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Реальний бій 2 роти ССО "Азов" Київ". ВIДЕО

Бійці другої роти спецпідрозділу "Азов" Київ" провели успішний бій.

Відповідне відео опубліковано на каналі роти, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зіткнулися тут з морпіхами, проти яких воювали в Мощуні", - як "Азов" боронить Запорізьку область. ВIДЕО

"Реальний бій 2 роти ССО "Азов" Київ"

В цей день ми вибили п#дарів з позицій і взяли двох полонених, а потім виникла ідея, час якої настав.

Ротний одягнув п#дарську форму і повів за собою людей вперед.

Авантюризм…Ризик…?

Але ж удача посміхається безстрашним", - йдеться у публікації.

Також дивіться: На Харківщині воїни ССО "АЗОВ" знищили 3 ворожі автівки, 7 БМП, 2 танки та ліквідували 37 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Азов (775)


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Топ коментарі
+42
ССО Азов-респектище...
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16.07.2022 15:54
+30
молодці... але я мабуть ніколи не зрозумію, як таке може бути - звичайне українське поле, засіяне, дозріває, небо,хмари... і війна. Не якась дурна "зарніца", а справжня війна, бо расіяни скоти і тварини безмозкі
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16.07.2022 16:04
+17
Молодці!
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16.07.2022 16:03
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ССО Азов-респектище...
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16.07.2022 15:54 Відповісти
Молодці!
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16.07.2022 16:03 Відповісти
Азов це неділимий підрозділ.
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16.07.2022 17:21 Відповісти
молодці... але я мабуть ніколи не зрозумію, як таке може бути - звичайне українське поле, засіяне, дозріває, небо,хмари... і війна. Не якась дурна "зарніца", а справжня війна, бо расіяни скоти і тварини безмозкі
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16.07.2022 16:04 Відповісти
Не ображайте, будь ласка, тварин.
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16.07.2022 16:17 Відповісти
Та на твиттере есть рейд наших за зипунами в белогоровку, вот это действительно экшон
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16.07.2022 16:05 Відповісти
дайте посилання
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16.07.2022 16:09 Відповісти
Вбей в телеге или твитере «KRAKEN»
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16.07.2022 16:28 Відповісти
[ Video ]
⚡️ВОГНЕВИЙ НАЛІТ НА БІЛОГОРІВКУ

В ході операції бійцями спецпідрозділу «KRAKEN» було ліквідовано 60 чол. особового складу противника, знищено 5 одиниць ворожої техніки. Ще двох окупантів було взято в полон.

СПЕЦПІДРОЗДІЛ KRAKEN (https://t.me/kraken_kha)☠️
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16.07.2022 19:16 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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16.07.2022 16:37 Відповісти
С формой вышло креативно..Браво Аэовцам
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16.07.2022 17:28 Відповісти
Слава Героям!
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16.07.2022 17:30 Відповісти
Най вас оберігають Світлі Янголи.
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16.07.2022 18:21 Відповісти
,,Ідея,Час якої настав,,слова Провідника ОУН актуальні і на тепер!!)))
а сам АЗОВ є послідовниками ідей С.Бандери та Р.Шухевича та продовжувачами борні вояків УПА та СБ ОУН!!!!
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16.07.2022 18:22 Відповісти
Пам'ятаєте Сашка Білого? Як його хлопців по лісам гоняли?
Якщо знаєте про це щось - поділіться будь ласка.
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16.07.2022 20:37 Відповісти
Про це книга існує. https://book-ye.com.ua/catalog/biohrafiyi-vidomykh-lyudej/sashko-bilyj-zhyttya-mov-spalakh/?gclid=CjwKCAjww8mWBhABEiwAl6-2RbTW3NGWcBc7ik8uwuHfNKwPlG2ruDbnRkzSJ0R2fO2WkjxzFUKvvhoCEREQAvD_BwE
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16.07.2022 22:48 Відповісти
Слава воинам Азова!!! Героям Слава!!!Смерть рашистським окупантам,!!!
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16.07.2022 19:14 Відповісти
Супер! Чекаємо продовження з переодяганням!
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16.07.2022 19:17 Відповісти
Слава "Азову"! Украина понад усэ!
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16.07.2022 20:30 Відповісти
А що,чому теж саме неможна написати людською мовою?
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17.07.2022 12:43 Відповісти
Як вам ідея щоб депутатами могли стати тільки військові з ноля?

Рожевих окулярів не маю але криша вже їде... як убезпечити неньку...
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16.07.2022 20:40 Відповісти
Звісно, наявне кодло таку норму не схвалить, але якщо військові балотуватимуться, то ідея має реальні шанси втілитися по факту.
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17.07.2022 01:35 Відповісти
Право бути обраним до представницьких органів влади мають мати усі кого захоче обрати український народ. Але не по корупційних списках партійних вождів, а безпосереднім висуванням своїх представників від кожного регіону, кожної громади.
Всі олігархічно сформовані за допомогою фінансового та адміністративного ресурсу мають бути ліквідовані в судовому порядку.

Лише так може працювати демократія
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17.07.2022 11:02 Відповісти
Може хто підскаже: що то за зброя в руках?
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16.07.2022 22:49 Відповісти
Аналог підствольного гранатомета, що пуляє ВОГ-ами, тільки його можна зняти і використовувати як окрему зброю.
Десь бачив що такі ж нові прислав хтось з союзників
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17.07.2022 10:59 Відповісти
Ну и что с етого ролика понять можно? Нам *** нам такое кино? Не превращайтесь в кадьІровских тик токеров.
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17.07.2022 09:45 Відповісти
Зніми краще
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17.07.2022 11:01 Відповісти
...портки.
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17.07.2022 12:27 Відповісти
 
 