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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У росіян не виходить повністю захопити Луганську область, - Гайдай

Російські окупанти постійно намагаються окупувати Луганську область, але українські воїни успішно відбивають атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На сьогоднішній день навіть те, що Шойгу доповів про те, що вже вони контролюють Луганську область, то можу сказати, що більшість області вони контролюють, але два населених пункти (Білогорівка та Верхньокам‘янка - ред.), там йдуть запеклі бої, пройти вони там не можуть", - заявив Гайдай.

Він підкреслив, що росіяни втрачають як особовий склад, так і величезну кількість техніки. При цьому штурми тривають постійно, але загарбники не мають успіху.

За словами голови ОВА, для пошуку слабких місць в нашій обороні, росіяни відправляють ДРГ. Але їх постійно знищують наші війська.

Також читайте: ЗСУ зупинили спробу росіян захопити автошлях між Лисичанськом та Бахмутом, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+4
Почему цензору так нравится транслировать Гайдая?
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16.07.2022 21:31
+2
А шо не так? Вокруг кого война, того и слушают. Хорошо, что не Садового.
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16.07.2022 21:55
+1
Тому що він знаходиться в центрі подій, йому ж що сказати. Мабуть.
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16.07.2022 21:40
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Почему цензору так нравится транслировать Гайдая?
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16.07.2022 21:31 Відповісти
Тому що він знаходиться в центрі подій, йому ж що сказати. Мабуть.
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16.07.2022 21:40 Відповісти
Є що сказати.
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16.07.2022 21:42 Відповісти
Смешно, его еще весной в Луганской области небыло
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17.07.2022 08:04 Відповісти
А шо не так? Вокруг кого война, того и слушают. Хорошо, что не Садового.
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16.07.2022 21:55 Відповісти
Зрозуміло, що Гайдай тримається за свою посаду. А от чи існує військова доцільність втрачати життя наших воїнів саме тут?
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16.07.2022 21:40 Відповісти
Гайдаю кстати ничего не угрожает в плане карьеры - он может прекрасно сидеть в Киеве и руководить процессом, как мэры и главы других оккупированных областей.
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16.07.2022 21:46 Відповісти
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16.07.2022 21:43 Відповісти
Облом.ua
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16.07.2022 21:53 Відповісти
Белогоровка это скотомогильник орков и они это знают...
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16.07.2022 22:28 Відповісти
и не должно получиться захватить, и орки и сепарня ненавистная там должны это знать.
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16.07.2022 22:38 Відповісти
 
 