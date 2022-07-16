РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11568 посетителей онлайн
Новости Война
11 474 18

Россия ведет подготовку к следующему этапу наступательных действий в Украине, - Скибицкий

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Россия в настоящее время проводит подготовку к следующему этапу наступательных действий в Украине.

Об этом в эфире украинских телеканалов сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Однозначно идет подготовка к следующему этапу наступательных действий", - сказал он.

Скибицкий заявил, что, по предварительной информации, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу действительно посетил группировку российских войск, и, по оценке украинской военной разведки, в первую очередь было осуществлено заслушивание командующих относительно дальнейших действий и проведения "операции", а также подведены итоги тех мероприятий, которые были сделаны.

Читайте также: Благодаря высокоточным ударам ВСУ по составам РФ значительно уменьшилось количество обстрелов в Луганской области, - Гайдай

"По некоторым данным, он даже вручал награды генералам и офицерам, наиболее отличившимся в этой "операции". Но нужно уточнять информацию, потому что необходимо точно знать, где он был, кого заслушивал, и соответственно, как военная разведка (должны знать. – Ред.), какие вопросы поднимались, какие планы и намерения обсуждались во время этого совещания", - сказал представитель ГУР Минобороны Украины.

Отвечая на вопрос о якобы завершении оперативной паузы РФ на Донбассе, Скибицкий проинформировал, что разведка сейчас фиксирует определенную активность противника.

"При этом это не только ракетные удары, которые наносят с воздуха и с моря. Мы видим обстрелы по всей линии столкновения, по всей линии фронта, идет активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов. То есть да, действительно, есть определенная активизация противника вдоль всей линии фронта", - сказал Скибицкий.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шойгу по итогам "инспекции" российских группировок войск Юг и Центр, участвующих в войне против Украины, приказал нарастить атаки россиян "на всех операционных направлениях".

Автор: 

армия РФ (19154) разведка (4171) Шойгу Сергей (712) Скибицкий Вадим (290)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Однак це голова! Дійти таких висновків, після того як Шойгу дав наказ посилити наступ на всіх ділянках фронту - це треба мати непересічний розум.
показать весь комментарий
16.07.2022 18:48
+8
До одессы еще николаев где должны твсяч 20 русни лечь,мы на 90 пооуннтов херсон освободим чем русня николаев захватит,ох уж этипаникеры на зарплате))))
показать весь комментарий
16.07.2022 19:06
+6
Зеленський також готувався та вже відремонтував асфальт для кацапської армії
показать весь комментарий
16.07.2022 18:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Однак це голова! Дійти таких висновків, після того як Шойгу дав наказ посилити наступ на всіх ділянках фронту - це треба мати непересічний розум.
показать весь комментарий
16.07.2022 18:48 Ответить
А Ви не тільки заголовок прочитайте
показать весь комментарий
16.07.2022 18:53 Ответить
А що там в тексті є таке конгеніальне?
показать весь комментарий
16.07.2022 19:10 Ответить
Іронію оцінив)
показать весь комментарий
16.07.2022 19:02 Ответить
Горіть в пеклі москалі.
показать весь комментарий
16.07.2022 18:51 Ответить
А Царь-Пушку уже сняли с постамента?
Приготовили?
показать весь комментарий
16.07.2022 18:53 Ответить
Зеленський також готувався та вже відремонтував асфальт для кацапської армії
показать весь комментарий
16.07.2022 18:56 Ответить
Ща распространяются слухи , шо орки кидают все силы, даже с лугандонии, на Одессу.
показать весь комментарий
16.07.2022 18:57 Ответить
Залишилось віддати Одещину,щоб з придністров'я захопити Молдову,а потім трагічна заява ,що Україна оточена з трьох сторін.Так ніби колишній факт ,що оточені з півночі та сходу щось змінив в стратегії "української влади"((
показать весь комментарий
16.07.2022 19:04 Ответить
НЕ паникуйте... Я отвечаю в таких случаях , мол кацапы засношаются пыль глотать , драпая из Украины.
показать весь комментарий
16.07.2022 19:10 Ответить
До одессы еще николаев где должны твсяч 20 русни лечь,мы на 90 пооуннтов херсон освободим чем русня николаев захватит,ох уж этипаникеры на зарплате))))
показать весь комментарий
16.07.2022 19:06 Ответить
Може для початку хоча б на Миколаїв? Бо кацапам аби пройти на Одесу треба спочатку взяти Миколаїв. А це в них якось не дуже виходить. Вже п'ятий місяць...
показать весь комментарий
16.07.2022 19:14 Ответить
Потрібно знищити міст в Херсоні Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон... питання деокупації міста Херсона і обстрілів Миколаєва буде закрите, чому наші цього не роблять незрозуміло...
показать весь комментарий
16.07.2022 19:16 Ответить
Та всі в **** військові( походу наш призик блокує цей задум чи дєрмак з арахнобом. Щось там в тому оп змійнику творять не зрозуміло і Залужному не дають можливість планувати як треба. Хз якась ***** нас розйобують з усьго орки а нам туда не стріляй туда не атакуй. Паскудство одне((((
показать весь комментарий
16.07.2022 19:31 Ответить
Скібіцький почитує рос.змі ?
Боги аналітики !
показать весь комментарий
16.07.2022 19:19 Ответить
100%. IQ у чела зашкалює!
Тільки 24 лютого пр@****** вторгнення кацапів з білорашки, вихід з Криму, ну і Харків за тиждень ледве не опинився в оточенні.
А так пізд@ць які аналітики...
показать весь комментарий
16.07.2022 23:12 Ответить
а цей чел завжди лякає,мабуть від *****
показать весь комментарий
16.07.2022 21:21 Ответить
 
 