РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10774 посетителя онлайн
Новости Война
7 158 17

С территории Запорожской АЭС обстреливают Никополь, - "Энергоатом"

ракета,обстріл

На территории захваченной россиянами Запорожской АЭС российские военные устанавливают ракетные комплексы, из которых обстреливают город Никополь.

Об этом в эфире телемарафона сказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"На ЗАЭС ситуация очень напряженная и с каждым днем ​​становится все более напряженной. Туда завозится новая техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых есть обстрелы другой стороны Днепра - это территория Никополя. Три дня назад была повреждена линия связи между Запорожской ТЭС и Никополем, но она восстановлена", – сказал Котин.

Также он добавил, что на ЗАЭС по-прежнему находятся около 500 солдат РФ. Они контролируют физический периметр, там есть тяжелая техника, взрывчатка.

Также читайте: Российские оккупанты устроили провокацию, привлекая прессу, на захваченной Запорожской АЭС, - Энергоатом

Котин заявил, что "Энергоатом" ждет реакции от МАГАТЭ. Еще 3 марта была принята резолюция советом директоров МАГАТЭ о том, что нужно освободить все атомные объекты от оккупантов и обеспечить контроль над ними со стороны Украины.

"На тот период была захвачена только ЧАЭС, но 4 марта была захвачена и ЗАЭС. С 4 марта фактически нет реакции такой, какой мы хотели бы, чтобы она была. Наш МИД направляет ноты, но заявлений об освобождении территории ЗАЭС они (МАГАТЭ) не делают", – сказал Котин.

Читайте: На Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре запустили третий блок

Он также добавил, что ЗАЭС физически контролируется россиянами. Но ядерно-радиационная безопасность контролируется Энергоатомом и станция работает на энергосистему Украины.

Автор: 

Запорожье (2649) обстрел (27016) оккупация (10130) Энергоатом (410) Петр Котин (37) Запорожская АЭС (702)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
От і результати шатлів верещучко-дєрьмаковських до Криму. Мерзотники опівські здали Україну а тепер героїчно нічні гундосики записують для "влажних" антонін і дегенератів 73 відсоткових.
показать весь комментарий
15.07.2022 15:43
+9
Какая АЭС? Стреляли с соседнего Водяного рядом с жилыми домами.было бы желание и приказ можно было крыть. ******* туда до атомной далеко,а в Водяном,если и промахнетесь попадете в сепара и барыгу,который за возможность продавать помидоры в Крыму родину продадаст.
наслышан как кацапню там встречали и подкармливали,ссуки!
На самой атомной можно работать Свичблейдами. Не давать ответку нельзя!
показать весь комментарий
15.07.2022 15:51
+8
Магате є відділенням ФСБ московії. Там усіх рашкою куплено
показать весь комментарий
15.07.2022 15:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Т.Березовець вчора говорив...провокують ядерний шантаж
показать весь комментарий
15.07.2022 15:29 Ответить
Ну так в...ите туда хаймарсами. Русне п...да, а станции все равно ничего не будет.
показать весь комментарий
15.07.2022 15:35 Ответить
в финале кацапы своих пузатых на девятом месяце жыдоугробуряток на абрамсы погонят...бо музчины и фоены с рождения.
показать весь комментарий
15.07.2022 15:35 Ответить
рашистсько-єрмаковий план в дії
показать весь комментарий
15.07.2022 15:37 Ответить
От і результати шатлів верещучко-дєрьмаковських до Криму. Мерзотники опівські здали Україну а тепер героїчно нічні гундосики записують для "влажних" антонін і дегенератів 73 відсоткових.
показать весь комментарий
15.07.2022 15:43 Ответить
10000000%
показать весь комментарий
15.07.2022 15:45 Ответить
Магате є відділенням ФСБ московії. Там усіх рашкою куплено
показать весь комментарий
15.07.2022 15:50 Ответить
Какая АЭС? Стреляли с соседнего Водяного рядом с жилыми домами.было бы желание и приказ можно было крыть. ******* туда до атомной далеко,а в Водяном,если и промахнетесь попадете в сепара и барыгу,который за возможность продавать помидоры в Крыму родину продадаст.
наслышан как кацапню там встречали и подкармливали,ссуки!
На самой атомной можно работать Свичблейдами. Не давать ответку нельзя!
показать весь комментарий
15.07.2022 15:51 Ответить
И Каменку Днепровскую и Водяное и остальные села левого берега осваивали переселенцы кацапстана еще с 18 века.Генетика
показать весь комментарий
15.07.2022 18:05 Ответить
с западной Украины там большинство, вата ватная.
показать весь комментарий
15.07.2022 18:12 Ответить
треба робити своє
показать весь комментарий
15.07.2022 16:07 Ответить
Буквально все, що коять кацапи - це чистої води тероризм. Немає ніякої російської армії, є рашистсько-терористична організація. І весь цивілізований світ має визнати цих лаптєногих підарів терористами.
показать весь комментарий
15.07.2022 16:30 Ответить
Армия Украины не защищала Энергодар, от слова "совсем". Видимо это была часть угоды Зеленского с Патрушевым. Им нужен был и канал в Крым, и электроэнергия.
показать весь комментарий
15.07.2022 16:41 Ответить
А ми могли б розмістити там РСЗО та спалити всі колони росіян які попри неї там йшли.

Як бачите росіянам нічого не завадило обстрілювати її з танків, а тепер зробити там склад бк і стріляти звідти артилерією.
показать весь комментарий
15.07.2022 17:29 Ответить
Чистий тероризм, і весь хєр до копєйкі.
показать весь комментарий
15.07.2022 19:10 Ответить
теперь осталось разместить на АЭС межконтинентальную ракету и ударить по Вашингтону! во до чего доводят игры с террористом! в своё время кнопку кто то не нажал - вот теперь пожинайте плоды...
показать весь комментарий
15.07.2022 20:38 Ответить
 
 