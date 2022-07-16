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Новини Війна
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ЗСУ зупинили спробу росіян захопити автошлях між Лисичанськом та Бахмутом, - Гайдай

війна

Окупанти ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях між Лисичанськом та Бахмутом вже понад два місяці. Але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не вдалося.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українські військовослужбовці щільним вогнем зупинили спроби російсько-окупаційних військ заволодіти автошляхом. Противник був вимушений посунутися назад.

Росіяни продовжують завдавати артилерійських ударів із наступними спробами штурму, завдають ракетних та авіаударів. Нівечать домівки та інфраструктуру, вбивають людей.

Читайте: Росіяни безуспішно намагаються взяти Сіверськ і Бахмут, - британська розвідка

Протягом 15 липня по населених пунктах регіону та навколо них ворог завдав чотирьох ракетних ударів, здійснив три артилерійські атаки та ще п’ять тривалих мінометних обстрілів.

Зокрема, авіаудари були по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Верхньокам’янського.

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Автор: 

Лисичанськ (315) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Так хочеться вірити, що іменно на тому Донбасі переламати зможе ЗСУ хребет гідрі кацапії
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16.07.2022 10:22 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.07.2022 11:18 Відповісти
 
 