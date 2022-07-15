С территории Запорожской АЭС обстреливают Никополь, - "Энергоатом"

На территории захваченной россиянами Запорожской АЭС российские военные устанавливают ракетные комплексы, из которых обстреливают город Никополь.

Об этом в эфире телемарафона сказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"На ЗАЭС ситуация очень напряженная и с каждым днем ​​становится все более напряженной. Туда завозится новая техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых есть обстрелы другой стороны Днепра - это территория Никополя. Три дня назад была повреждена линия связи между Запорожской ТЭС и Никополем, но она восстановлена", – сказал Котин.

Также он добавил, что на ЗАЭС по-прежнему находятся около 500 солдат РФ. Они контролируют физический периметр, там есть тяжелая техника, взрывчатка.

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Котин заявил, что "Энергоатом" ждет реакции от МАГАТЭ. Еще 3 марта была принята резолюция советом директоров МАГАТЭ о том, что нужно освободить все атомные объекты от оккупантов и обеспечить контроль над ними со стороны Украины.

"На тот период была захвачена только ЧАЭС, но 4 марта была захвачена и ЗАЭС. С 4 марта фактически нет реакции такой, какой мы хотели бы, чтобы она была. Наш МИД направляет ноты, но заявлений об освобождении территории ЗАЭС они (МАГАТЭ) не делают", – сказал Котин.

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Он также добавил, что ЗАЭС физически контролируется россиянами. Но ядерно-радиационная безопасность контролируется Энергоатомом и станция работает на энергосистему Украины.