Україна звітує партнерам, як використовує надані гроші та зброю: нема і дня, щоб у нас не відбувався обмін інформацією, - Маркарова

Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова вважає, що такого рівня співпраці і взаємної прозорості між Києвом і Вашингтоном, як нині, досі не було.

Про це вона сказала в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я залучена до всіх комунікацій. Не про всі можу розказувати, але такого рівня співпраці, розуміння і взаємної прозорості, яка в нас є зараз, я не пам’ятаю ніколи. Нема і дня, щоб у нас не відбувався обмін інформацією - в тому числі з нашого боку", - сказала дипломат.

За її словами, Україна надає партнерам повне розуміння того, як використовує надані кошти та зброю - наскільки це можливо в умовах активних бойових дій. Окрім обміну інформацією з Пентагоном і Білим домом українська влада постійно інформує також Конгрес.

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"Це була ініціатива української сторони. Коли нам почали виділяти перші транші саме для українського бюджету, то ми одразу, як тільки ці кошти обмінювались на гривні та витрачались, надавали повну звітність. Не тільки в адміністрацію США, USAID та Світовий банк, через чий рахунок ці кошти заходять. Цю ж звітність ми відправляємо Конгресу - окремо від себе це робить і Світовий банк", - пояснила посол.