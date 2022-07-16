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Новини Війна
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Важко бути пацифістом, коли на вас несеться вбивця зі зброєю, - Зеленська

зеленська

Дружина президента Олена Зеленська, відповідаючи на запитання журналістів італійського видання Corriere della Sera, наголосила, що, спиняючи російську навалу, українці спиняють її не тільки щодо себе, а й щодо Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленська написала у телеграмі.

Так, на запитання: "дехто в нас, називаючи себе пацифістом, вважає, що постачати зброю – означає затягувати війну. Що ви їм скажете?", Зеленська відповіла, що "бути пацифістом, коли на вас несеться вбивця зі зброєю, – це останнє рішення у вашому житті".

"Просто уявіть, що це у вашу країну, у чарівний Мілан чи в Неаполь, вдерлися російські загарбники. Що вони окупували околиці Рима, вбили мешканців передмість. Їхні ракети щодня прилітають у житлові будинки Болоньї. І потім звідти дістають бездиханних дітей.

І в цей час хтось каже: "Складіть зброю, не чиніть спротиву! Спробуйте поговорити з тим, хто щойно вбив ваших батьків бомбою чи замінував школу ваших дітей".

Ви повинні розуміти важливу річ: загарбник, як і ґвалтівник, ніколи не спиниться, якщо йому піддаватися. Він піде далі. І хто знає, чи не дійде він до вас? Я б цього не хотіла. Спиняючи нині навалу, українці спиняють її не тільки щодо себе, а й щодо Європи", - наголосила Зеленська.

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Автор: 

Європа (1801) Україна (5882) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+46
Для мене це просто спам. Перва леді повинна бути з народом,а не в Лондонах
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16.07.2022 20:15
+36
Нагадайте мені, в якому військовому шпиталі працює волонтером перша ляді країни?
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16.07.2022 20:19
+34
ну да, ну да,.... а ти 3.14раска хоч знаєш хт о такі пацифісти, скумбрія ти восьмигривнева? ти ж така уклоністка як і твій пєдік мужєньок!
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16.07.2022 20:15
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Для мене це просто спам. Перва леді повинна бути з народом,а не в Лондонах
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16.07.2022 20:15 Відповісти
Та ти не переживай, ніхто в твій гаменець не лізе
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16.07.2022 20:19 Відповісти
гаманець...вибачаюсь
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16.07.2022 20:21 Відповісти
ну да, ну да,.... а ти 3.14раска хоч знаєш хт о такі пацифісти, скумбрія ти восьмигривнева? ти ж така уклоністка як і твій пєдік мужєньок!
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16.07.2022 20:15 Відповісти
Та да.

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16.07.2022 20:51 Відповісти
Не розумію: з 2014-го вона робила все що їй було можливе щоб ці вбивці прийшли а тут такі "патріотичні спічі"
Лєна! Ти там з Вовою на пару "коксувать" почала?!
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17.07.2022 05:30 Відповісти
Перша леді в Італіï?
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16.07.2022 20:16 Відповісти
в нас її не має. є скумбрія по 8 гривень.
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16.07.2022 20:18 Відповісти
скубрієй сыт нє будіш. шоб такий пердак отхавать
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16.07.2022 20:35 Відповісти
А он призывного возраста?
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16.07.2022 21:26 Відповісти
да, 46 лет
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16.07.2022 21:37 Відповісти
В нас президента немає, то звідки візьметься перва леді....
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16.07.2022 20:36 Відповісти
Просто уявіть, що під час війни мудрий нарід вибирає пацифіста який хоче заглянути в очі маньяка і побачити там мир
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16.07.2022 20:17 Відповісти
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16.07.2022 20:17 Відповісти
Якщо твій чоловік валодя зеленскій, то твій другий дім лікьоро-горілчаний
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16.07.2022 20:21 Відповісти
доречі на рахунок валодьї, він з єрмаком тусується частіше чим з блєдьою. видно він той во, ********-сосун.
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16.07.2022 20:25 Відповісти
Тілько там можно придбати гаубіцу три топора 777 в пакєті від тетра-паку літрову як мінімум. І цим сами допомогти ЗСУ. Це тобі не татухі із хни
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16.07.2022 20:30 Відповісти
а шо, біли сомненія?
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16.07.2022 20:30 Відповісти
Молчи, скумбрия, просто молчи
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16.07.2022 20:18 Відповісти
Даже баба януковича так часто не отсвечивала как ленка. Один раз токо про наколотые пиписины. А потом Федрыч просто дал ей *****, причем по голове и наверное ногами. И она замолчала
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16.07.2022 20:22 Відповісти
жестко.

Так нельзя, даже по ним
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16.07.2022 20:29 Відповісти
А потом поменял ее на другую.
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16.07.2022 21:40 Відповісти
на сестру кухарки
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17.07.2022 12:51 Відповісти
Нагадайте мені, в якому військовому шпиталі працює волонтером перша ляді країни?
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16.07.2022 20:19 Відповісти
може вона на літакі чекає..буде як королева Британії у другу світову
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16.07.2022 20:46 Відповісти
ПРи чому тут літаки у ІІ Світову війну до королеви Великобританії? Єлизавета у війну не була королевою а тільки принцесою і працювала водієм санітарного автомобіля!
Аби ляпнуть?
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17.07.2022 05:33 Відповісти
Она полондонским кашерным бутикам гуманитарку покупает
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16.07.2022 21:07 Відповісти
Коли чоловік скумбрїї уявив про Харків, то що потім було з Харковим?
Дивіться тепер, щоб після її слів такого не трапилось з Міланом чи Неаполем!
У цієї сімейки чорна карма!
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16.07.2022 20:20 Відповісти
яка морда вечно не довольна скривлена ноюща страдальниця ти наша матір божа
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16.07.2022 20:21 Відповісти
Якби зєбіли не обрали твого чоловіка наркомана, то повномасштабноі війни б не було. Скриймя курва з медіапррстор
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16.07.2022 20:21 Відповісти
Всі претензії до корисних ідіотів які обрали клоуна під час війни, а він яким був, таким і залишився.
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16.07.2022 20:28 Відповісти
"патріотом не можна бути "на півшишечки".
Неможливо одночасно боротись з корупцією і списувати борги коломойському, чи будувати сильну армію і одночасно забирати в неї фінансування. Відновлювати українську мову-культуру і одночасно продовжувати русифікацію. Це взаємовиключні речі.
Тож що ви робите, таваріщ?

пс. досі не чув вибачень від Зеленського за його пройоби, досі не бачу щоб він почистив своє оточення, досі не бачу його проукраїнського курсу.
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16.07.2022 20:22 Відповісти
як то до сраки його вибачення
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16.07.2022 20:49 Відповісти
Я приму его выбачэння як токо зеленский подпишет документ о своей отставке
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16.07.2022 21:23 Відповісти
І вона раптом прозріла.
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16.07.2022 20:24 Відповісти
Ага попердоліло

Собака дикий її попердолів
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16.07.2022 21:03 Відповісти
Треба буди дебілом, щоб залишатись пацифістом, коли на вас несеться вбивця зі зброєю...
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16.07.2022 20:26 Відповісти
Нагадую послідовність:

- Грудень - союзники заявляють про невідворотність нападу оркiв. Найвеличніший лідер ********** їде відпочивати в Трускавець.
- Січень - союзники, попри опір "зелених", починають завозити зброю. Верещук повідомляє про відновлення сполучення з Кримом.
- Лютий - союзники повідомляють про точну дату нападу. Найвеличніший лідер ********** дає команду розмінувати Чонгар.
- Березень - Найвеличніший лідер ********** нахабно заявляє союзникам, що "кроФь детей Маріупаля на ваших руках".
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16.07.2022 20:26 Відповісти
Альона Яхно:
Что не так с обложкой Time?
Фотография красивая, проблема с бэкграундом Елены Зеленский
Ее не было на этой войне. От слова СОВСЕМ.
Два с половиной месяца мы ее не видели.
Мы не видели, чтобы она помогала беженцам.
Мы не видели, чтобы она волонтерила на кухне.
Мы не видели, чтобы плела сетки.
Мы не видели, чтобы она молилась в храме Львова или Франковска… Первый раз мы ее увидели в Ужгороде 8 мая.
Потом была фотосессия на Банковой…
Это при том, что в Украине есть женщины, которые проявили себя совершенно героически. И которыми мы гордимся!
Апдейт. Это претензия не к Зеленской (она просто мать своих детей и жена своего мужа), это претензия к журналу Time, который стал в последнее время совсем неразборчивым.
- Ага, только в одном из интервью она заявляла, что была в Украине, так как хотела быть ближе к мужу, теперь заявляет ,что вынужденная разлука, когда она уехала с детьми за границу. Ну хоть бы одной сюжетной линии придерживались бы...
- Фальсифікація історіі України продовжується. Справжні герої підміняються і нема на те ради.
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16.07.2022 20:26 Відповісти
А ця "леді" вже не передає маршрути переміщення ЗСУ ,як це робила раніше,а її чаловік радів,що сепари Забрали танк в наших необучених вохнів і до того ж чотири рази тікав від повісток на призив в ЗСУ ?Ми все ПАМЯТАЄМО.
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16.07.2022 20:28 Відповісти
Коли почалось повно масштабне вторгнення оркотні-друзів зебілів, зеленська втекла, ********** в бункері заникався, а дійсна Перша Леді Марина Порошенко та справжній Президент України Петро Порошенко вийшли на боротьбу з орковською навалою разом з простими людьми! та, що там далі говорити! ***** вона як і її чоловік разом з путіним уйобком недоношеним.
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16.07.2022 20:30 Відповісти
Там хлопчина писав на днях, як добре в гранітному бункері на Банковій побудованому ще за сталінських часів пилить відоси. І хоча у нього була нещодавна реєстрація і він мабуть кацапський бот, але він правий. Але ми і так знаєм шо зебіл це кусок Єлдака. Так шо це нічого не міняє
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16.07.2022 20:44 Відповісти
Зелемойские прожили на Мацковии больше половины своей жизни.. сьемки... гастроли кутежи...
Веселуха типа шоу бизнес
Ничего личного...
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16.07.2022 20:43 Відповісти
Ось це і є реальність, a не балачки Зеленської.

Європейський союз скерував більше грошей Росії за газ, нафту й вугілля, ніж Україні на допомогу. Про це 16 липня у Twitter повідомив ексглава міністерства закордонних справ (МЗС) Литви Лінас Лінкявічюс.
"Готують сьомий пакет санкцій [проти РФ через її війну проти України]. Кого це хвилює? ЄС тепер надіслав експоненційно більше грошей РФ на купівлю нафти, газу й вугілля, ніж він надіслав Україні у вигляді допомоги. Ціни на нафту зростають. Рубль ще сильніший. Деякі, як і раніше, стурбовані "провокаційними" обмеженнями. Сумно", - написав Лінкявічюс.
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16.07.2022 21:04 Відповісти
Чому вона зараз не в Україні?
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16.07.2022 21:07 Відповісти
Ви шо хочете щоб і вона кожен день відосики стряпала? Достатньо одного актора який кожен день звертається до населення.краще б звітував що він робе для перемоги.
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16.07.2022 22:25 Відповісти
Цікаво, чому королівська родина була у Британії зі своїм народом під час війни, а дружина безродного криворізького клоуна втікла від свого народу.

Може різниця якраз в тому, що там королі та лорди, а тут клоуни та завгари?
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16.07.2022 21:12 Відповісти
Лена , подскажи пожалуйста , где могила брата Ермак , убитого в Лугандоне , по просьбе Порошенко . Хотим цветы возложить
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16.07.2022 21:25 Відповісти
Та ти що!
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16.07.2022 21:27 Відповісти
Верховный Головнокомандувач, найвеличніший Володимир Асфальтович Боневтік
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16.07.2022 21:39 Відповісти
А скоко у первой скумбрии и её головастиков паспортов и гражданств и есть ли среди них украинский? А паспорт с куркой-мутантом?
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16.07.2022 21:27 Відповісти
А як же мир в очах пуйла і теза про те щоб перестати стріляти? лицеміри ви зі своїм супругом! (м"яко кажучи)
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16.07.2022 21:53 Відповісти
ленка оБдроченка призывавшая в 14 году сдавать позиции ВСУ такая же слабоумная наркоманка как и ее Оманский Осел-уклонист!!!
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16.07.2022 22:07 Відповісти
Но нутром он настоящий пацифист.
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16.07.2022 22:28 Відповісти
лєна і є перша пацифістка
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16.07.2022 23:23 Відповісти
Итальянцам она всё сказала как раз правильно.
Про скумбрию ни слова. Да они не спрашивали.
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16.07.2022 23:44 Відповісти
Цю дуру теж заткніть, разом з її муженькои! Дві вискочки.
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16.07.2022 23:47 Відповісти
Чего это она дура ? На рояле не играет, шаурму не ест,
не говорит, что никому ничего не должна.
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17.07.2022 01:00 Відповісти
Но ведь у твоего морального урода Вовика это легко получалось аж 2,5 года!
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17.07.2022 04:48 Відповісти
Перша шалава, з закордону вілригнула , типа, думку. Лайно! Приїдь, **** сюди, до людей, до Українців, чи хоча б у бункер, до гавнокомандуючого.Шмара.
Наші діти гинуть, а жидівські ******** за кордоном
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17.07.2022 07:31 Відповісти
Важко бути розумним, коли від народження ідіот, Лена...
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17.07.2022 07:43 Відповісти
 
 