Реальний бій 2 роти ССО "Азов" Київ". ВIДЕО
Бійці другої роти спецпідрозділу "Азов" Київ" провели успішний бій.
Відповідне відео опубліковано на каналі роти, передає Цензор.НЕТ.
"Реальний бій 2 роти ССО "Азов" Київ"
В цей день ми вибили п#дарів з позицій і взяли двох полонених, а потім виникла ідея, час якої настав.
Ротний одягнув п#дарську форму і повів за собою людей вперед.
Авантюризм…Ризик…?
Але ж удача посміхається безстрашним", - йдеться у публікації.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.07.2022 15:54
+30 Ольга Жмудовська
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+17 Volodymyr Heviak
показати весь коментар16.07.2022 16:03
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В ході операції бійцями спецпідрозділу «KRAKEN» було ліквідовано 60 чол. особового складу противника, знищено 5 одиниць ворожої техніки. Ще двох окупантів було взято в полон.
СПЕЦПІДРОЗДІЛ KRAKEN (https://t.me/kraken_kha)☠️
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
а сам АЗОВ є послідовниками ідей С.Бандери та Р.Шухевича та продовжувачами борні вояків УПА та СБ ОУН!!!!
Якщо знаєте про це щось - поділіться будь ласка.
Рожевих окулярів не маю але криша вже їде... як убезпечити неньку...
Всі олігархічно сформовані за допомогою фінансового та адміністративного ресурсу мають бути ліквідовані в судовому порядку.
Лише так може працювати демократія
Десь бачив що такі ж нові прислав хтось з союзників