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Україна звітує партнерам, як використовує надані гроші та зброю: нема і дня, щоб у нас не відбувався обмін інформацією, - Маркарова

маркарова

Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова вважає, що такого рівня співпраці і взаємної прозорості між Києвом і Вашингтоном, як нині, досі не було.

Про це вона сказала в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я залучена до всіх комунікацій. Не про всі можу розказувати, але такого рівня співпраці, розуміння і взаємної прозорості, яка в нас є зараз, я не пам’ятаю ніколи. Нема і дня, щоб у нас не відбувався обмін інформацією - в тому числі з нашого боку", - сказала дипломат.

За її словами, Україна надає партнерам повне розуміння того, як використовує надані кошти та зброю - наскільки це можливо в умовах активних бойових дій. Окрім обміну інформацією з Пентагоном і Білим домом українська влада постійно інформує також Конгрес.

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"Це була ініціатива української сторони. Коли нам почали виділяти перші транші саме для українського бюджету, то ми одразу, як тільки ці кошти обмінювались на гривні та витрачались, надавали повну звітність. Не тільки в адміністрацію США, USAID та Світовий банк, через чий рахунок ці кошти заходять. Цю ж звітність ми відправляємо Конгресу - окремо від себе це робить і Світовий банк", - пояснила посол.

Автор: 

зброя (7451) США (22685) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+14
Вчора бачив як вона патякала на марафоні вихваляючи бубачку.
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16.07.2022 19:34
+12
А Арестович бренди на зарплату відкрив,там не один десяток
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16.07.2022 19:33
+11
Кукушка хвалит петуха
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16.07.2022 19:32
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Кукушка хвалит петуха
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16.07.2022 19:32 Відповісти
А Арестович бренди на зарплату відкрив,там не один десяток
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16.07.2022 19:33 Відповісти
Маркаровій-але диму без вогню не буває...
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16.07.2022 19:33 Відповісти
Про зброю вже міністерство оборони США сказало. Заявили що у них немає данних про продаж або здачу ворогу. Я нагадую що почав всю цю зраду розвивати один крашений ютуб-фсб дідок. Варто подумати добре звідки у всього цього ноги ростуть.
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16.07.2022 19:43 Відповісти
двадні в реєстрі. а вже обзиваться.
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16.07.2022 20:13 Відповісти
Крашений дідок казав за спорядження і за гуманітарку. За зброю не казав.
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16.07.2022 20:23 Відповісти
@ А от тепер з'явився запит від "слуги народу" Американського і хай перевіряють, бо не Україна, де можна ігнорувати закони. Це нормальна річ і нічого принизливого в аудіті немає.
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16.07.2022 21:26 Відповісти
Маркарова клеїть дурня (дурепу), коли говорить про "обмін інформацією"

питання ж дуже просте: США мають скерувати своїх повноважних осіб до України, а українські (прости Господи) чиновники повинні забезпечити цій комісії вільний доступ до всіх місць, де мала б зберігатися чи використовуватися американська допомога

в цю американську комісію, ясна річ, мають бути залучені фахові аудитори, які могли б порівняти зелені звіти з реальним станом справ
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16.07.2022 20:38 Відповісти
Вчора бачив як вона патякала на марафоні вихваляючи бубачку.
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16.07.2022 19:34 Відповісти
всі повинні любити Зеленого Маленького Брата
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16.07.2022 19:36 Відповісти
Бовтається як сопля на дроті.
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16.07.2022 19:46 Відповісти
Сильно!!!
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16.07.2022 20:16 Відповісти
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16.07.2022 21:30 Відповісти
Це те що з клюєвим працювало,цінний кадр,можна вірити.
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16.07.2022 19:39 Відповісти
треба гауляитера -- шоб і копіика в чужих кишенях не загубилась
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16.07.2022 19:40 Відповісти
Маркарова не в курсе и половины источников информации по которым Запад получает эти данные.
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16.07.2022 19:42 Відповісти
отчети небось агент фсб Єрмак пишет со своими подельниками
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16.07.2022 19:47 Відповісти
Це ж не стендап якийсь. Хто хоче, той і говорить. Як це оправдовує можливих агентів кацапні? І наскільки можна вірити, що в Конгрес щось подають?
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16.07.2022 19:48 Відповісти
Твои дедушки доносы писали в тридцатые?
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16.07.2022 20:08 Відповісти
а я збираю в свій кондуїт 73/43Зебілів і подлякових ботів.
йпрост, а ти в мене вже давно заархівований
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16.07.2022 20:10 Відповісти
ВРЁТ ШО ДЫЩИТ, А ДЫШИТ БЫСТРО И ЧАСТО
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16.07.2022 19:58 Відповісти
Ця пані в курсі всього, була топом в банку Клюєва, і банк успішно схлопнула. А туди її єрмак послав щоб вивідувати інфу, не допускала нікого з чужих, і співала оди саме єрмаку. А бабоси тирять по кишеням не в США, а при закупках, які проводяться МО,Оборонпромом,Спецекспортом в Україні. Схему застосовують давню, відкати вихованцям второго дома Старсобеза, братам Альхенам, на пропитание.
Якщо підтвердиться в америці що бабло присвоювали, це для Америки кримінальне правопорушення, буде як з фірташем.Вроді давав хабаря в Індії а будуть судити в Америці, бо предмет хабаря титан йшов в америку.
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16.07.2022 20:25 Відповісти
"Це була ініціатива української сторони. Коли нам почали виділяти перші транші саме для українського бюджету, то ми одразу, як тільки ці кошти обмінювались на гривні та витрачались, надавали повну звітність
, якщо взяти повну звітність "зе влади" по "великому крадівництву" ,то мабуть 40% вартості будівництва осіло в офшорних "зелених" топляках
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16.07.2022 21:25 Відповісти
Покажи мне свою рожу, и я скажу кто ты.
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16.07.2022 22:46 Відповісти
Брат Джонсон! Пересчитай дорогой
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16.07.2022 23:09 Відповісти
Щось я американському конгресмену, котра зробила все, щоб нам цю допомогу надавали, вірю набагато більше, аніж цій зеленій шоблі. А конгресмен каже: нормально перевірити використання коштів можливості немає. ОПа не дає. І Адміністрація Байдена теж не охоче на ці запити від Конгресу відповідає - як витрачаються гроші американських платників податків? Далеко за прикладами ходити не треба - Афганістан, на котрий було витрачено шалені суми грошей. Котрі просто розкрадалися. Певно - за певний "інтерес" з обох боків. Фінальний результат - відомий всім.
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17.07.2022 01:52 Відповісти
 
 