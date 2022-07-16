Важко бути пацифістом, коли на вас несеться вбивця зі зброєю, - Зеленська

Дружина президента Олена Зеленська, відповідаючи на запитання журналістів італійського видання Corriere della Sera, наголосила, що, спиняючи російську навалу, українці спиняють її не тільки щодо себе, а й щодо Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленська написала у телеграмі.

Так, на запитання: "дехто в нас, називаючи себе пацифістом, вважає, що постачати зброю – означає затягувати війну. Що ви їм скажете?", Зеленська відповіла, що "бути пацифістом, коли на вас несеться вбивця зі зброєю, – це останнє рішення у вашому житті".

"Просто уявіть, що це у вашу країну, у чарівний Мілан чи в Неаполь, вдерлися російські загарбники. Що вони окупували околиці Рима, вбили мешканців передмість. Їхні ракети щодня прилітають у житлові будинки Болоньї. І потім звідти дістають бездиханних дітей.



І в цей час хтось каже: "Складіть зброю, не чиніть спротиву! Спробуйте поговорити з тим, хто щойно вбив ваших батьків бомбою чи замінував школу ваших дітей".



Ви повинні розуміти важливу річ: загарбник, як і ґвалтівник, ніколи не спиниться, якщо йому піддаватися. Він піде далі. І хто знає, чи не дійде він до вас? Я б цього не хотіла. Спиняючи нині навалу, українці спиняють її не тільки щодо себе, а й щодо Європи", - наголосила Зеленська.

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