У росіян не виходить повністю захопити Луганську область, - Гайдай

Російські окупанти постійно намагаються окупувати Луганську область, але українські воїни успішно відбивають атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"На сьогоднішній день навіть те, що Шойгу доповів про те, що вже вони контролюють Луганську область, то можу сказати, що більшість області вони контролюють, але два населених пункти (Білогорівка та Верхньокам‘янка - ред.), там йдуть запеклі бої, пройти вони там не можуть", - заявив Гайдай.

Він підкреслив, що росіяни втрачають як особовий склад, так і величезну кількість техніки. При цьому штурми тривають постійно, але загарбники не мають успіху.

За словами голови ОВА, для пошуку слабких місць в нашій обороні, росіяни відправляють ДРГ. Але їх постійно знищують наші війська.

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