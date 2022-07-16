Росія веде підготовку до наступного етапу наступальних дій в Україні, - Скібіцький

Росія наразі проводить підготовку до наступного етапу наступальних дій в Україні.

Про це в ефірі українських телеканалів поінформував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Однозначно наразі йде підготовка до наступного етапу наступальних дій", - сказав він.

Скібіцький заявив, що, за попередньою інформацією, глава міноборони РФ Сергій Шойгу дійсно відвідав угруповання російських військ, і, за оцінкою української воєнної розвідки, насамперед було здійснено заслуховування командувачів щодо подальших дій і проведення "операції", а також – підбито підсумки тих заходів, які були зроблені.

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"За деякими даними, він навіть вручав нагороди генералам та офіцерам, які найбільше відзначилися в цій "операції". Але потрібно уточнювати інформацію, бо необхідно достеменно знати, де він був, кого заслуховував, і відповідно, як військова розвідка (маємо знати – ред.), які питання піднімалися, які плани та наміри обговорювалися під час цієї наради", - сказав представник ГУР Міноборони України.

Відповідаючи на питання про нібито завершення оперативної паузи РФ на Донбасі, Скібіцький поінформував, що розвідка наразі фіксує певну активність противника.

"При цьому це не тільки ракетні удари, яких завдають з повітря і з моря, – ми бачимо обстріли по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту, йде активне застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів. Тобто так, дійсно, є певна активізація противника вздовж усієї лінії фронту", - сказав Скібіцький.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Шойгу за підсумками "інспекції" російських угруповань військ Південь та Центр, які беруть участь у війні проти України, дав наказ наростити атаки росіян "на всіх операційних напрямках".