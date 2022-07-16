Реальний бій 2 роти ССО "Азов" Київ". ВIДЕО

Бійці другої роти спецпідрозділу "Азов" Київ" провели успішний бій.

Відповідне відео опубліковано на каналі роти, передає Цензор.НЕТ.

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"Реальний бій 2 роти ССО "Азов" Київ"

В цей день ми вибили п#дарів з позицій і взяли двох полонених, а потім виникла ідея, час якої настав.

Ротний одягнув п#дарську форму і повів за собою людей вперед.

Авантюризм…Ризик…?

Але ж удача посміхається безстрашним", - йдеться у публікації.

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