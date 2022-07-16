Россия ведет подготовку к следующему этапу наступательных действий в Украине, - Скибицкий

Россия в настоящее время проводит подготовку к следующему этапу наступательных действий в Украине.

Об этом в эфире украинских телеканалов сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Однозначно идет подготовка к следующему этапу наступательных действий", - сказал он.

Скибицкий заявил, что, по предварительной информации, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу действительно посетил группировку российских войск, и, по оценке украинской военной разведки, в первую очередь было осуществлено заслушивание командующих относительно дальнейших действий и проведения "операции", а также подведены итоги тех мероприятий, которые были сделаны.

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"По некоторым данным, он даже вручал награды генералам и офицерам, наиболее отличившимся в этой "операции". Но нужно уточнять информацию, потому что необходимо точно знать, где он был, кого заслушивал, и соответственно, как военная разведка (должны знать. – Ред.), какие вопросы поднимались, какие планы и намерения обсуждались во время этого совещания", - сказал представитель ГУР Минобороны Украины.

Отвечая на вопрос о якобы завершении оперативной паузы РФ на Донбассе, Скибицкий проинформировал, что разведка сейчас фиксирует определенную активность противника.

"При этом это не только ракетные удары, которые наносят с воздуха и с моря. Мы видим обстрелы по всей линии столкновения, по всей линии фронта, идет активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов. То есть да, действительно, есть определенная активизация противника вдоль всей линии фронта", - сказал Скибицкий.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шойгу по итогам "инспекции" российских группировок войск Юг и Центр, участвующих в войне против Украины, приказал нарастить атаки россиян "на всех операционных направлениях".