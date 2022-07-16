Україна звітує партнерам, як використовує надані гроші та зброю: нема і дня, щоб у нас не відбувався обмін інформацією, - Маркарова
Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова вважає, що такого рівня співпраці і взаємної прозорості між Києвом і Вашингтоном, як нині, досі не було.
Про це вона сказала в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я залучена до всіх комунікацій. Не про всі можу розказувати, але такого рівня співпраці, розуміння і взаємної прозорості, яка в нас є зараз, я не пам’ятаю ніколи. Нема і дня, щоб у нас не відбувався обмін інформацією - в тому числі з нашого боку", - сказала дипломат.
За її словами, Україна надає партнерам повне розуміння того, як використовує надані кошти та зброю - наскільки це можливо в умовах активних бойових дій. Окрім обміну інформацією з Пентагоном і Білим домом українська влада постійно інформує також Конгрес.
"Це була ініціатива української сторони. Коли нам почали виділяти перші транші саме для українського бюджету, то ми одразу, як тільки ці кошти обмінювались на гривні та витрачались, надавали повну звітність. Не тільки в адміністрацію США, USAID та Світовий банк, через чий рахунок ці кошти заходять. Цю ж звітність ми відправляємо Конгресу - окремо від себе це робить і Світовий банк", - пояснила посол.
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питання ж дуже просте: США мають скерувати своїх повноважних осіб до України, а українські (прости Господи) чиновники повинні забезпечити цій комісії вільний доступ до всіх місць, де мала б зберігатися чи використовуватися американська допомога
в цю американську комісію, ясна річ, мають бути залучені фахові аудитори, які могли б порівняти зелені звіти з реальним станом справ
йпрост, а ти в мене вже давно заархівований
Якщо підтвердиться в америці що бабло присвоювали, це для Америки кримінальне правопорушення, буде як з фірташем.Вроді давав хабаря в Індії а будуть судити в Америці, бо предмет хабаря титан йшов в америку.
, якщо взяти повну звітність "зе влади" по "великому крадівництву" ,то мабуть 40% вартості будівництва осіло в офшорних "зелених" топляках