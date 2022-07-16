УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10641 відвідувач онлайн
Новини Війна
11 474 18

Росія веде підготовку до наступного етапу наступальних дій в Україні, - Скібіцький

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Росія наразі проводить підготовку до наступного етапу наступальних дій в Україні.

Про це в ефірі українських телеканалів поінформував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Однозначно наразі йде підготовка до наступного етапу наступальних дій", - сказав він.

Скібіцький заявив, що, за попередньою інформацією, глава міноборони РФ Сергій Шойгу дійсно відвідав угруповання російських військ, і, за оцінкою української воєнної розвідки, насамперед було здійснено заслуховування командувачів щодо подальших дій і проведення "операції", а також – підбито підсумки тих заходів, які були зроблені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завдяки високоточним ударам ЗСУ по складах РФ суттєво зменшилася кількість обстрілів на Луганщині, - Гайдай

"За деякими даними, він навіть вручав нагороди генералам та офіцерам, які найбільше відзначилися в цій "операції". Але потрібно уточнювати інформацію, бо необхідно достеменно знати, де він був, кого заслуховував, і відповідно, як військова розвідка (маємо знати – ред.), які питання піднімалися, які плани та наміри обговорювалися під час цієї наради", - сказав представник ГУР Міноборони України.

Відповідаючи на питання про нібито завершення оперативної паузи РФ на Донбасі, Скібіцький поінформував, що розвідка наразі фіксує певну активність противника.

"При цьому це не тільки ракетні удари, яких завдають з повітря і з моря, – ми бачимо обстріли по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту, йде активне застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів. Тобто так, дійсно, є певна активізація противника вздовж усієї лінії фронту", - сказав Скібіцький.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Шойгу за підсумками "інспекції" російських угруповань військ Південь та Центр, які беруть участь у війні проти України, дав наказ наростити атаки росіян "на всіх операційних напрямках".

Автор: 

армія рф (17302) розвідка (3858) Шойгу Сергій (626) Скібіцький Вадим (293)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Однак це голова! Дійти таких висновків, після того як Шойгу дав наказ посилити наступ на всіх ділянках фронту - це треба мати непересічний розум.
показати весь коментар
16.07.2022 18:48
+8
До одессы еще николаев где должны твсяч 20 русни лечь,мы на 90 пооуннтов херсон освободим чем русня николаев захватит,ох уж этипаникеры на зарплате))))
показати весь коментар
16.07.2022 19:06
+6
Зеленський також готувався та вже відремонтував асфальт для кацапської армії
показати весь коментар
16.07.2022 18:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Однак це голова! Дійти таких висновків, після того як Шойгу дав наказ посилити наступ на всіх ділянках фронту - це треба мати непересічний розум.
показати весь коментар
16.07.2022 18:48 Відповісти
А Ви не тільки заголовок прочитайте
показати весь коментар
16.07.2022 18:53 Відповісти
А що там в тексті є таке конгеніальне?
показати весь коментар
16.07.2022 19:10 Відповісти
Іронію оцінив)
показати весь коментар
16.07.2022 19:02 Відповісти
Горіть в пеклі москалі.
показати весь коментар
16.07.2022 18:51 Відповісти
А Царь-Пушку уже сняли с постамента?
Приготовили?
показати весь коментар
16.07.2022 18:53 Відповісти
Зеленський також готувався та вже відремонтував асфальт для кацапської армії
показати весь коментар
16.07.2022 18:56 Відповісти
Ща распространяются слухи , шо орки кидают все силы, даже с лугандонии, на Одессу.
показати весь коментар
16.07.2022 18:57 Відповісти
Залишилось віддати Одещину,щоб з придністров'я захопити Молдову,а потім трагічна заява ,що Україна оточена з трьох сторін.Так ніби колишній факт ,що оточені з півночі та сходу щось змінив в стратегії "української влади"((
показати весь коментар
16.07.2022 19:04 Відповісти
НЕ паникуйте... Я отвечаю в таких случаях , мол кацапы засношаются пыль глотать , драпая из Украины.
показати весь коментар
16.07.2022 19:10 Відповісти
До одессы еще николаев где должны твсяч 20 русни лечь,мы на 90 пооуннтов херсон освободим чем русня николаев захватит,ох уж этипаникеры на зарплате))))
показати весь коментар
16.07.2022 19:06 Відповісти
Може для початку хоча б на Миколаїв? Бо кацапам аби пройти на Одесу треба спочатку взяти Миколаїв. А це в них якось не дуже виходить. Вже п'ятий місяць...
показати весь коментар
16.07.2022 19:14 Відповісти
Потрібно знищити міст в Херсоні Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон... питання деокупації міста Херсона і обстрілів Миколаєва буде закрите, чому наші цього не роблять незрозуміло...
показати весь коментар
16.07.2022 19:16 Відповісти
Та всі в **** військові( походу наш призик блокує цей задум чи дєрмак з арахнобом. Щось там в тому оп змійнику творять не зрозуміло і Залужному не дають можливість планувати як треба. Хз якась ***** нас розйобують з усьго орки а нам туда не стріляй туда не атакуй. Паскудство одне((((
показати весь коментар
16.07.2022 19:31 Відповісти
Скібіцький почитує рос.змі ?
Боги аналітики !
показати весь коментар
16.07.2022 19:19 Відповісти
100%. IQ у чела зашкалює!
Тільки 24 лютого пр@****** вторгнення кацапів з білорашки, вихід з Криму, ну і Харків за тиждень ледве не опинився в оточенні.
А так пізд@ць які аналітики...
показати весь коментар
16.07.2022 23:12 Відповісти
а цей чел завжди лякає,мабуть від *****
показати весь коментар
16.07.2022 21:21 Відповісти
 
 