли іншого боку Дніпра – це територія Нікополя. Три дні тому була пошкоджена лінія зв’язку між Запорізькою ТЕС і Нікополем, але вона поновлена", – сказав Котін.

Також він додав, що на ЗАЕС, як і раніше, перебувають десь 500 солдат РФ. Вони контролюють фізичний периметр, там є важка техніка, вибухівка.

Читайте: На Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі запустили третій блок

Котін заявив, що "Енергоатом" чекає реакції від МАГАТЕ. Ще 3 березня була прийнята резолюція радою директорів МАГАТЕ про те, що треба звільнити всі атомні об’єкти від окупантів і забезпечити контроль за ними з боку України.

"На той період була захоплена тільки ЧАЕС, але 4 березня була захоплена і ЗАЕС. Із 4 березня ми фактично немає реакції такої, якою ми би хотіли, щоб вона була. Наше МЗС направляє ноти, але заяв про звільнення території ЗАЕС вони (МАГАТЕ) не роблять", – сказав Котін.

Також читайте: Росія перетворює захоплену Запорізьку АЕС на військову базу, - The Wall Street Journal

Він також додав, що ЗАЕС фізично контролюється росіянами. Але ядерно-радіаційна безпека контролюється Енергоатомом, і станція працює на енергосистему України.